„Tak tohle je smrt.“ Čech objel svět na motorce, v Pákistánu ho zavřeli do uprchlického tábora

V Pákistánu nocoval pod dohledem policie, v Nepálu ho od pádu do rokle dělily centimetry a v Bolívii vyjel proti balvanům přes silnici. Přes 60 tisíc kilometrů, 811 dní na cestě a většina nocí ve stanu. Lukáš Podiuk objel svět na motorce a záměrně si vybíral cestu mimo hlavní tahy – zhruba polovinu trasy projel po menších cestách a v terénu.
Když se čtyřiatřicetiletý Lukáš Podiuk koncem září na své motorce jménem Cassiopea vrátil do rodného Bruntálu, uběhlo od startu jeho cesty kolem světa 811 dní. Za sebou měl najetých přes 60 tisíc kilometrů, a zatímco na začátku ho přišla vyprovodit jen hrstka lidí, při návratu už na něj čekali známí spolu se stovkami návštěvníků. Další lidé ho vítali už na hranicích. On sám si ale první chvíle doma vybavuje jen mlhavě.
„Byl jsem úplně zmatený. Vlastně ani nevím, jaké to bylo, protože to mám celé v mlze,“ popisuje. „Prostě jsem přijel. Myslím, že mi to všechno dojde postupně.“
Na stejné motorce přijel i na naše setkání v pražské kavárně. Předek Cassiopey už pokrývá 34 vlajek zemí, kterými společně projeli. A přestože má za sebou cestu kolem světa, pořád normálně jezdí. „Já jsem neopravoval prakticky nic,“ říká Lukáš. Měnil jen to, co se na motorce běžně mění – olej, brzdové destičky, řetězovou sadu nebo pneumatiky. „Myslím, že ani v KTM nechápou, že ta motorka objela svět,“ dodává se smíchem.
Jenže 34 vlajek na motorce nepřipomíná jen projeté země. S každou z nich má Lukáš spojené i lidi, které cestou potkal. A přestože vyrazil bez parťáka, samotu jako jeden z velkých problémů nevnímal. „Vždycky říkám, že jsem vyrazil sám, ale nikdy jsem nebyl sám.“
Motorka mu podle něj otevírala dveře, ke kterým by se jako běžný turista možná vůbec nedostal. Lidé ho zvali domů, nechávali ho přespat na svých pozemcích nebo mu pomáhali, když něco potřeboval.
Motorka je svoboda
Ještě před několika lety by přitom asi ani on sám nečekal, že právě na motorce jednou objede svět. Pořádně na ní začal jezdit až kolem sedmadvaceti let a jeho první skutečná zkušenost rozhodně neproběhla na prázdném parkovišti, ale rovnou ve Vietnamu.
Motorku si koupil přímo na místě. Kamarád ho na ní krátce povozil kolem domu, ukázal mu základy a pak už musel vyrazit. „Kluci odjeli a já se jim potom ztratil v té džungli motorek. Najednou jsem jel sám Hanojí. Říkal jsem si: Jestli teď nikoho nezabiju, tak už nikdy,“ vzpomíná se smíchem.
Právě tam zjistil, že mu motorka jako způsob cestování dokonale sedí. „Je to svoboda. Člověk se pohybuje mnohem rychleji než na kole, ale pořád všechno vnímá. Počasí, lidi, okolí. Kdybych se takhle rychle dokázal pohybovat na kole, jel bych na kole,“ vysvětluje.
Právě ve Vietnamu také někde zahlédl nápis I want to travel around the world. „Řekl jsem si: Ty kokos, to není špatný nápad.“
Ze Zélandu kolem světa
Myšlenka pak zrála ještě asi šest let. Lukáš měl už předtím za sebou několik delších pobytů v zahraničí – dva roky žil v Anglii, půl roku v Irsku a dva a půl roku na Novém Zélandu, kde také pracoval. Právě odtud původně chtěl vyrazit na motorce domů, jenže nejdřív přišel covid a později válka na Ukrajině.
Do Česka se proto vrátil letadlem. Představy o dlouhé cestě se ale nevzdal a později se na Nový Zéland vydal znovu – tentokrát už i se svou motorkou.
„Řekl jsem tehdy šéfovi na chmelové farmě, kde jsem na Zélandu pracoval, že se vrátím na české motorce. A on na to: No jasně. Tak jsem mu za rok zaklepal na dveře,“ směje se. Navíc, jak sám říká, když už je člověk na Novém Zélandu, je vlastně v půlce cesty domů z druhé strany. Pak tedy zbývalo „jen“ dokončit tu druhou polovinu.
