Věci vrací zpátky ho hry. Pro zakladatelky je SWAP smyslem života

Výměna věcí, zábavné i edukativní programy a především komunita lidí. To jsou základní pilíře neziskové organizace SWAP Prague, kterou založily Lucie Poubová a Kristýna Holubová. Obě našly smysl života v udržitelnosti a péči o věci a vztahy mezi nejrůznějšími generacemi. O jaké předměty je největší zájem, co zajímá studenty a kdo patří mezi jejich dobrovolníky?

Zakladatelky neziskové organizace SWAP Prague spojil zájem o udržitelnost a práce v neziskovce Bezobalu. Následně se jejich společný příběh od roku 2016 vytvářel zcela organicky. Lucie během úklidu a třídění v domácnosti dostala nápad vytvořit první SWAP. Ačkoliv v té době s Kristýnou ještě nebyly kamarádky, požádala o pomoc s organizací akce právě ji. Kristýna jako nadšená environmentalistka souhlasila a pro akci poskytla místo v coworkingovém prostoru SVĚT-HUB.

První akce byla úspěšná, a tak se rozhodly zorganizovat další. A třetí je utvrdila v tom, že se vydaly správným směrem. "To byl zlom. Akce začaly být pravidelné a my jsme se rozhodly vytvořit naši neziskovku," popisuje Lucie s tím, že akci netvořily s podnikatelským záměrem.

Rozhodujícím faktorem, proč se swapům začaly naplno věnovat, byly děsivé údaje o plýtvání. Za tristní považovaly například zjištění, že lidstvo zavaluje například Afriku neuvěřitelnou masou odpadu. "Máme oblečení pro dalších šest generací. Tento model je opravdu neudržitelný nesmysl," dodává Holubová.

Předpokladem ke změně chování je otevřenost a vstřícnost

Ačkoliv se setkávají s velkým množstvím osob, které mají zájem změnit své spotřební chování, vědí, že nemá smysl přesvědčovat kdekoho. "Šířím informace, které změnily mě a kterými se řídím a věřím, že to má efekt. Je ale na každém z nás, zda tu změnu chceme, či nechceme. Snažíme o osvětu a inspiraci, ale rozhodně náš způsob myšlení nevnucujeme těm, kteří o to nestojí," tvrdí Poubová. "Lidé musí být těmto informacím otevření. Předpokladem ke změně chování je otevřenost a vstřícnost," dodává Holubová.

Smysluplná výměna

Swap, což anglicky znamená vyměnit, vdechuje nový život nevyužitým věcem a vytváří komunity. "Lidem se to líbí. Zároveň je baví, že se mohou smysluplně zbavit něčeho, co už nevyužijí, a naopak získat něco, co jim může nově posloužit," tvrdí Poubová.

"Věci můžete bezmyšlenkovitě vyhodit do popelnice, případně se je můžete snažit prodat. Na našich akcí však lze věci smysluplně vyměnit, což je ta přidaná hodnota, která zájemce táhne. SWAP je místem, kde se lidé zodpovědně zbaví svých věcí a mají z toho dobrý pocit. Zároveň jim i ulehčíme dost práce. Věci roztřídíme a o vše se postaráme," dodává.

Kosmetika, květiny a muž s krabicemi od banánů

Na swapu lze vyměnit a najít nejrůznější zboží, například oblečení, rostliny, keramiku, kosmetiku a na speciálních akcích dokonce nábytek. Zaměření akcí se mění podle ročního období a firem či organizací, se kterými spolupracují. Mezi tematickými akcemi najdete třeba jarní či vánoční swap.

"Na jaře se zaměřujeme na květníky a rostliny. Dříve lidé hodně nosili kosmetiku, o kterou byl enormní zájem - samozřejmě nepoužitou. Věci vždy projdou důkladnou kontrolou. Od zájemců chceme brát zboží ve skvělém stavu. Pokud ale někdo přinese kašmírový svetr s dírou v rukávu, tak ho tam zařadíme i s takovouto vadou. Na takovém svetru totiž nemáte problém ani s dírou, která lze snadno zašít," říká Holubová. Velký zájem je momentálně o pokojové rostliny a současnou literaturu. Obě se shodují na tom, že nejvíce fungují venkovní a novoroční akce související s očistou.

"Během prvních swapů, když jsme ještě neměly pevně daná pravidla, se stávalo, že někdo na akci donesl věci bez předchozí domluvy. Například jeden pán jen tak dorazil s deseti krabicemi od banánů plných věcí, protože se stěhoval do Japonska. Následně se začali objevovat další lidé, kteří se prý také stěhovali, takže vznikl zmatek. Někdo takto nečekaně dokonce donesl velkou kytku v obrovském květináči. Ta nakonec skončila u nás," vypráví Holubová. Na začátku jejich působení se jim dělo i to, že lidé chtěli na jejich akcích věci prodávat. "V posledních letech se nám tyto případy už nestávají. Všichni vědí, jaký je náš koncept," dodává Poubová.

Komunita na prvním místě

Festivaly i menší projekty uskutečňují například v halách, na sídlištích či náměstích. "Venkovními akcemi, které se konaly třeba v Praze na Karlově nebo Trnkově náměstí, oslovujeme širší veřejnost. Můžeme tak zasáhnout pouhé kolemjdoucí," říká Holubová.

Akce plánují na rok dopředu, přičemž průměrná příprava jedné akce trvá dva měsíce, a v den konání akce stojí i na výrazné pomoci dobrovolníků. "Díky skvělému týmu dobrovolníků můžeme akce vytvářet. Velkou částí naší práce je právě komunikace s nimi. Bez dobrovolníků by to nešlo," doplňuje s tím, že v rámci jedné jednodenní akce tvoří tak 80 procent pracovníků právě dobrovolníci. Ty zakladatelky považují za ambasadory celého projektu.

