„Takhle to děláme v Portoriku.“ Letní hit Despacito zvedl zájem turistů o karibský ostrov

před 16 minutami

Letní hit Luise Fonsiho zvýšil zájem o karibský ostrov. Může za to především videoklip, který se stal nejsledovanějším videem na YouTube. Zpěvák byl díky tomuto úspěchu jmenován turistickým ambasadorem Portorika.

Zpěvák Luis Fonsi dokázal nebývalou věc. Díky jeho letnímu hitu Despacito se prudce zvedl zájem turistů o karibský ostrov Portoriko. Fonsi byl zároveň jmenován turistickým ambasadorem Portorika. Oznámil to podle britské BBC tamní guvernér Ricardo Rossello.

Za zvýšeným zájmem o návštěvu ostrova, který patří ke Spojeným státům americkým, stojí zřejmě především klip k Fonsiho písničce, který se stal nejpřehrávanějším videem na YouTube.

"Takhle to děláme tady dole v Portoriku"

Server Hotels.com uvedl, že vyhledávání ubytovacích kapacit v Portoriku vzrostlo mezi dubnem a červnem o 45 procent (oproti stejnému období vloni). Nárůst zájmu o karibský ostrov potvrdila také Expedia a Travelzoo.

Zpěvák prohlásil, že být ambasadorem své rodné země jej naplňuje hrdostí. "Příští rok budu dál pracovat na tom, aby se o krásách našeho nádherného ostrova vědělo," dodal Fonsi.

Propagační kampaň ostrova by měla být založena na významu slova Despacito, tedy pomalu. A měla by povzbudit lidi k tomu, aby si na návštěvu země udělali čas. "Takhle to děláme tady dole v Portoriku," zpívá se mimo jiné ve skladbě.

Fonsi bude propagovat Portoriko na svém celosvětovém turné s názvem Love and Dance Tour.

Podívejte se na videoklip, který navnadil turisty k návštěvě karibského ostrova: