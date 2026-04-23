Tam, kde se z chlívku stala vinárna. Chalupa v Krkonoších navazuje na minulost, ale srší novotou

V podhůří Krkonoš, kde je krajina zdobená loukami a sady, stojí chalupa s příběhem. Na první pohled nenápadné venkovské stavení v sobě ukrývá překvapivě živou minulost. Právě tady se za první republiky scházeli lidé u piva, sdíleli novinky i obyčejné radosti dne. A na tuto tradici dnes cíleně navazuje citlivá rekonstrukce propojující historii s moderním životním stylem.
„Chtěli jsme zachovat genius loci místa a navázat na jeho společenskou funkci,“ popisuje autorka návrhu Šárka Horáková. Původní hospoda proto zůstala téměř nedotčená.
Její dispozice i charakter zůstávají věrné minulosti: nábytek je rozmístěn podél stěn, přesně tak, jak bývalo zvykem, a renovované kusy včetně ikonických židlí Thonet získaly nový život.
Jediným současným vstupem je jemné kavárenské sezení u krbu, který přirozeně doplňuje prostor a nabízí klidnější kout. Možná pro ranní kávu nebo dlouhé večerní rozhovory.
Dům pro každodenní život
Na hospodu navazuje prostorná vstupní chodba, která propojuje jednotlivé části domu. V přízemí se nachází také dvě ložnice, z nichž jedna nabízí vlastní malé posezení – ideální pro chvíle klidu. Obytná kuchyň pak slouží jako další centrum dění, kde se běžný den přirozeně prolíná se setkáváním.
Na půdě pak vznikla osobní zóna majitele: křeslo, lampa a ticho. Tedy místo, kde čas plyne pomaleji.
Jablka a hrušky, kam se podíváte
I když nešlo o razantní rekonstrukci celé nemovitosti, i zde najdete místo, které prošlo výraznější proměnou: bývalý chlívek. Místo něj zde dnes stojí moderní vinárna, která stírá hranice mezi interiérem a exteriérem. Prosklené skládací stěny totiž propojují přední a zadní terasu v jeden plynulý celek.
„Vinárna není jen o víně. Je to prostor, který žije s domem i zahradou,“ uvedla autorka.
A část exteriéru, na který dům příjemně navazuje, se pak stala inspirací celého projektu. Ovocný sad obklopující chalupu se prolíná i do neprostých detailů, na které byste v chalupě narazili. Motiv jablek a hrušek se promítá do autorských dekorů na stěnách, pískovaného skla i detailů stolů. A barevnost interiéru tento příběh dále rozvíjí.
Krémové tóny tvoří klidný základ, zelená a žlutá v ložnici připomínají hrušně, červená v obytném prostoru evokuje jabloně, sytě růžová v hospodě odkazuje na maliny a rozkvetlé stromy a šedomodrá, inspirovaná oblohou, sjednocuje celý dům – od oken po drobné detaily.
Interiér roku
Tato rekonstrukce – spadající pod kategorii Rekonstrukce – je přesně typem projektu, jaký soutěž s názvem Interiér roku oceňuje.
V soutěži se utkají projekty dokončené v předchozím roce z Česka i Slovenska a o vítězích rozhoduje mezinárodní porota odborníků. Jedenáctý ročník je výjimečný cenou vyrobenou z porcelánu.
Od 20. 4. do 5. 5. může na stránkách soutěže hlasovat i veřejnost. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle na mezinárodním kongresu Living Forum v pražském Centru současného umění DOX 19. 5. 2026.
Největší kouzlo
Velký důraz autorka společně se zadavateli i pracovníky kladla na přírodní materiály a poctivé zpracování. Masivní dřevo, přírodní kámen a místní pískovec tvoří základ, který je doplněn pečlivě vybranými solitéry. Vedle historických kusů se objevují elegantní křesla Halabala nebo minimalistická černá svítidla. Jak zaznívá v autorské zprávě: „Kombinace vintage prvků a moderních detailů vytváří napětí, které dává interiéru život.“
A co drobnosti, které vytváří uhlazený celek? Keramické vypínače v modré a černé dokazují, že i funkční detail může být estetickým zážitkem.
Chalupa v sadu tak nepředstavuje jen pouhou rekonstrukci domu. Je návratem k tradici setkávání, k pomalému životu a k respektu k místu, které má co vyprávět. A právě v tom spočívá její největší kouzlo.
VIDEO: Spotlight moment: „Ano, stavme, ale hlavně ne u mě!“ Expert vysvětluje, proč je v ČR krize bydlení
Zdroj: Interiér roku, MONTESARA INTERIORS
Schick s Leverkusenem na finále poháru nedosáhl, Manchester City vede Premier League
Fotbalisté Leverkusenu v sestavě s Patrikem Schickem podlehli doma v semifinále Německého poháru Bayernu Mnichov 0:2. Góly dali Harry Kane a Luis Díaz.
„Nejde o poplatky. Jde o kontrolu.“ Analytik o zásahu do veřejnoprávních médií
Vláda chce zrušit koncesionářské poplatky a zásadně proměnit fungování České televize a rozhlasu. Podle mediálního analytika Filipa Rožánka ale návrh nepůsobí jako promyšlená reforma, spíš jako riskantní experiment. V rozhovoru pro pořad Spotlight Aktuálně.cz popisuje právní chaos v návrhu, možné oslabení nezávislosti veřejnoprávních médií i dopady na celý mediální trh.
To by se Trumpovi asi líbilo. Ukrajinci vymysleli, že dobyté území pojmenují po něm
Válka v Íránu sice odsunula pozornost USA od konfliktu na Ukrajině, ovšem mírové rozhovory pokračují. Nedávno během nich ukrajinští představitelé naznačili, že by se část Donbasu, o kterou Rusko stále bojuje, mohla jmenovat „Donnyland“ – v jasné snaze zaujmout šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Jak se žije v kraji, který opustila většina Ukrajinců a ruská propaganda ho popisuje jako ráj na zemi?
„Osobní vazby nezohledňujeme.“ Zůnův známý se bez prověrky dostal až do vedení obrany
Jak už deník Aktuálně.cz informoval, Ján Gurník, nový český vrchní zbrojíř, v 80. letech coby člen KSČ usiloval o odborné studium v Sovětském svazu. Otazníky vzbuzuje i jeho nynější nástup na ministerstvo obrany. Nemá potřebnou bezpečnostní prověrku a navíc nebyl jediným, kdo uspěl v tendru na vrchního ředitele. I přesto si Jaromír Zůna do jedné z nejvyšších resortních pozic vybral právě jeho.
Zlomil jsem prokletí, věří hrdina Třince. Rozhodčí na něj vytáhli „UFC takedown"
Z takřka prohraného duelu udělali třinečtí hokejisté doma drama a nakonec ho otočili. Jako už tolikrát za poslední roky v extraligovém play off. Pardubice ve třetím finále ztratily vedení 4:1, padly 4:5 v prodloužení a místo 3:0 vedou v sérii 2:1. Oceláři jsou zpátky ve hře o titul i díky Marku Daňovi.