Na cestu se nevydával s přesným itinerářem. Věděl spíš, kterým směrem chce pokračovat a kdy potřebuje kvůli vízům překročit hranice. Samotné přejezdy plánoval pomocí Mapy.cz a schválně si je nastavoval pro kolo.
Nechtěl totiž většinu času strávit na hlavních tazích, ale na menších cestách a v terénu, kde jsou zajímavější výhledy a člověk se dostane blíž krajině. Podle svého odhadu se mu takto podařilo projet zhruba polovinu celé trasy.
Jinak měly jeho dny jednoduchý rytmus. „Nevěděl jsem, co bude druhý den. Věděl jsem jenom, že ráno musím sbalit stan, něco sníst, sednout na motorku a jet,“ popisuje. Běžně trávil v sedle kolem osmi hodin denně, někdy ale jel čtrnáct až šestnáct.
Na více než dva roky života si přitom zabalil asi 80 litrů věcí: stan, spacák, karimatku, oblečení, nářadí, základní náhradní díly a techniku na natáčení. „Všechno bylo ultralight a všechno ultradrahé. Ale sakra se to vyplatilo.“
Ve stanu strávil většinu z těch osmiset nocí. Nejraději vzpomíná na kempování v Turecku, Gruzii, Peru nebo Kanadě. Nový Zéland ze srovnání raději vynechává - po letech života tam je pro něj jednoduše srdcovka.
Sedm nocí „ve vězení“
Ne všude ale nocování znamenalo stan s výhledem na hory. V Pákistánu například část trasy absolvoval pod dohledem policie. „Sedm nocí jsem byl ve vězení,“ říká s nadsázkou.
Jednou skončil dokonce v provizorním táboře se zhruba dvěma stovkami Pákistánců, kteří byli podle něj zadrženi při cestě směrem k íránsko-turecké hranici a deportováni zpět. Lukáš mezi nimi zůstal i se svou motorkou. „Říkal jsem si, že je tam dvě stě lidí a stačí jeden jediný blbec.“
Začal proto požadovat, aby ho přesunuli jinam. Přes několik velitelů se nakonec dostal až k nadřízenému, který pro něj uprostřed noci přijel s doprovodem v obrněných autech. Lukáš pak mohl přespat na policejní stanici v kanceláři na zemi. „Říkali: Tohle už je lepší? A já říkám: Jo, tohle už je trošku lepší.“ Po přejezdu do Láhauru podle svých slov několik dní prakticky jen spal.
V Nepálu ho od pádu dělily centimetry
Za nejhorší silnice celé cesty však považuje Nepál. Místo silnic tam často vedly jen rozbité hliněné cesty poseté kameny, ze kterých se za každým autem zvedala oblaka prachu. „Fakt jsem jel jenom v prachu. Přijel jsem a měl na sobě úplně vrstvu,“ popisuje.
Právě tam zažil i jednu z nejhorších situací celé výpravy. Při návratu z horské silnice sjížděl serpentinami dolů, když se proti němu v zatáčce objevil autobus. Zabral většinu silnice a Lukáš musel uhnout úplně ke kraji. Za ním už byla jen hluboká rokle.
„Opřel jsem se o ten autobus a věděl jsem, že jestli se pohne o dvacet centimetrů, tak mě prostě shodí dolů,“ vzpomíná. Nakonec z něj vystoupili dva muži a Lukáše i s motorkou vytlačili zpátky na silnici.
„Ani jsem nenastartoval. Bylo to z kopce, tak jsem jenom plachtil dál. Říkal jsem si, že jsem málem umřel,“ popisuje. Nejhorší podle něj bylo, jak dlouho celý okamžik trval. „Když je nehoda hned, tak je to rána a konec. Ale tady to strašně dlouho trvalo.“
V Bolívii zase narazil na rozsáhlé protesty. Silnice byly zablokované kameny a hořícími pneumatikami a při jednom nočním přejezdu Lukáš o překážkách nevěděl. Ze zatáčky vyjel přímo proti balvanům.
„Napálil jsem to do nich. Jen mi poskočilo přední kolo, motorka to nějak pobrala a já taky. Ale říkal jsem si: Tak tohle je smrt.“
Když později zjistil, že jsou příjezdy k La Pazu zablokované, změnil trasu. Ani podobné chvíle ho ale nepřiměly uvažovat o tom, že by cestu předčasně ukončil. Když mu některá země nesedla nebo se situace zkomplikovala, jednoduše pokračoval jinudy.
Jedním z největších pozitivních překvapení celé cesty pro něj bylo Peru. „Je to velký Zéland,“ říká. Nadchla ho hlavně obrovská krajina, několikatisícové hory a minimum turistů mimo nejznámější místa.
