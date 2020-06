TAKTO VYPADÁ POCHOD ZA ŽIVOT

Děti v zemích se špatnou zdravotní péčí často umírají na nemoci, které jsou u nás běžně léčitelné. Nemocnic a lékařů je málo, proto lidem pomáhají humanitární organizace, jako je i MAGNA.

Humanitární organizace MAGNA zveřejnila na sociálních sítích příběh Nathalie, která čtyři dny putovala do nemocnice, aby zachránila život svého syna Patricka. Tak jako Nathalie, mnohé matky v Konžské demokratické republice kráčejí do vzdálených nemocnic s dětmi na hranici smrti. Často se stává, že děti ohrožují onemocnění, která by v České republice vyřešila návštěvou lékárny.

"Země, kde působíme, jsou velmi chudé a stát obyvatelům neumí poskytnout zdravotní péči. Nemocnice nebo lékaři prostě nejsou, nebo jich je jen velmi málo. Proto přicházejí organizace, jako je i MAGNA. Investujeme peníze od dárců do výstavby a vybavení nemocnic, kupujeme léky a naši lékaři pak mohou zachraňovat životy," říká operační ředitelka MAGNA Denisa Augustínová.

Děti, které přicházejí do MAGNA nemocnic, mají často těžkou podvýživu. Ta v Kongu ohrožuje život více než milionu dětí do pěti let. Násilí, konflikty a přesídlení způsobují, že v této africké zemi je z hlediska bezpečnosti potravin ohrožených více než 15 milionů lidí.

Na léčbu podvýživy se používá speciální terapeutická strava (RUTF) s obsahem všech živin, které tělo potřebuje. U většiny pacientů vyléčí akutní podvýživu za pár týdnů.

Největším zabijákem dětí v Kongu je ale malárie. V žebříčku zemí nejvíce postižených malárií je Kongo na druhém místě na světě. "Nejúčinnější léky si lidé nemohou dovolit. Léčba není náročná a pokud začne včas, dokáží se pacienti vyléčit do tří dnů. Neléčená malárie ale zabíjí. Ochrana je přitom jednoduchá, většinou stačí impregnované sítě proti komárům. I ty jsou však drahé. Proto sítě v komunitách rozdáváme, především těhotným ženám a dětem," říká ředitel MAGNA Martin Bandžák o boji s malárii, která každoročně ve světě zabije 400.000 lidí.

Matky jako Nathalie musí často do nemocnic kráčet několik dní pěšky, i když jsou ve vysokém stádiu těhotenství. Jen v nemocnici totiž mohou absolvovat bezpečný porod. "Nedávno jsem si vzpomněla na Martine, která se narodila v nemocnici MAGNA v Yumbi. Společně jsme slavili jejího půl roku, když nás přišla do nemocnice navštívit. Měla štěstí. V Kongu se mnozí novorozenci nedožijí ani prvního měsíce - více než 250 dětí každý den umírá před jeho dovršením. Naši zdravotníci přitom dokáží zachránit život - matky, ale i novorozence," vysvětluje medicínská koordinátorka MAGNA v Kongu Carlotta Pianigiani. V nemocnicích MAGNA se v zemi každoročně narodí asi 1000 dětí.

Součástí zdravotnických programů MAGNA je i předporodní péče, protože ani k ní nemají ženy v mnoha oblastech Konga přístup. Při porodech zde denně umírá 60 žen a 240 dětí. Důležitá je i péče o novorozence během prvního měsíce života.

