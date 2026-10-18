V irském Tuamu pokračuje pátrání po dětech, které zemřely v někdejším domově pro neprovdané matky. Forenzní specialisté tam ze starého podzemního septiku postupně vyzvedávají ostatky stovek novorozenců a dětí. Pomocí testů DNA se jim teď pokoušejí vrátit jména.
Začalo to kolem roku 2010 zdánlivě nevinně. Místní amatérská historička Catherine Corlessová chtěla původně jen zmapovat historii svého rodného města. Když začala procházet archivy, narazila na stovky úmrtí dětí, k nimž nedokázala dohledat, kde byly pohřbené.
Její pátrání postupně odkrylo jednu z nejtemnějších kapitol irských dějin: osudy dětí, které zemřely v domově pro neprovdané matky v Tuamu.
Domov v letech 1925 až 1961 provozovaly řeholnice z řádu Bon Secours (česky se překládá jako Sestry dobré pomoci). Přicházely sem ženy, které otěhotněly mimo manželství a kvůli tomu čelily společenskému odsouzení. Jejich děti vyrůstaly v ústavní péči, která jim nedokázala zajistit ani základní podmínky pro přežití. Stovky z nich zemřely v kojeneckém věku.
Stovky úmrtí, ale žádné záznamy o pohřbech
Corlessová se při pátrání obrátila na řád Bon Secours i místní úřady. Chtěla zjistit, kde děti pohřbili, ale odpověď nenašla. Nakonec zamířila do matriky v Galway a požádala o záznamy o úmrtích v domově. Každý úmrtní list ji stál čtyři eura. Když se jí úřednice zeptala, zda opravdu chce všechny, Corlessová na žádosti trvala.
V matrikách nakonec našla 796 úmrtí dětí z domova. Když se ale pokoušela ke jménům přiřadit místa pohřbu, odpovídající záznamy chyběly. Měla doklady o stovkách zemřelých, nedokázala však zjistit, kde skončily jejich ostatky.
Její zjištění se v roce 2014 dostala do širšího povědomí a pomohla otevřít cestu k oficiálnímu vyšetřování. To později dospělo k závěru, že v tuamském domově zemřelo celkem 978 dětí. Toto číslo zahrnuje širší soubor případů než 796 úmrtí, která dohledala Corlessová.
Selhání úřadů
Zpráva komise popsala špatné podmínky v domově a nedostatečnou hygienu, které zvyšovaly riziko šíření infekcí. Přibližně 80 procent dětí zemřelo před prvními narozeninami a zhruba dvě třetiny nepřežily ani prvních šest měsíců života. Mezi nejtragičtější patřily roky 1943 a 1947.
Děti umíraly mimo jiné na infekce dýchacích cest, černý kašel, tuberkulózu, gastroenteritidu nebo meningitidu. Některé se narodily předčasně.
Komise upozornila také na selhání místních úřadů, které měly na podmínky v domově dohlížet. Celý systém přitom fungoval na komerční bázi – irský stát platil řádu Bon Secours pravidelné příspěvky na péči o každé jedno dítě. Přestože instituce dostávala z veřejných peněz zaplaceno, nedokázala dětem zajistit ani základní hygienické a nutriční podmínky pro přežití. Státní inspekce sice v protokolech opakovaně upozorňovaly na fatální problémy a podvýživu, úřady však proti církevnímu řádu nikdy nezasáhly. Vysoká úmrtnost přitom nebyla výhradně tuamským problémem...
Oficiální vyšetřování nezjistilo důkazy o trestném činu v souvislosti s pohřbíváním dětí v Tuamu, konstatovalo však závažné nedostatky v péči. Komise zároveň uvedla, že pro tvrzení o prodeji dětí do Spojených států existuje jen málo důkazů. Nezodpovězené otázky ale zůstaly. V areálu někdejšího domova se našly lidské ostatky a záznamy, které by objasnily, kde a jak děti pohřbili, chyběly.