Silný dojem v něm zanechali i místní. Jeden motorkář ho pozval k sobě domů, nechal ho tam několik dní bydlet a dokonce mu koupil nové brzdy na motorku. „Peru jsem si extrémně užil. Je tam obrovská svoboda, je to krásné a jsou tam super lidi,“ shrnuje.
Nejvíc mu chyběl obyčejný stereotyp
Sama Cassiopea přitom zvládala cestu překvapivě bez větších technických problémů. Jedna z největších komplikací celé výpravy tak paradoxně nepřišla na silnici, ale ve chvíli, kdy se motorka vůbec nehýbala. Když potřeboval Cassiopeu přepravit z Nového Zélandu do Chile, dopravní společnost ji poslala špatným směrem. Místo do Jižní Ameriky skončila v Číně.
„Tohle bylo psycho,“ vzpomíná Lukáš.
Motorku se nakonec podařilo dohledat, přeložit na jinou loď a přes Mexiko dostat do Chile. Právě tato komplikace ho na celé cestě zdržela nejvíc. Původně totiž počítal s tím, že bude pryč maximálně dva roky. Nakonec se domů vrátil po 811 dnech.
Po více než dvou letech na cestě mu nakonec nechyběla ani konkrétní česká jídla, ani vlastní postel. Mnohem víc postrádal obyčejnou pravidelnost. „Nějaký stereotyp. Bylo to tak rozházené, že jsem vůbec nechápal, že to tělo pořád funguje,“ říká.
Teď si naopak zvyká na život, ve kterém nemusí každé ráno sbalit stan, zkontrolovat motorku a vyrazit o stovky kilometrů dál. Když se ho ptám, jestli se z cesty vrátil jiný, bez váhání odpovídá, že určitě. „Asi klidnější. Rozhodně klidnější a spokojenější. Ale myslím, že to všechno ještě doběhne.“
Cesta přitom návratem do Bruntálu úplně nekončí. Lukáš z ní chce vytvořit film - podobný už dříve natočil ze svého cestování po Novém Zélandu. Chystá také knihu a přednášky, ve kterých chce více než dva roky na silnici zpracovat.
VIDEO: Cestovatel Tomáš Vaňourek po návratu z pětileté cesty po Africe ve stopách Zikmunda a Havelky
Zdroj: autorský text
„Obnovíme pořádek.“ Francouzský premiér po násilnostech vyhrožuje zákazem vycházení
Některá francouzská města by měla v reakci na víkendové násilnosti v ulicích zavést dočasný a přesně zacílený zákaz vycházení, vyzval po pondělním zasedání krizového štábu francouzský premiér Sébastien Lecornu. Vláda použije veškeré dostupné prostředky, aby navrátila do měst pořádek, dodal premiér, podle něhož pachatelé násilností neuniknou přísným trestům.
Volkswagen zavádí nepříjemné opatření pro zaměstnance. Dotkne se i Škody
Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíc zaměstnanců. V tiskové zprávě o tom v pondělí informoval německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl komentovat informaci, kterou dříve přinesl i deník Süddeutsche Zeitung. Součástí koncernu Volkswagen je česká Škoda Auto, která má zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních.
ŽIVĚ Rusové v noci cílili na Kyjev. Rakety zasáhly školu i stanici metra
Nejméně jednu oběť a osm zraněných si vyžádal noční ruský útok na Kyjev, uvedla agentura Ukrinform. Zahynula 21letá dívka, napsal starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociální síti Telegram. Ruské rakety zasáhly v kyjevských čtvrtích i vzdělávací a zdravotnické zařízení, uvedly úřady. Kličko později informoval, že poškození rovněž utrpěla jedna ze stanic tamního metra.
A zase od nuly. Šílená výzva jede dál, konec je stále v nedohlednu
Pozoruhodná výzva Franka Iletta jede dál. Fanoušek fotbalového Manchesteru United, který se rozhodl nestříhat, dokud jeho milovaný klub nevyhraje pět zápasů v řadě, „oslavil“ o víkendu nelichotivé jubileum. Bez nůžek je už 100 utkání. A návštěva holiče je stále v nedohlednu.
Sestry v roli doktora: Vojtěchův plán vyděsil šéfa lékařů. Řekl, koho to ohrozí
Nesvěřujme sestrám příliš velké pravomoci, ve Švédsku to nedopadlo dobře. Takto se k návrhu ministerstva zdravotnictví, který je právě v připomínkovém řízení, vymezil šéf České lékařské komory Milan Kubek. Citoval přitom čerstvý průzkum švédské lékařské asociace, podle kterého se přesun části lékařských kompetencí na sestry podepsal na bezpečnosti pacientů. Vedení resortu s ním ale nesouhlasí.