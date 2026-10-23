Inkoustové kapky letící z tiskové hlavy, pavouk s pylem na těle nebo síť neuronů v myším mozku. Soutěž Nikon Small World každoročně ukazuje, jak překvapivě vypadají věci, které běžným pohledem nevidíme. Hlavní cenu letos ovládl německý fotograf Ole Bielfeldt, který pomocí vlastnoručně sestavené optiky zmrazil v letu to, co běžně považujeme za obyčejný kancelářský proces.
Jak vypadá okamžik, kdy tiskárna nanáší inkoust na papír? Ole Bielfeldt z německého Kolína nad Rýnem se rozhodl tento běžný proces zachytit z neobvyklé perspektivy.
Jeho mikroskopický snímek inkoustových kapek v letu získal první místo v letošním ročníku soutěže Nikon Small World. Fotograf při práci použil vlastní konstrukci s mikroskopickým objektivem, která mu umožnila přiblížit děj, jejž lidské oko běžně nezachytí.
Druhé místo obsadil John-Oliver Dum se snímkem skákavky s pylem na těle. Třetí příčku získali Kaelin Wulf a Rachel Flannery za zobrazení neuronů v myším mozku.
Organizátorům letošního ročníku dorazilo 1803 fotografií z 69 zemí. Porota vybírala záběry, které spojují technickou kvalitu, originalitu a vizuální působivost.
Fascinující svět pod mikroskopem
Soutěž Nikon Small World vznikla v roce 1975 a dnes patří k nejznámějším přehlídkám mikroskopické fotografie. Otevřená je profesionálům i amatérům a vedle biologických vzorků přijímá také snímky minerálů, rostlinných struktur nebo běžných předmětů. Nejde přitom jen o krásu. Mikroskopická fotografie může pomáhat také při vědeckém výzkumu.
Jedním z nejznámějších snímků posledních let se stal portrét mravence od litevského fotografa Eugenijuse Kavaliauskase. Detail hlavy hmyzu připomíná na první pohled tvář příšery z hororu, přesto jde o skutečný snímek pořízený mikroskopem. Červené útvary, které vypadají jako oči, jsou báze tykadel a žluté výčnělky připomínající zuby tvoří smyslové chloupky. Mravenec sice nezvítězil, jeho nečekaný vzhled však pomohl přiblížit mikroskopickou fotografii široké veřejnosti.
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