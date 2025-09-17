Magazín

Nejdřív chtěli o šedých bytostech mlčet. Příběh údajného UFO únosu manželů změnil vše

Dan Poláček Nikola Bernard Dan Poláček, Nikola Bernard
před 4 hodinami
V září 1961 se manželé Hillovi stali ústředními postavami případu, který zásadně ovlivnil dějiny pozorování UFO. Jejich příběh odstartoval fenomén mimozemských únosů a definoval vzhled cizí a tajemné civilizace. Ztráta paměti, zastavené hodinky, podivné stopy na autě a vyprávění pod hypnózou o únosu na palubu vesmírné lodi. To všechno manželé popsali. Co doopravdy viděli a co se jim stalo?
Cesta, zářící objekt a dvě hodiny, které se vytratily

Betty a Barney Hillovi jeli domů z dovolené v Kanadě, když si najednou všimli podivného světla na nebi. Zprvu vypadalo jako hvězda, možná letadlo - ale znenadání se začalo mrštně pohybovat, klesat, skrývat se za stromy a znovu se objevovat. Jako by je sledovalo.

Po chvíli náhle kleslo nad jejich auto - ozvaly se zvláštní bzučivé zvuky a celým vozem projely vibrace. A pak… nic. Prázdno. 

Když Hillovi dorazili ke svému bydlišti, zjistili, že jejich hodinky přestaly fungovat a nepamatovali si, co dělali poslední dvě hodiny. Něco se stalo - ale co přesně? Později si díky snům a hypnóze vzpomněli: bytosti s velkýma očima, nepozemská loď, lékařské testy. Jejich výpověď se stala prvním známým možným případem únosu mimozemšťany. Příběhem, který poprvé popsal neznámé - a odstartoval fenomén "missing time", tedy chybějící čas v paranormálním nebo fiktivním kontextu.

