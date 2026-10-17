Drahé kliniky, měření biomarkerů a zaručené doplňky stravy. Z dlouhověkosti se stal byznys, který slibuje zázraky pomalu na počkání. Podle předního kardiologa Josefa Veselky však lidé často platí jen za uklidnění svědomí. Skutečný recept na dlouhý život je podle něj provokativně prostý, nudný a nestojí vůbec nic.
Když se řekne „longevity“, co se vám vybaví jako první?
Byznys.
Takhle natvrdo?
Ano. Je rozdíl mezi longevity-vědou a longevity-byznysem. Longevity-vědou, lépe řečeno zkoumáním dlouhověkosti, se lidé zabývají už tisíciletí. Longevity-byznys je otázka posledních let. Jde o velmi chytrý obchodní model, který cílí na správnou cílovou skupinu.
Nevidíte žádná pozitiva? Když slyším, co longevity promotéři hlásají, dává mi to docela smysl.
Máte pravdu, mně z velké části také. Je to vlastně forma prevence a z hlediska kvality a prodloužení života říkají v podstatě to samé co my – lidé v bílých pláštích. Desetiletí ke mně chodili pacienti, co průběžně tloustnou, co rok, to kilo, a pořád jim opakuji to samé. Asi to ale neumím zabalit do dostatečně atraktivního balíčku, aby se mými doporučeními řídili. Preventivní programy obecně selhávají, protože to funguje jako u zpovědi. Farář vám řekne, abyste nehřešila, vy mu to odkýváte, hřešíte a pak se zase přijdete vyzpovídat, a tak pořád dokola. Jednorázová doporučení prostě nejsou účinná.
Nesoustředí se zdravotnický systém víc na řešení akutních problémů, a tak si longevity průmysl převzal prevenci?
Záleží, o kom se ve zdravotnictví bavíme. Jsou obory, které se prevencí zabývají více. Ale ano, obecně platí, že medicína preferuje exekuci. Jednak je to pro zdravotníky zábavnější a taky je to živí. Počítá se, kolik konkrétních výkonů provedete. Neplatí vám za to, jak s pacientem komunikujete, jak podrobně a srozumitelně ho informujete, jak se k němu chováte. Longevity se tedy chopilo prevence a úspěšně z toho profitují.
Pokud má tedy longevity i své světlé stránky, v čem je háček?
Neříkám, že se lidem přímo lže, ale občas se jim neříká úplně celá pravda. Pacientům se dávají plané naděje nebo se prodávají doplňky stravy, u kterých není dostatečně prokázaná účinnost. Velkou roli dnes hrají farmaceutické firmy a tlaky, které ovlivňují, jak vnímáte medicínu a výsledky výzkumu. Některé výsledky jsou interpretovány tak, aby to vyšlo výhodně pro výrobce, vstupují do toho sociální sítě a kdo a co o čem řekne. Takzvaní „opinion leaders“, tedy klíčoví odborníci, by si při interpretaci studií laické i odborné veřejnosti mohli často sáhnout do svědomí.
Pět pravidel dlouhověkosti
Pravidelný pohyb: Absolutní základ prevence. Nejde o vrcholový sport, ale o každodenní přirozenou aktivitu. Profesor Veselka by zavedl povinný tělocvik ve školách každý den.
Konec kouření: Druhý klíčový faktor, který tělu uleví okamžitě a na rozdíl od drahých procedur peníze nebere, ale šetří.
Střídmá strava: Nejde o drastické diety, ale o kontrolu váhy. Vyvarovat se plíživému přibírání stylem „co rok, to kilo navíc“.
Omezení alkoholu: Žádné pravidelné večerní popíjení na stres z práce.
Spánek a psychohygiena: Důležitý doplněk, ale nikoliv spása. Podle Veselky moderní trend přeceňuje spánek a vztahy na úkor pohybu – pokud tělo fyzicky chátrá, dobrá nálada to sama nezachrání.
