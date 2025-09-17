Nejdřív chtěli o šedých bytostech mlčet. Příběh údajného UFO únosu manželů změnil vše

Betty a Barney Hillovi jeli domů z dovolené v Kanadě, když si najednou všimli podivného světla na nebi. Zprvu vypadalo jako hvězda, možná letadlo - ale znenadání se začalo mrštně pohybovat, klesat, skrývat se za stromy a znovu se objevovat. Jako by je sledovalo.
Po chvíli náhle kleslo nad jejich auto - ozvaly se zvláštní bzučivé zvuky a celým vozem projely vibrace. A pak… nic. Prázdno.
Když Hillovi dorazili ke svému bydlišti, zjistili, že jejich hodinky přestaly fungovat a nepamatovali si, co dělali poslední dvě hodiny. Něco se stalo - ale co přesně? Později si díky snům a hypnóze vzpomněli: bytosti s velkýma očima, nepozemská loď, lékařské testy. Jejich výpověď se stala prvním známým možným případem únosu mimozemšťany. Příběhem, který poprvé popsal neznámé - a odstartoval fenomén "missing time", tedy chybějící čas v paranormálním nebo fiktivním kontextu.