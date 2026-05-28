Máte na zahradě nebo kolem domu plevel, kterého se každoročně snažíte zbavit? Možná by vás překvapilo, kolik z těchto nenápadných rostlin lidé po staletí sbírali nejen do kuchyně, ale i do domácí lékárny. Jak tyto přehlížené zelené poklady správně rozpoznat, nasušit a proč je potřeba zacházet s nimi stejně opatrně jako s běžnými léky?
Konec května je jeden z vrcholů kvetoucích bylinek na lukách, podél cest, ale i v parcích nebo na našich zahradách. Nenechte se ale omezovat černým bezem, pampeliškou nebo sedmikráskou, všude kolem nás je krásných jedlých květů mnohem víc.
Hluchavka
Přezdívá se jí mrtvá nebo bílá kopřiva a je skvělá na ozdobu a dochucení salátů, ale i na sušení jako čaj nebo na přípravu tinktury.
Nejvíc se sbírá hluchavka bílá (Lamium album) nachová (Lamium purpureum) a skvrnitá (Lamium maculatum), u nichž jsou důkazy na pozitivní působení. Najdete ji v zahradách, na okrajích cest, lesů i potoků; květy se sbírají až do srpna. „Hluchavka bílá obsahuje řadu pozitivně působících látek jako flavonoidy, slizy, třísloviny, iridoidní glykosidy, saponiny nebo silice,“ vyjmenovává vystudovaná lékárnice Eliška Vencovská, známá také jako Holka z Apotéky.
„Právě proto bývá tradičními bylinkáři a fytoterapeuty doporučována při kašli a zahlenění. Obsažené slizy mohou zklidňovat podrážděné sliznice třeba při suchém kašli, saponiny jsou tradičně spojovány s podporou vykašlávání a flavonoidy vykazují v experimentálních studiích protizánětlivou aktivitu,“ popisuje komplexnost byliny.
Již ve středověku ji lidé považovali za ‚ženskou bylinu‘. V lidovém léčitelství se používá i pro lepší spánek, při zažívacích obtížích a zánětech močových cest nebo při problémech s hemoroidy. Obecně se u hluchavky používají květy a nať, případně i listy.
Jak sbírat a skladovat bylinky?
Hlavně opatrně a vždy jen s jistotou, že víte, o jakou rostlinu se jedná – tohle pravidlo platí u léčivek stejně jako u hub.
U každé rostliny se sbírá něco jiného a jindy během roku, proto si vždy předem zjistěte, zda hledáte květy, nať, listy, či kořeny.
Sbírejte pouze v neznečištěném prostředí. Ve městech jsou zaprášené od silničního provozu, případně znečištěné od psů, v blízkosti polí zase mohou být problém nedávno dělané postřiky. Vždy je lepší vyrazit pro ně do přírody.
Sušení je obvykle nejlepší na suchém místě s proudícím vzduchem, ale ne vždy je vhodné přímé slunce – bylinkám obvykle nesvědčí teploty nad 35–40 stupňů. Při použití sušičky nebo trouby buďte proto velmi opatrní.
Skladování je nejlepší ve vlhkosti odolných nádobách, na opravdu suchých místech můžete používat papírové sáčky. Vždy by ale měly být skryté před světlem.
Pokud užíváte léky, konzultujte použití bylin i se svým lékařem nebo lékárníkem – stejně jako léky mezi sebou, i bylinky nebo bylinky s léky se mohou ovlivňovat. Problematické může být i dlouhodobé užívání některých bylin, proto je opět lepší poradit se s odborníkem.
Popenec
Popenec obecný (Glechoma hederacea) je u nás velmi hojně rozšířená bylina, kterou mnozí považují za plevel. Ve skutečnosti je ale výborný i jako zeleň do omelet, do smoothie nebo pomazánek a bylinkového másla, kde funguje tak trochu jako petrželka a pepř v jednom. Jeho chuť je totiž lehce štiplavá a v minulosti se používal i při přípravě piva – než jej vytlačil chmel. Čerstvý obsahuje vitamin C a beta karoten.
Popenec roste na mezích, lukách, okrajích cest a lesů, ale i na skalnatých površích. „Obsahuje třísloviny, flavonoidy, saponiny a hořčiny. Ve fytoterapii bývá doporučován při zánětech dýchacích cest, kašli a zahlenění, díky obsahu hořčin také na podporu trávení a tradičně také k ‚čištění krve‘,“ vypočítává Eliška Vencovská.
Ta ale zároveň upozorňuje na střídmé užívání, aby nedráždil žaludek, i jako čaj je vhodné užívat jej ve směsích. Můžete si z něj podle původní receptury připravit mazání nebo olej na křečové žíly. Sbírá a suší se kvetoucí nať od konce dubna do července. „Byla to také důležitá bylina pro ochranu domácností před zlými silami a věřilo se, že dokáže odhalit nepravosti,“ přidává perličku na závěr lékárnice.
Bršlice
Ať už ji znáte jako kozí nohu, nebo husí packu, bršlice (Aegopodium podagraria) je v českých zahradách, parcích i na loukách všudypřítomná. Bršlice má bílá paprskovitá květenství (tzv. okolíky) na až jeden metr vysokých stoncích, do salátu ale potřebujete úplně mladé jemné lístky, které jsou k mání zhruba do konce května. Kromě salátů se hodí do míchaných vajec, smoothie nebo pomazánek.
Bršlice má ráda polostín a vlhko, sbírají se mladé listy a oddenky, které se suší. „Je důležité zaměřit se na poznávací znaky, aby nedošlo k záměně s jinými rostlinami, třeba některými jedovatými miříkovitými jako krabilice nebo děhel,“ upozorňuje Vencovská.
„Bršlice kozí noha je bohatá na vitamin C, minerály, zejména draslík a hořčík, a obsahuje také silice, flavonoidy a polyfenoly. V lidovém léčitelství byla spojována s takzvanými očistnými kúrami. Již v minulosti byla využívána při dně a revmatismu,“ doplňuje. Fytoterapeuté ji doporučují i na podporu metabolismu a překyselení.
Jetel
Jetel luční (Trifolium pratense) je vyhledávaný nejen pro jeho čtyřlístky, které prý nosí štěstí. Hojně se pěstuje i na polích: je oblíbenou pícninou a jeho květy mají rády i včely. Sbírají se mladé listy ještě před rozkvětem, ty se hodí do salátů, polévek i pomazánek. Na čaje a obklady se od května do října sbírají květy, které jsou rovněž chutné do salátů nebo na obloženém chlebu.
„Není bez zajímavosti, že jetel obsahuje poměrně dost bílkovin, z květů se dala připravit mouka. Listy a květ se dají i osmažit a mladé jetelové lístky se hodí do salátu a k přílohám jako rýže a brambory,“ doporučuje Vencovská.
„Jetel luční obsahuje izoflavony (fytoestrogeny), flavonoidy, kumariny a silice. Jak tradičně, tak i dnes ho fytoterapeuté doporučují pro zmírnění menopauzálních projevů, z tohoto důvodu také často bývá součástí doplňků stravy určených právě pro ženy po menopauze,“ popisuje jeho hlavní využití Holka z Apotéky a dodává, že v minulosti se doporučoval i k očistě krve a při kožních potížích. Jetel byl také považován za symbol plodnosti a ochrany.
Video: Hydroponie v obýváku, saláty a bylinky v ní můžete pěstovat celý rok
Zdroj: Holka z Apotéky, Culina Botanica
