Vypadala jako obří světélkující medúza s chapadly, která se rozlézají po obloze. Neobvyklý úkaz v úterý překvapil pozorovatele na východě Spojených států. Jeho původ je přitom pozemský: světelnou podívanou vytvořila raketa Falcon 9 společnosti SpaceX, která vezla zásoby a vědecké experimenty na Mezinárodní vesmírnou stanici.
Raketa odstartovala z floridského mysu Canaveral v 6:33 ráno místního času, zhruba 50 minut před východem Slunce. Zatímco na Zemi ještě panovalo šero, sluneční paprsky už ve vysokých vrstvách atmosféry osvětlovaly oblak výfukových plynů. Ten se tak proměnil v zářící útvar, který připomínal obří medúzu.
Podobná podívaná se objevuje při startech za úsvitu nebo za soumraku, kdy je na zemi ještě tma, ale vysoko nad ní už svítí Slunce. Výfukové plyny se v řídké atmosféře rychle rozpínají a vytvářejí rozlehlé oblaky, jejichž obrysy se postupně mění. Někdy připomínají zářící kouli s dlouhými chapadly, jindy se roztáhnou do tvaru vějíře.
Zásoby na oběžnou dráhu
Mise CRS-35 není zajímavá jen tím, co vyčarovala na obloze. Nákladní loď Dragon dopravila k Mezinárodní vesmírné stanici více než 2,8 tuny zásob, vybavení a vědeckých experimentů. Mezi nimi byly technologie pro výrobu umělých sítnic v mikrogravitaci, které by v budoucnu mohly pomoci při obnově zraku, i modely lidské srdeční tkáně, které pomáhají zkoumat fungování srdce a testovat nové léky.
Na palubě se nacházel také poslední pár rozkládacích solárních panelů určených k posílení energetického systému stanice. Zatímco Dragon pokračoval na oběžnou dráhu, první stupeň Falconu 9 se po vynesení nákladu oddělil a vrátil zpět na Zemi, aby mohl znovu sloužit při dalším letu.
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