Ostatky pod obytnou čtvrtí
Původní budovu domova zbourali v sedmdesátých letech a na jejím místě později vyrostla obytná čtvrť. Corlessová při pátrání narazila na staré mapy, které zachycovaly podzemní betonový septik. V roce 2017 oficiální vyšetřování potvrdilo, že v komorách této bývalé odpadní jímky se skutečně nacházejí lidské ostatky. Komise dospěla k šokujícímu závěru, že prostor, který nikdy nesloužil jako oficiální pohřebiště, se stal místem posledního odpočinku pro desítky dětí z domova. Není jasné, kolik těl do nefunkčního septiku řádové sestry tajně uložily, ani zda se v něm nacházejí ostatky všech pohřešovaných dětí.
Komise později dospěla k závěru, že patří desítkám dětí, které v domově zemřely. Prostor přitom nesloužil jako oficiální pohřebiště. Není jasné, kolik dětí tam pohřbili, zda se v komorách nacházejí ostatky všech dětí, jejichž pohřby se nepodařilo dohledat, ani jak přesně s jejich těly po smrti naložili.
Nález odstartoval přípravu rozsáhlého forenzního průzkumu. Odborníci měli prozkoumat místo, vyzvednout ostatky a pokusit se určit totožnost zemřelých. Pátrání se ale neomezuje na samotný septik. Tým prochází i širší areál někdejšího domova, kde se mohou nacházet další pohřbené ostatky.
Archeologové vyzvedli ostatky 109 lidí
Forenzní tým zahájil vykopávky v červenci 2025. Zkoumá plochu o rozloze přibližně 0,48 hektaru. V jedné části areálu už vyzvedl ostatky 77 kojenců. Odborníci tam našli také tři dospělé zuby, jejichž původ nyní analyzují.
Teprve pod tlakem veřejnosti a mezinárodního pobouření schválil irský parlament zřídil Úřad ředitele pro autorizovanou intervenci v Tuamu (ODAIT). Počet lidí, jejichž ostatky tým od zahájení vykopávek vyzvedl, stoupl na 109. Výzkum pokračuje i za někdejší hranicí areálu.
Práce nekončí vyzvednutím ostatků. Forenzní odborníci musí zdokumentovat nálezy a pokusit se určit věk i další informace o zemřelých. Důležitou roli hraje analýza DNA, která by mohla pomoci spojit ostatky s příbuznými.
Film, který znovu otevírá případ Tuam
Případ někdejšího domova připomíná také film The Lost Children of Tuam, který měl v Irsku premiéru v září 2026. Režisér Frank Berry v něm zpracovává osudy dětí, jejichž smrt a pohřbení se staly předmětem dlouholetého pátrání. Ve filmu hraje Monica Dolanová, mezi producenty je i hollywoodská hvězda Liam Neeson.
Úřad ODAIT měl podle údajů zveřejněných na začátku října k dispozici 74 vzorků DNA od příbuzných. Forensic Science Ireland je porovnává s genetickým materiálem získaným z ostatků. Irská vláda zároveň pracuje na možnosti, aby se do identifikace mohli zapojit i vzdálenější příbuzní.
Pátrání může přinést odpovědi rodinám, které po desetiletí nevěděly, kde jejich děti skončily. Ne každý nález se ale podaří přiřadit ke konkrétnímu jménu. Výsledek závisí na zachování DNA, dostupnosti srovnávacích vzorků i na tom, zda se podaří dohledat dostatečně přesné rodinné vazby.
Další technickou zprávu chce ODAIT zveřejnit na začátku prosince 2026. Vykopávky a laboratorní analýzy mezitím pokračují. Pokud se podaří porovnat DNA z ostatků se vzorky příbuzných, některé děti by po desetiletích mohly získat zpět svá jména. Jejich identifikace ale sama o sobě neodpoví na všechny otázky, které případ Tuam otevřel: proč v domově zemřelo tolik dětí a proč úřady nedokázaly zajistit, aby vyrůstaly v bezpečných podmínkách.
VIDEO: Bordel spojuje lidstvo
Zdroj: tuamherald.ie, irishtimes.com, gov.ie, odait.ie, thetimes.com, rte.ie
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