Pořádání akcí, stejně jako jejich průběh, je velmi náročnou disciplínou. Kromě běžné organizace je nutné místo konání neustále uklízet, případně kousky doplňovat a odtahovat stovky těžkých krabic. Součástí jsou i doprovodné programy. V rámci swapu vzniká komunita, která je pro organizátorky zásadní.

"Nejde nám jen o péči o věci, ale i péči o vztahy. Komunita je pro nás zásadní. Bez pomoci lidí a jejich skvělé energie by SWAP nebyl takový, jaký je. Naši dobrovolníci se skládají z nejrůznějších generací, takže z toho vzniká banda, která se navzájem ovlivňuje a rozšiřuje si obzory. Pomáhají nám děti našich dobrovolnic, které s námi vyrostly, a také senioři. Mezi ně patří třeba paní Zdenička, které je 85 let a na akce chodí v tvídovém kostýmku s perličkami a hůlkou. Dobrovolníci, kteří jsou ve většině případů bývalí návštěvníci SWAP, vytvářejí komunitní charakter akce a my nemůžeme být šťastnější," svěřuje se Lucie.

Organizátorky si zakládají na dlouhodobé spolupráci a pro své pomocníky vymýšlí různé večírky se zajímavým programem. "Díky sponzorům jim poskytujeme třeba lahodné svačiny. Chceme jim dávat co nejvíce najevo, že jejich práci oceňujeme a jsme za ně vděčné," tvrdí Holubová. "Práce s komunitou mě baví nejvíce. Těší mě vidět, jak se lidé sdružují a díky nim akce fungují a získávají náboj," dodává Poubová.

Studenti jsou mazaní, dospělí mají zajeté návyky

Pomocí projektu Cirkulární školy studenty společně seznamují například s problematikou nadměrné produkce, a to především textilního zboží. Doporučují jim, aby přemýšleli nad tím, co kupují, koordinovali impulzivní nákupy a zjišťovali si informace o původu věcí. Zároveň je motivují k tomu, aby celkově přemýšleli o jejich spotřebě.

"Smysl spatřuji také v tom, seznámit je s tím, že si již zakoupené věci mohou přetvářet, přešívat a podobně. Klíčová je totiž také péče. Všechny tyto věci předáváme i starší generaci, kterou je však těžší ovlivnit," říká Kristýna.

"Mladší generace smýšlí více udržitelně. Uvědomují si dopad konzumního života. Většina se alespoň snaží nakupovat v second handech, protože chtějí ušetřit nejen peníze, ale i planetu. Studenti jsou opravdu chytří, dokonce bych řekla, že jsou mazaní, jak jsou zvyklí pracovat s informacemi. Uvědomují si hodnotu peněz," sdělila.

"Neříkáme jim, aby nechodili do fast fashion řetězců, ale spíš se je snažíme motivovat k tomu, aby tam nakupovali pouze kousky, které opravdu vynosí. Nikoliv aby si koupili tričko za sto korun, které si na sebe jen vezmou dvakrát, protože začne rychle zapáchat," tvrdí s tím, že studenty překvapila skutečnost, že firmy produkují věci, které se ke spotřebitelům často ani nedostanou.

"U dospělých je těžší změnit způsob jejich smýšlení. Mají své zajeté návyky a většinou žijí v určitém stereotypu. Pokud však máme akci ve firmách, kde jim vše naservíruje pod nos a vše jim dopodrobna vysvětlíme, získáváme skvělé ohlasy. Vidíme, že lidi, kteří jsou otevřeni změně, opravdu můžeme navést k cestě za vědomím žitím. V rámci vzdělávání ve firmách jdeme do hloubky a vytváříme přednášky na určité téma a s vysokou kvalitou," shodují se.

Největší výzva? SWAP festival!

Organizátorky letos čeká největší výzva jejich dosavadního působení v neziskové organizaci Swap Prague. Od 24. do 30. dubna proběhne SWAP FESTIVAL, který se uskuteční na několika místech najednou. "Aktivizujeme organizátory swapů z Česka i Slovenska. Účastníci festivalu musí zorganizovat nějaký doprovodný program týkající se změny spotřebních návyků či klasickou akci s výměnou zboží. Naše práce tkví v tom, že všechny podporujeme a předáváme jim naše know-how. Provádíme je celkovým procesem, aby celá událost měla dopad a byla přehledně zorganizovaná. Všichni musí vědět, proč tyto akce pořádají. Musí nás spojovat stejná filozofie. Pokusíme se je provést celým festivalem tak, aby vše dopadlo zdárně," popisuje Poubová.

Organizátorky doporučují navštívit například pražský JEŽKOVY VOČ SWAP ve Smečkách, SWAP STORE ŽDÍREC v Novém Boru a slovenský SWAP s dielňou Kohútik.

"Došly jsme k momentálnímu cíli naší cesty. Festival pro nás bude takovým vyvrcholením. To, že se tohle děje, je pro nás extrémně důležité a považujeme to za velký milník naší kariéry a vlastně i cesty k udržitelnému způsobu žití," sděluje Poubová s přitakáním Holubové.

"Ze SWAP FESTIVALU bychom chtěly udělat tradici a naše myšlenky chceme šířit dál, ať už pomocí swapů, tak třeba přednášek, diskusí a doprovodných programů. Přejeme si vytvořit co největší síť pořadatelů a inspirovat co nejvíce lidí k vědomému a udržitelnému životnímu stylu," uzavírají.