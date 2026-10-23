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Takhle jste tiskárnu neviděli. Vítězná mikrofotka zachytila letící kapky inkoustu

1. místo: Mikroskopický pohled na inkoustovou tiskárnu, která nanáší inkoust na papír.
2. místo: Skákavka pruhovaná (Salticus scenicus) s pylovými zrny.
3. místo: Neurony v rozšířeném mozku myši.
4. místo: Hrot kuličkového pera.
5. místo: Vnitřní struktura zavřeného květu sedmikrásky.
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20 fotografií
1. místo: Mikroskopický pohled na inkoustovou tiskárnu, která nanáší inkoust na papír. |
Foto: Nikon Small World – Ole Bielfeldt
Terezie Benoni
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Inkoustové kapky letící z tiskové hlavy, pavouk s pylem na těle nebo síť neuronů v myším mozku. Soutěž Nikon Small World každoročně ukazuje, jak překvapivě vypadají věci, které běžným pohledem nevidíme. Hlavní cenu letos ovládl německý fotograf Ole Bielfeldt, který pomocí vlastnoručně sestavené optiky zmrazil v letu to, co běžně považujeme za obyčejný kancelářský proces.

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Jak vypadá okamžik, kdy tiskárna nanáší inkoust na papír? Ole Bielfeldt z německého Kolína nad Rýnem se rozhodl tento běžný proces zachytit z neobvyklé perspektivy.

Jeho mikroskopický snímek inkoustových kapek v letu získal první místo v letošním ročníku soutěže Nikon Small World. Fotograf při práci použil vlastní konstrukci s mikroskopickým objektivem, která mu umožnila přiblížit děj, jejž lidské oko běžně nezachytí.

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Druhé místo obsadil John-Oliver Dum se snímkem skákavky s pylem na těle. Třetí příčku získali Kaelin Wulf a Rachel Flannery za zobrazení neuronů v myším mozku.

Organizátorům letošního ročníku dorazilo 1803 fotografií z 69 zemí. Porota vybírala záběry, které spojují technickou kvalitu, originalitu a vizuální působivost.

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Fascinující svět pod mikroskopem

Soutěž Nikon Small World vznikla v roce 1975 a dnes patří k nejznámějším přehlídkám mikroskopické fotografie. Otevřená je profesionálům i amatérům a vedle biologických vzorků přijímá také snímky minerálů, rostlinných struktur nebo běžných předmětů. Nejde přitom jen o krásu. Mikroskopická fotografie může pomáhat také při vědeckém výzkumu.

6. místo: Výtrusné struktury (plodničky) hlenky rodu Hemitrichia.
7. místo: Lidské neurony vytvořené přeprogramováním kožních buněk, které rostou v mikrofluidní komoře.
8. místo: Tuha z tužky během působení vysokonapěťového elektrického výboje.
9. místo: Dediferencovaná endotelová buňka jater.
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20 fotografií

Jedním z nejznámějších snímků posledních let se stal portrét mravence od litevského fotografa Eugenijuse Kavaliauskase. Detail hlavy hmyzu připomíná na první pohled tvář příšery z hororu, přesto jde o skutečný snímek pořízený mikroskopem. Červené útvary, které vypadají jako oči, jsou báze tykadel a žluté výčnělky připomínající zuby tvoří smyslové chloupky. Mravenec sice nezvítězil, jeho nečekaný vzhled však pomohl přiblížit mikroskopickou fotografii široké veřejnosti.

Čestné uznání v soutěži Nikon Small World 2022: Detailní mikroskopický pohled na mravence rodu Camponotus.
Čestné uznání v soutěži Nikon Small World 2022: Detailní mikroskopický pohled na mravence rodu Camponotus.Foto: Nikon Small World – Dr. Eugenijus Kavaliauskas

Zdroj: prnewswire.com, arstechnica.com, nikonsmallworld.com

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