Koupí si vyšetření, ale nezmění se nic
Pochopila jsem to tak, že v rámci longevity vyšetření vám většinou změří všechny možné biomarkery a na základě výsledků dají doporučení, co byste mohl dělat.
Ano, ale nejen to. Do hry ještě vstupuje takzvaný biologický věk, což je prediktivní matematický model, který odhaduje míru stárnutí organismu na základě srovnání s velkou skupinou subjektů. V průměru mají jistě pravdu, v individuálních případech se mohou zásadně mýlit. Na druhou stranu, pokud vám kdokoliv zjistí vysoký krevní tlak, vysokou hladinu cholesterolu, cukru v krvi nebo se přijde na nějaké onemocnění, je na místě intervence, ať už farmakologická či nefarmakologická. V první řadě je třeba ale aktivní pacientský přístup. Řeknu vám příklad z praxe.
Povídejte.
Představte si pacienta 40 let +, dvacet kilo nadváhy, pracuje deset hodin denně, je psychicky vyřízený, přijde večer domů a otevře si lahev vína. Manželka nebo jeho děti si pomyslí, že by mu prospělo, kdyby se sebou začal něco dělat, a jako dárek mu koupí návštěvu longevity kliniky. A on jde, tam mu všechno naměří, trošku ho vyděsí a předepíšou spoustu věcí, ve výsledku se ale nic nezmění.
Proč by tam ale člověk nadále chodil a investoval, když nepocítí žádné změny?
Je to stejné, jako když chodíte k tomu faráři nebo i doktorovi a odškrtnete si, že jste tam byla a tím získáte pocit, že pro sebe „něco děláte“. Pasivní přístup ke zdraví je v praxi zdaleka nejčastější.
Co kdybychom se podívali na jiného člověka, který se snaží žít zdravě, chtěl by pro sebe udělat ale ještě něco navíc?
Pokud je zdravý, řekl bych mu, ať si s tím vůbec neláme hlavu a dodržuje pět základních faktorů: správně jí, spí, hýbe se, nekouří, a pokud možno nepije alkohol.
Dva klíčové faktory jsou úplně zadarmo
Říkáte, že „tajemství dlouhého života je nudné“. Je i levné?
Z pohledu průměrné socioekonomické skupiny ano. Dva základní faktory – pohyb a nekouřit – jsou dokonce zadarmo. Nekouřit je rozhodně levnější než kouřit.
Diskutované téma jsou dnes léky na obezitu. Pokud je obezita tak velkým rizikovým faktorem, můžou pomoct?
Ano, je to stejné jako třeba s léky na léčbu vysokého cholesterolu. Jde o velký pokrok, a když můžeme, pomožme si. Odvrácená strana je, že nás to opět vede k pasivitě, a místo abychom se šli projít, vezmeme si tabletku a sedíme doma u televize.
Proč se vlastně z longevity stal tak velký hit? Bojíme se smrti nebo chceme žít kvalitně a dlouho?
Společnost k tomu dospěla postupně. Přibylo majetných lidí, kteří stárnou a chtějí žít kvalitněji, déle, a pokud by to bylo možné, tak i omladit. Vyskytla se poptávka a je tu dostatek chytrých byznysmenů, kteří vytvořili nabídku. Nyní jde o to, aby ta nabídka byla vždy fér.
Elixír mládí jsme neobjevili
Řekl jste, že longevity je také regulérní věda. Je něco, co vás v současném výzkumu zajímá, v čem vidíte potenciál?
Sleduji to přes dvacet let a žádný elixír mládí jsme bohužel ještě neobjevili. Pokud je člověk nemocný, má se správně léčit. V prevenci prodlužuje život pravidelný pohyb. Kdybych měl možnost, ve školách bych zavedl tělocvik každý den a vedl ho tak, aby to děti bavilo a sport se stal jejich přirozenou a trvalou součástí života. Ve společnosti je ale pohyb pořád ještě dost podceňovaný.
