Svišť Phil předpověděl, že zima potrvá ještě šest týdnů. Meteorologové kroutí hlavou

Nejslavnější hlodavec světa vylezl ze svého pařezu a vyřkl ortel. Svišť Phil, který se podle legendy probouzí ze zimního spánku, v americkém Punxsutawney předpověděl, že zima potrvá ještě šest týdnů. Jenže statistiky mluví jasně: Philova úspěšnost je ostudných 39 procent.
Pokud Phil spatří svůj stín, bude ještě mrznout, uvádějí pořadatelé tradiční ceremonie v Pensylvánii. Pokud jej nevidí, přichází brzké jaro. Dlouhou zimu přitom svišť předpovídá mnohem častěji, píše agentura AP.
„Zima potrvá ještě šest týdnů,“ vynesli dnes verdikt zástupci svištího klubu v americkém Punxsutawney. Rituál, který proslavil kultovní film Na Hromnice o den více s Billem Murrayem v hlavní roli, přilákal do Pensylvánie desítky tisíc lidí.
„Je to jako Halloween a Silvestr v jednom,“ popsala atmosféru agentuře AP Lisa Gibsonová, jedna z účastnic, která na ceremoniál dorazila v čepici připomínající pařez. Doprovod jí dělal manžel převlečený za Elvise Presleyho a jejich náctiletá dcera. Právě tato bizarní směsice lidové tradice a čistého showbyznysu drží legendu o Philovi při životě už od roku 1887.
Věštec s mizernou bilancí
Ačkoliv Philova popularita neklesá, meteorologové nad jeho schopnostmi jen krčí rameny. Podle historických dat z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) se Phil trefuje v průměru jen ve 39 procentech případů. Pokud byste si tedy na vývoj počasí hodili korunou, máte větší šanci na úspěch než pensylvánský hlodavec.
Dlouhou zimu navíc Phil předpovídá statisticky mnohem častěji než brzké jaro – stín totiž v mrazivém únorovém ránu spatří téměř vždy.
Jak bude v Česku
V Česku bude v nadcházejícím týdnu většinou zataženo, hlavně ve středu a ve čtvrtek s deštěm a od vyšších poloh i se sněžením. Teploty přes den se budou držet kolem nuly, v noci bude mrznout. Od středy už meteorologové přes den mráz nečekají, kolem nuly bude v noci. Modely ČHMÚ naznačují, že únor by měl být teplotně průměrný, s minimálními teplotami nejčastěji mezi -1 až -5 °C, jen přechodně při vyjasnění nebo při sněhové pokrývce nižšími a maximy od +1 do +5°C.
Svišť, nebo princ Philip?
Místní sviští klub v Punxsutawney založili v roce 1887. Recesistický ceremoniál na Den sviště (Groundhog Day) má kořeny v německé pověsti spojené se svátkem Hromnice. Původ svišťova jména není jasný, spekuluje se však, že jej v roce 1961 dostal po princi Philipovi, manželovi tehdejší britské královny Alžběty II.
Panuje také přesvědčení, že jediným skutečným svištěm je právě Phil a všichni ostatní jsou podvodníci. Phil však není jediným svištěm, který předpovídá počasí. Na řadě míst v USA a Kanadě se na Den sviště konají podobné akce.
