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Světelná medúza nad Floridou: Start rakety vytvořil fascinující podívanou

Terezie Benoni
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Vypadala jako obří světélkující medúza s chapadly, která se rozlézají po obloze. Neobvyklý úkaz v úterý překvapil pozorovatele na východě Spojených států. Jeho původ je přitom pozemský: světelnou podívanou vytvořila raketa Falcon 9 společnosti SpaceX, která vezla zásoby a vědecké experimenty na Mezinárodní vesmírnou stanici.

Výfukové plyny rakety Falcon 9 vytvářejí při předúsvitovém startu barevný světelný oblak nad kruhovým prstencem z vodní páry.
Výfukové plyny rakety Falcon 9 vytvářejí při předúsvitovém startu barevný světelný oblak nad kruhovým prstencem z vodní páry.Foto: NASA/Bill White
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Raketa odstartovala z floridského mysu Canaveral v 6:33 ráno místního času, zhruba 50 minut před východem Slunce. Zatímco na Zemi ještě panovalo šero, sluneční paprsky už ve vysokých vrstvách atmosféry osvětlovaly oblak výfukových plynů. Ten se tak proměnil v zářící útvar, který připomínal obří medúzu.

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Podobná podívaná se objevuje při startech za úsvitu nebo za soumraku, kdy je na zemi ještě tma, ale vysoko nad ní už svítí Slunce. Výfukové plyny se v řídké atmosféře rychle rozpínají a vytvářejí rozlehlé oblaky, jejichž obrysy se postupně mění. Někdy připomínají zářící kouli s dlouhými chapadly, jindy se roztáhnou do tvaru vějíře.

Výfukové plyny rakety Falcon 9 13. října 2026 rozzářily oblohu.
Výfukové plyny rakety Falcon 9 13. října 2026 rozzářily oblohu. Foto: NASA/Bill White

Zásoby na oběžnou dráhu

Mise CRS-35 není zajímavá jen tím, co vyčarovala na obloze. Nákladní loď Dragon dopravila k Mezinárodní vesmírné stanici více než 2,8 tuny zásob, vybavení a vědeckých experimentů. Mezi nimi byly technologie pro výrobu umělých sítnic v mikrogravitaci, které by v budoucnu mohly pomoci při obnově zraku, i modely lidské srdeční tkáně, které pomáhají zkoumat fungování srdce a testovat nové léky.

Na palubě se nacházel také poslední pár rozkládacích solárních panelů určených k posílení energetického systému stanice. Zatímco Dragon pokračoval na oběžnou dráhu, první stupeň Falconu 9 se po vynesení nákladu oddělil a vrátil zpět na Zemi, aby mohl znovu sloužit při dalším letu.

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Zdroj: nasa.gov, nss.org

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