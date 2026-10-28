Polymeraci kontroloval jazykem, vládu ohromil pokusem přímo na jejím zasedání a v den Opletalovy smrti poslal studenty místo přednášky do ulic. Otto Wichterle by v úterý oslavil 113. narozeniny a o letošních Vánocích uplyne 65 let od chvíle, kdy z dětské stavebnice postavil stroj na první měkké kontaktní čočky. Jaký byl muž, jehož vynález denně zjednodušuje životy milionům lidí?
Praha, šedesátá léta. Za volantem sedí profesor Otto Wichterle a vedle sebe veze kolegu z Ústavu makromolekulární chemie Jiřího Michálka. „Pan profesor brilantně řídil a soustředěně žvýkal čočky,“ vzpomínal později Michálek.
Nešlo o výstřelek, ale o chemii v praxi. V čerstvě odlitých čočkách ještě zůstávalo rozpouštědlo, a tak bylo potřeba je co nejrychleji ponořit do fyziologického roztoku – a po ruce nebylo nic příhodnějšího než sliny.
„Bezpočtukrát jsem byl očitým svědkem toho, jak pan profesor vložil jednu nebo více čoček do úst, krátce je usilovně přemílal, aby co chvíli některou z nich vyzkoušel na vlastní rohovce,“ líčí Michálek. Když auto poblíž vojenské nemocnice nadskočilo na hrbolu, profesor se jen rozesmál: „Tak jsem je spolknul!“
Prof. ing. dr. techn. Otto Wichterle, DrSc., Dr. h. c. mult., vědu miloval, protože v ní nacházel svobodu – i k hodně neotřelým pokusům. Třeba to, zda polymerace čočky dospěla do konce, testoval jazykem. Pokud čočka pálila, ještě nebyla hotová, cítil-li jen nasládlý glycerin, bylo vyhráno. Studenti tomu říkali „olizometrie“.
Místo přednášky do ulic
Otto Wichterle se narodil 27. října 1913 v Prostějově v rodině spolumajitele továrny Wichterle & Kovařík, které se neřeklo jinak než Wikov. Mladého Ottu to táhlo ke strojařině, na poslední chvíli však obrátil kormidlo k chemii a stal se asistentem profesora Emila Votočka.
Budoucí manželku Lindu Zahradníkovou potkal na Stražisku u tenisových kurtů, kde hrával s její maminkou. „Čtyři roky mezi námi stála jen tenisová síť,“ líčila později pro Paměť národa. Až do zásnub mu jako staršímu vykala, vzali se v roce 1938.
V den úmrtí Jana Opletala, 11. listopadu 1939, zaskakoval Wichterle na přednášce za profesora Votočka. Podle pamětníků tehdy studenty vyzval, ať se na výuku vykašlou a jdou protestovat do ulic.
Ve zlínském výzkumném ústavu firmy Baťa se pak pustil do kaprolaktamu, ze kterého podle Wallace Carotherse, otce nylonu, vlákno vyrobit nešlo. Wichterle dokázal opak a na svět přišel silon. Už v polovině roku 1941 z něj ve Zlíně upletli první ponožky i punčochy, objev ale raději před okupanty tajili.
Těsně před Vánoci 1942 Wichterleho kvůli zapojení do odboje zatklo gestapo a čtyři měsíce strávil za mřížemi.
Osm hodin zkoušení a pak prázdno
Po válce zavedl na ČVUT nový obor makromolekulární chemie a v roce 1949 se stal jeho prvním profesorem u nás. Se studenty nejednal v rukavičkách, ale přesto byl velmi oblíbený.
Byl proslulý v podstatě nesplnitelnými testy, které psali co tři týdny, a třeba závěrečná písemka z anorganické chemie se psala čtyři hodiny dopoledne a další čtyři odpoledne.
„Večer jsme se všichni vypotáceli z posluchárny s pocitem absolutního prázdna v hlavách,“ vzpomínal Pavel Kratochvíl v knize Učenci očima kolegů a žáků. Za tuto tvrdou školu mu ale zůstal vděčný celý život.
Na sklonku padesátých let přišel Wichterleho tým s postupem, jak z kaprolaktamu odlévat masivní bloky pro strojírenství. Vláda ho navzdory „pochybnému třídnímu původu“ pozvala, aby experiment předvedl přímo na zasedání.
Prezentace dopadla na výbornou a nově budovaný ústav díky tomu získal tehdy nevídaných půl milionu dolarů, za což Wichterle svůj ústav mohl špičkově vybavit.
Vlně politických čistek v roce 1958 se ovšem nevyhnul a z už samostatné VŠCHT musel odejít. Útočiště mu nakonec poskytla Akademie věd, kde v roce 1959 založil Ústav makromolekulární chemie.
Budova ještě nestála, a tak o Vánocích 1961 sestavil doma ze stavebnice Merkur první přístroj na výrobu kontaktních čoček. Prvních zhruba čtyři tisíce kusů pak v kuchyni odlila manželka Linda. „Bylo to období obrovského nepořádku v domácnosti,“ vzpomínala později.
V Americe by se mu stýskalo
Řemeslníci byli na netrpělivého Wichterleho příliš pomalí, a proto se naučil ovládat obráběcí stroje a v pokročilém věku dokonce získal výuční list soustružníka. „Na tento kvalifikační doklad byl velmi hrdý, téměř se zdálo, že více než na některé pocty akademické,“ vzpomínal na něj jeho žák Kratochvíl.
Netrpělivost ho občas stála i bouli. V ústavu stál přes chodbu starý vstřikovací lis a profesor se jednou pustil do výměny nástroje sám. Z místnosti se ozvala hrozná rána a Wichterle vyběhl s kabátem v jedné ruce, druhou si držel hlavu. „Nic, nic, jen jsem si nestačil otevřít dveře,“ prohodil a zmizel na schodišti.
Wichterle byl muž pevných zásad, a tak není divu, že v roce 1968 stál u zrodu výzvy Dva tisíce slov a proti srpnové okupaci otevřeně vystupoval doma i za hranicemi.
Ještě téhož roku s Lindou odjeli do Spojených států, po měsíci se však vrátili – nedokázali opustit své blízké. Normalizace ho pak připravila o místo ředitele ústavu i možnost cestovat a až do roku 1989 nesměl zastávat žádné funkce. Komunisté dokonce prodali jeho patenty na kontaktní čočky.
Pět minut latinsky
Po listopadu 1989 stanul v čele Československé akademie věd. Když v roce 1993 přebíral čestný doktorát Univerzity Karlovy, začal podle Michálka „s lehkým úsměvem svou řeč v krásné plynulé latině“. Do češtiny přešel až po pěti minutách, když sál začal šumět.
Nobelovu cenu, kterou mu mnozí mylně připisují, nikdy nezískal. V roce 1970 na ni však nominoval amerického chemika Paula Floryho, který ji o čtyři roky později za objevy ve fyzikální chemii makromolekul, tedy ve Wichterleho oboru, skutečně obdržel.
Otto Wichterle zemřel 18. srpna 1998 na Stražisku – tam, kde se kdysi přes tenisovou síť zamiloval do své Lindy. Ta ho přežila o čtvrtstoletí, zemřela v roce 2023 ve 106 letech.
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Zdroj: chemicke-listy.cz, Učenci očima kolegů a žáků, s. 93–99 – digitalniknihovna.cz, muni.cz, avcr.cz, pametnaroda.cz, mmspektrum.com, nobelprize.org
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