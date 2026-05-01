Talankinův Oscar se ztratil, když s ním režiséra v USA nepustili do letadla

Ruský režisér Pavel Talankin postrádá svou sošku Oscara poté, co mu s ní ostraha newyorského letiště Johna F. Kennedyho zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu.
Po příletu do Německa se už ale Oscar nenašel, informovala BBC. Výkonná producentka filmu Robin Hessmanová uvedla, že Talankin až dosud létal s Oscarem v příručním zavazadle bez potíží a že americkému herci Leonardu DiCapriovi by se něco takového na letišti nestalo.
Při středeční kontrole na newyorském letišti pracovníci Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA) z bezpečnostních důvodů Talankinovi nepovolili mít sošku u sebe během letu. Zdůvodnili to tím, že Oscar by mohl být použit jako zbraň. Protože Talankin neměl žádné mimokabinové zavazadlo, do kterého by mohl sošku uložit, byl nucen Oscara odbavit samostatně. BBC zhlédla video, na kterém zaměstnanci letecké společnosti Lufthansa sošku balí do bublinkové fólie a ukládají do krabice. Soška, jak BBC uvedla, měří na výšku 34 centimetrů, váží 3,9 kilogramu a její výroba stojí až tisíc dolarů (21 tisíc korun).
Lufthansa sdělila, že se incidentu věnuje s nejvyšší péčí a naléhavostí a že provádí zevrubné vnitřní vyšetřování, aby se soška co nejdříve našla. „Této situace hluboce litujeme,“ uvedly aerolinky v prohlášení.
Producentka Hessmanová telefonicky pomáhala Talankinovi jednat s v New Yorku s letištní ostrahou, protože režisér nemluví plynně anglicky. Poukázala na to, že dosud se soškou v příručním zavazadle létal bez problémů, a to na mezinárodních i vnitroamerických letech.
Talankin, který se v New Yorku zúčastnil promítání snímku a debaty se studenty, režíroval film společně s Američanem Davidem Borensteinem. Dokument sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede agresi proti Ukrajině. Záběry pořídil Talankin, který žil v desetitisícovém ruském městě Karabaš. Pracoval jako učitel na místní základní škole a se začátkem války na Ukrajině se náplň jeho práce proměnila, když byl pověřen zavedením nového válečného vzdělávacího plánu obsahujícího speciální lekce a organizování propagandistických akcí. Vše zároveň musel dokumentovat na kameru a materiál odesílat ministerstvu školství. Frustrovaný učitel se rozhodl kameru nevypínat a dokumentovat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni. Ve stejnou dobu se také seznámil s Borensteinem a společně našli způsob, jak natočený materiál dostat ze země.
Snímek letos dostal vedle amerického Oscara za nejlepší dokumentární celovečerní film také například britskou cenu BAFTA za nejlepší celovečerní dokument. Česká televize se ho chystá vysílat 5. května od 21:00 na programu ČT2.
Film vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK. Český koproducent se podílel na zvukové a obrazové postprodukci snímku a stal se klíčovým partnerem pro zajištění bezpečnosti protagonisty filmu.
Ruské ministerstvo spravedlnosti Talankina v březnu zařadilo na seznam takzvaných zahraničních agentů. Rusko zákon o zahraničních agentech přijalo v roce 2012 a postupně ho rozšířilo a zpřísnilo. Označení zahraniční agent, které má od dob Sovětského svazu hanlivý podtext, obnáší mimo jiné další vládní kontrolu a je považováno za jeden z prostředků úřadů k potlačování kritiků ruského režimu prezidenta Vladimira Putina.
Zdroj: BBC
ŽIVĚ Letadlová loď USS Gerald R. Ford opustí Blízký východ, vydá se zpět do USA
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpět do Spojených států. Sníží se tím vojenská přítomnost Američanů v regionu v době války s Íránem. S odvoláním na americké představitele to napsal deník The Washington Post (WP). Návrat je očekávanou úlevou pro zhruba 4500 námořníků, kteří na lodi strávili deset měsíců.
Honba za kilogramy hvězdu formule 1 málem zlomila. Teď Fin promluvil
Valtteri Bottas přiznal, jak se z nevinného hubnutí stala nebezpečná posedlost.
Dostál vychytal Anaheimu senzační postup, dál jde i Minnesota
Brankář Anaheimu Lukáš Dostál 25 zákroky pomohl k výhře 5:2 nad Edmontonem a byl jedním ze strůjců postupu Ducks do druhého kola play off NHL. Postupuje také Minnesota , která doma zdolala Dallas s Radkem Faksou.
Kdo může za drahou ropu? Češi mají o viníkovi jasno
Ozbrojený konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem ohrožuje evropskou bezpečnost i celosvětový mír. Myslí si to více než polovina Čechů. Jejich názory zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění na konci března, tedy měsíc po prvních leteckých útocích v oblasti Perského zálivu.
„Nešlo o palbu do vlastních řad.“ Nové video má vyvrátit spekulace o útoku na Trumpově galavečeru
Americké úřady zveřejnily záběry bezpečnostních kamer zachycující údajného útočníka Colea Tomase Allena, jak minulý víkend prochází detektorem kovů na bezpečnostním stanovišti ve washingtonském hotelu Hilton při galavečeři s korespondenty Bílého domu a míří zbraní na agenty Tajné služby USA.