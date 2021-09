Takto vypadá Popelka pro 21. století. Šafránkovou nahradila kubánsko-mexická zpěvačka

Nová filmová verze tradiční pohádky je romantickou hudební komedií, kterou napsala a režírovala Kay Cannonová. Na motivy pohádky francouzského spisovatele Charlese Perraulta v ní v hlavní roli debutuje zpěvačka Camila Cabellová.

Popelka, kterou od září vysílá streamovací služba Amazon Prime, je moderním zpracováním tradiční pohádky. Divák sleduje mladou a ambiciózní dívku, která žije s násilnickou a přehnaně ochranitelskou macechou a nevlastními sestrami, které zavraždily jejího otce kvůli bohatství.

Amazon už před uvedením avizoval, že film bude obsahovat různé zvraty a odchylky od tradiční předlohy. Již z ukázek je patrné, že Popelce se příliš nechce do vdávání a následných královských povinností, bojí se, že by tím pohřbila své sny. Ráda by se totiž prosadila jako profesionální krejčová. K manželství s princem ji dokonce přemlouvá i její macecha.

Kritiky jsou zatím vesměs průměrné, na agregátoru recenzí má snímek hodnocení 47 procent ze sta. Web IndieWire v recenzi poukazuje na to, že vztah prince a Popelky působí jako filmová variace Harryho a Meghan.

“Ella sní o šití šatů na míru a vlastním podnikání, což zřejmě znamená, že si nemůže užívat staromódních věcí, jako je chození na plesy nebo láska. To se změní ve chvíli, kdy spatří pohledného cizince s malou náušnicí a její jednostranný feminismus narazí na překážku,” komentuje film web Empire.

V romantické komedii zazní jak původní písně od Camily Cabellové, tak i skladby od Beyocné nebo skupiny Eurythmics.

Popelka Libuška

Tradiční příběh o Popelce se dočkal řady filmových a televizních zpracování, například čeští diváci mají pohádkovou klasiku spojenou zejména s filmem Tři oříšky pro Popelku, kde hlavní roli ztvárnila Libuše Šafránková.

V norském Lillehammeru se momentálně natáčí nová verze pohádky. Původní snímek z roku 1973, který vznikl v československé a východoněmecké koprodukci, se v Česku, Německu i Norsku stal kultovní klasikou s početnou obcí fanoušků.

V chystaném remaku připadne role Popelky norské popové zpěvačce Astrid S. Kulisy děje bude tvořit skanzen Maihaugen v Lillehammeru, v němž se nachází na 200 historických budov.

Astrid S, vlastním jménem Astrid Smeplassová, si myslí, že postava Popelky představuje odvážný a "cool" vzor mladé dívky: "Člověk sleduje její cestu, na níž ji utlačuje macecha, zažívá mobbing," řekla herečka a zpěvačka norskému rozhlasu NRK. "Postupně nabývá sebevědomí a staví se na odpor. Rychle jezdí na koni a loví, ačkoliv je dívka," dodala.

Norská premiéra filmu se připravuje na listopad.