Lidé často sportují, žijí zdravě, zapomínají ale na psychiku.
Je vědecky prokázané, že lidé, co jsou ve stresu, v depresi nebo jsou osamělí, jsou z kardiovaskulárního hlediska ohroženější. Není to však jen medicínské paradigma, ale obyčejný selský rozum. Na druhou stranu nesouhlasím s tím, co se dnes také hlásá, a to, že nejdůležitější je spánek a funkční mezilidské vztahy. Pokud je člověk fyzicky zdravý a aktivní a tohle jediné mu chybí, tak ano. Většina populace ale zaostává v mnohém dalším a opravdu platí hlavně „nekouřit a hýbat se“. Tohle heslo se však tak dobře neprodává.
Kdo je prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.
V letech 2004 až 2023 působil jako přednosta Kardiologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.
Patří k průkopníkům tuzemské intervenční kardiologie. Mezinárodní uznání získal zejména v oblasti katetrizační léčby srdečních onemocnění a výzkumu hypertrofické kardiomyopatie. Je autorem stovek vědeckých prací v prestižních světových časopisech včetně The Lancet. V roce 2009 byl členem lékařského konzilia prezidenta Václava Havla.
Vedle medicíny se dlouhodobě věnuje literární tvorbě a publicistice. Pravidelně publikuje na Aktuálně.cz a je autorem několika úspěšných knih – sbírky povídek Překroč ten stín!, souborů sloupků Kardiologova příslužba a Rentgen, románu Srdcaři či politicko-lékařského thrilleru Prezidentské konzilium.
Zdroj: autorský rozhovor
ŽIVĚ Klíčový systém v navádění dronů omezil Kyjevu Bílý dům. Má v tom prsty Trump?
Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.
Žije nonstop s ochrankou. Jaké plány má „nejnebezpečnější žena Ukrajiny“ s Ruskem?
Unese 800 kilogramů trhavin a s doletem 850 kilometrů dosáhne až do Petrohradu – nová ukrajinská raketa FP-9 od ukrajinské společnosti Fire Point. Ředitelka společnosti Iryna Terechová v rozhovoru pro BBC popsala, jak její firma vyvíjí zbraně rekordní rychlostí a jak chrání výrobu před ruskými útoky. Přiznala také značný tlak prezidenta Volodymyra Zelenského.
Trump na poslední chvíli zachránil Putina. Odložil ekonomickou atomovou zbraň
Měly začít za několik dní – nové sankce proti Rusku. Autorem zákona byl zesnulý vlivný republikánský senátor Lindsey Graham, zákon získal podporu jak mezi republikány, tak demokraty a Donald Trump ho sám minulý měsíc podepsal. Teď ale obrátil.
Bruins pokazili Dostálovi čísla, Pastrňák překonal legendu. Zářil i Nečas
Martin Nečas pomohl v NHL hokejistům Colorada třemi přihrávkami k výhře 5:2 nad Pittsburghem. Sedmadvacetiletý útočník jako první český hráč nasbíral v sezoně deset kanadských bodů (4+6) a vzápětí jej následoval David Pastrňák. Kapitán Bostonu překonal jednou Lukáše Dostála a navrch přidal přihrávku při výhře Bostonu 4:2 v Anaheimu. Na dva góly vítězů přihrál Pavel Zacha.
Po ukrajinských útocích se z internetu vytratili ruští boti. Proruské účty ale neumlčely
Ukrajinská armáda v uplynulých dnech podnikla dronové útoky na datacentra ruských firem Yandex a Sberbank, která slouží k trénování umělé inteligence a poskytování internetových služeb. V souvislosti s nimi se na internetu objevily teorie, že způsobily omezení aktivit proruských účtů na sociálních sítích. Experti však upozorňují, že z dostupných dat nelze takové závěry vyvodit.