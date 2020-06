TAKTO VYPADÁ POCHOD ZA ŽIVOT

Nathalie musí putovat 4 dny, aby zachránila život svého syna Patricka. Pomozte, aby putování matek jako je Nathalie do MAGNA nemocnice v Kongu nebylo zbytečné.

V poslední době jsme zjistili, jak rychle můžeme ztratit věci zcela samozřejmé a jak těžce se bez některých z nich žije. Také se ale ukázalo, že opravdu umíme pomáhat těm, kteří to potřebují. Vy v MAGNĚ jste nikdy nevzdali pomoc lidem v nouzi, dětem bez zdravotní péče, které ohrožují choroby u nás bez problémů vyléčitelné, řekla mi Aňa Geislerová .

Jmenuji se Denisa Augustínová, jsem matka dvou dcer a pracuji v humanitární organizaci MAGNA, která pomáhá v krizových oblastech po celém světě. Krizi, jakou tam lidé prožívají každý den, jsme v uplynulých měsících zažili na vlastní kůži. Hodně jsme o tom a o humanitární pomoci diskutovali i s naší dlouholetou podporovatelkou Aňou Geislerovou.

Obě jsme mámy a mluvily jsme i o tom, že každý rodič už zažil strach o své dítě, které onemocnělo. Horečky nešly srazit léky ani zábaly, a tak jsme nasedli do auta či autobusu a šli k lékaři nebo do nemocnice. Cesta nám trvala několik desítek minut a ať už je stav našeho zdravotnictví jakýkoliv, lékař nám vždy pomohl a tělíčko třesoucí se v horečkách pocítilo po pár dnech úlevu.

Neumíme si představit, že existují země, kde nemocnice, dokonce ani lékař, nejsou nablízku. Rodiče i těch nejmenších dětí jsou odkázáni sami na sebe nebo na pomoc ve své komunitě. Chudoba, konflikty, násilí a další dlouhotrvající problémy znemožňují rozvoj zdravotnictví. Pokud choroba neustupuje, mohou pro své děti hledat pomoc v nemocnicích humanitárních organizací jako je MAGNA .

Tak to bylo i s Nathalií z našeho příběhu, mladou maminkou z Demokratické republiky Kongo. Její syn Patrick má už několik dní vysoké horečky a nikdo ve vesnici mu neumí pomoci. V zemi, už léta zmítané humanitární krizí, je zdravotní péče obtížně dostupná pro miliony lidí. Je až neuvěřitelné, že Nathalie musí kráčet 4 dny, aby zachránila život svému nemocnému synovi. Ví, že několik dní cesty od její vesnice je nemocnice organizace MAGNA, kde jejímu synovi určitě pomohou. Cesta je nebezpečná a ani pořádně nezná cestu. Zároveň ale ví, že je to jediná naděje pro jejího syna.

" Pomozte, aby její putování do MAGNA nemocnice nebylo zbytečné ," vyzývá Aňa.

Lidé v nouzi pro nás v MAGNA nejsou čísla v tabulkách. Jsou to Patrick, Nathalie, Martine, konkrétní živé bytosti. Zakládáme si na tom, že MAGNA pomáhá přímo v terénu, na místech, kam by se jiní neodhodlali, i proto je naše pomoc efektivní a skutečná. Sto procent vašich darů používáme v našich medicínských projektech. Finanční prostředky vynakládáme zejména na přímou léčbu a vzdělávání lokálních zdravotníků. Nejsme jen skupina na přeposílání peněz jiným. Známe trpící, jejich osudy a potřeby. Dokážeme reagovat na nepředvídatelné situace, jako jsou epidemie spalniček nebo pandemie Covid-19. Nesbalíme se po pár měsících a nenecháme lidi v nouzi bez pomoci. Nespoléháme se na to, že naši práci udělá někdo za nás. Pomoc MAGNA naplňuje potřeby konkrétních lidí na konkrétních místech, je skutečná, přímá a efektivní.