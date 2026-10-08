Zatímco turisté obdivují Velkou sfingu v Gíze, samotný kámen, z něhož je vytesána, vypráví příběh starý desítky milionů let. Paleontologové díky moderní tomografii znovu prozkoumali sto let starý nález z káhirského vápence. Objevili dosud neznámého mořského předka krokodýlů, který brázdil vody nad dnešním Egyptem dávno předtím, než zde vyrostly první monumenty.
Velká sfinga shlíží na plošinu v Gíze přes čtyři tisíce let. Materiál, z něhož starověcí stavitelé monument vytesali, pamatuje dobu, kdy sever Afriky vypadal k nepoznání. Teď se ukázalo, že kámen spojuje slavný monument s tvorem, který v Egyptě žil o desítky milionů let dříve – dosud neznámým příbuzným krokodýlů.
Stopa k objevu přitom ležela vědcům před očima téměř sto let. Už ve 20. letech minulého století paleontologové v Mokattamském souvrství nedaleko Káhiry odkryli téměř kompletní fosilní lebku krokodýlovitého plaza. Právě vápence z této oblasti tvoří i podloží Gízy a staří Egypťané z nich získávali kámen pro své monumentální stavby, včetně Sfingy.
Lebku tehdy odborníci zařadili mezi již známé příbuzné dnešních gaviálů. Nový výzkum ale ukázal, že se spletli – před sebou měli úplně nový rod pravěkého predátora.
„Za posledních sto let jsme udělali obrovský pokrok a máme k dispozici tolik nových metod, které můžeme použít, abychom zjistili, o jaký druh fosilie vlastně jde,“ vysvětlil paleontolog Paul Burke ze Švédského přírodovědného muzea.
Burke s kolegy lebku znovu podrobně proměřil a pomocí počítačové tomografie nahlédl i do jejích vnitřních struktur. Když její znaky porovnali se současnými i vyhynulými gaviály, vyšlo najevo, že fosilie nepatří žádnému dosud známému rodu.
Před vědci ležel nový pravěký predátor. Dostal jméno Herugavialis cairensis a žil v oblasti dnešního Egypta přibližně před 45 miliony let.
A právě tady dostává objev nečekané spojení se sfingou. Protože pochází ze stejné geologické vrstvy, z níž byl monument vytesán, vědci připouštějí, že podobné krokodýlí fosilie by se teoreticky mohly skrývat i přímo v jeho kameni.
„Je to možné. Sfinga byla vytvořena ze stejných hornin, ve kterých jsme Herugavialis našli, takže kdo ví,“ připustil Burke. Hned ale s nadsázkou dodal: „Rozhodně nedoporučuji sfingu rozebírat, abychom to zjistili.“
Podivné spojení se Sfingou
Samotné jméno nového predátora má další egyptskou stopu. Herugavialis odkazuje na boha Herua neboli Hora, kterého badatelé spojují se symbolikou Velké sfingy. Vědce navíc zaujala kuriózní podobnost: fosilní lebce chybí konec dlouhého čenichu, podobně jako slavné soše chybí nos.
„Vzhledem k této shodě se slavně chybějícím nosem Velké sfingy jsme se rozhodli pojmenovat nového krokodýla po egyptském bohu Heruovi,“ vysvětlil spoluautor studie Philip Mannion z University College London. Výsledky studie vědci zveřejnili v odborném časopise Royal Society Open Science.
Samotný Herugavialis však vypadal úplně jinak než robustní krokodýli, které známe dnes.
„Herugavialis měl dlouhý, úzký čenich s ostrými špičatými zuby, podobně jako dnešní indický gaviál,“ popsal Burke. Protože indický gaviál se živí především rybami, vědci se domnívají, že Herugavialis dělal totéž.
Tomu odpovídá i místo nálezu. Mokattamské souvrství uchovává množství fosilií ryb, které mohly být jeho kořistí. Jeho oči navíc seděly vysoko na lebce, takže mohl z vody sledovat okolí podobně jako dnešní krokodýlovití plazi.
Největší kontrast ale přináší samotné prostředí. Dnešní Gízu obklopuje suchá krajina. Před desítkami milionů let však sever Egypta vypadal úplně jinak.
Oblast pokrývaly vody dávného oceánu Tethys a žili zde žraloci, ryby, rané velryby i několik druhů krokodýlovitých predátorů. Mokattamské vápence jsou pozůstatkem právě tohoto dávno zmizelého světa.
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Zdroje: Royal Society Open Science, Science News
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