Plánovat svatbu je teď nemožné. Chybí látky na šaty, o termíny v září bude boj

„Je to jako zlý sen, jen jsme se z něj ještě neprobudili. Připravovat svatbu je teď téměř nemožné,“ popisuje svou situaci nastávající nevěsta Štěpánka. Páry, které plánovaly sňatek v nadcházejícím půlroce, jsou v nejistotě. Obřady buď ruší, nebo vyčkávají, některé si dělají starosti také se zahraničními hosty. Září, nakdy řada snoubenců směruje náhradní termín, by přitom mohlo být problematické.

"Vždy jsem se smála tomu, jak všichni berou ty svatby vážně a říkají, že je s tím spousta starostí, dokud jsem nezačala plánovat vlastní a bojovat na zámku o vysněné datum, které bylo nejoblíbenějším datem tohoto roku," přiznává Štěpánka. K zarezervovanému termínu 20. 6. má vztah, její rodiče se brali ve stejný den.

Stále doufá, že obřad nebude muset rušit. "Svatbu máme mít na zámku, kde je vše uhrazené. Dokud nám nezavolají ze zámku a nezruší svatbu, budeme pokračovat v plánování," říká.

Jenže i svatby, které jsou v plánu až na léto, se nyní organizují velmi složitě. "Dodavatel švadleny za tohoto stavu nedodává látky. Stále čekám, abych mohla zadat do výroby oznámení s datem. Problém máme momentálně i se snubními prstýnky, rytí data je teď ten nejmenší problém, vzhledem k tomu, že zlatnická dílna, která nám měla prstýnky vyrobit, momentálně nemá zlato, protože dodavatel má zavřeno," popisuje budoucí nevěsta komplikace.

Podle dat z matrik však většina snoubenců prozatím spíše vyčkává, jak se situace vyvine, případně se ptají na náhradní termíny do zálohy. "Jen za víkend je neuskutečněných sedm svateb. Zatím máme svatby spíš odložené, čekáme, jak se situace vyvine. Snoubenci se ptají ohledně odkladu různě, na léto i na září, ale zatím si termíny nezamlouvají," říká Pavla Gregorová, vedoucí matričního oddělení v Ostravě-Porubě.

V Olomouci zrušily páry od poloviny března dvanáct svateb. "Zatím je to tak, že snoubenci svatby odkládají, nezaznamenali jsme případ, kdy by ji z důvodu současné situace někdo úplně zrušil," sdělila tamější mluvčí Radka Štědrá.

"V březnu jsme zatím měli jednu svatbu zrušenou a jednu svatbu si snoubenci přesunuli na podzim. Do konce měsíce jsou plánovány ještě dvě svatby, podle aktuálního vývoje se dá očekávat, že i ty budou zrušené," říká mluvčí městského úřadu Praha 10. "Zatím nedochází ze strany snoubenců k odvolávání svateb na duben a květen. Případný nápor v létě či na podzim se bude odvíjet od toho, jaký bude vývoj ohledně koronaviru," domnívá se.

Fotografové jsou bez příjmů

Ale právě podzim, nakdy některé páry směrují náhradní termíny, by mohl podle svatebního fotografa Radka Čepeláka být problematický. "Hodně lidí teď přesouvá termíny právě na září, ale myslím, že budou mít problém najít volné datum, protože už bude zarezervováno lidmi, kteří plánovali svatbu na září v minulém roce. S volnými termíny je obecně veliký problém," říká. V březnu prý zatím svatby rušit nemusel, protože sezona teprve startuje. Větší množství obřadů bývá od dubna do zmíněného září.

Velmi komplikovaná je situace pro Alenu Šreflovou, která fotografuje hlavně zahraniční svatby. "Nevypadá to pro mě vůbec dobře. Mám klientelu hlavně v Japonsku a ti mají zákaz cestovat. Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Duben už je zrušený, na květen vyčkávám, ale má přijít nápor, osm svateb má být jen z Japonska," říká. "Celkově je pro nás jako pro fotografy tato situace velmi nešťastná a jsme bez příjmů. Hlavní sezona jako jejich zásadní zdroj je ohrožená, ale doufám, že se vše jen odloží. Lidi se přece budou mít rádi pořád," uzavírá Šreflová.

Uzavřené hranice jsou komplikací i pro některé snoubence, kteří se buď chtěli brát v zahraničí, nebo mají mezi svatebčany hosty z ciziny. Právě z tohoto důvodu zrušil svatbu snoubenec Michal, i když se měla konat až poslední červencový den. "Se zrušením svatby, která měla být 31 července, jsme se vyrovnali celkem v pohodě. Jelikož jsme měli mít zahraniční hosty, kteří jsou také v karanténě ve své zemi, tak všechno proběhlo s pochopením. Plánujeme vyčkat do doby, než se situace uklidní," říká.

Pár bere odklad svatby s mezinárodní účastí sportovně. "Jsme realisté a pohodáři, takže když bylo nutné svatbu zrušit, prostě se to zrušilo. Život jde dál a vzít se můžeme kdykoliv jindy," říká Michal optimisticky. S tím, že bude sňatek možná nutné odložit, počítali s partnerkou už dlouho dopředu. "První pochybnosti jsme začali mít už na konci ledna, kdy jsme si zarezervovali termín. Při rezervaci na matrice jsme probírali s úřednicí, jak by se postupovalo, kdyby koronavirus dosáhl větších rozměrů," vypráví. Ve stresu prý nebyl ani jeden z páru.

Naopak Štěpánka záležitost popisuje jako velmi zátěžovou. "Je to velice stresová situace a počítáme i s tím, že to nemusí vyjít," říká budoucí nevěsta. "Hlavní pro nás ale teď je, abychom byli my i naše rodiny zdraví, a pak až se hroutíme ze svatby," dodává záhy. Pokud by svatba nevyšla letos, vzali by se s partnerem až za několik let a opět by se pokusili získat termín 20. 6. "Máme toho stále hodně na práci, přestavujeme dům a chtěli bychom miminko," vysvětluje.

Řada párů zatím vyčkává, jak se situace vyvine, potvrzuje i majitelka Vachova mlýna, kde se uskutečňují mimo jiné právě svatební obřady. "Svatby mají začít od května a pokračovat až do začátku října. V květnu, vzhledem k pověrám, je pár víkendů volných, ale pak už jedeme v podstatě nonstop. Se svatebčany jsme v kontaktu, se všemi jsme se seznámili osobně a komunikujeme na přátelské vlně. Všichni vyčkáváme," říká Michaela Vachová. "Zatím nikdo z asi 20 párů svatbu nezrušil. Pouze u květnových jsme v intenzivnějším kontaktu a řešíme alternativy - buď posunutí na podzim, nebo na příští rok, v krajním případě zrušení," dodává.

Obřad zatím neruší ani nastávající ženich Vojta. "Máme mít svatbu 4. července a zatím jsme to ještě neřešili. Brali bychom se asi až za rok, v září by to ani nešlo, protože místo, kde se máme brát, má vybookováno na rok dopředu. Pokud to jen trošku půjde, budeme chtít termín udržet, ale jestli do toho vlezou nařízení vlády, nedá se nic dělat. Už teď to nebude do roka a do dne od zásnub, my na tyhle pověry moc nedáme," tvrdí.

S organizací svatby by jim pomohli přátelé, ale momentálně nemá smysl věci jakkoliv řešit. "Máme kamarády, kteří nám mají zajistit třeba občerstvení, takže plánovat bychom klidně mohli, ale nemělo by to valný užitek, mohlo by to přijít vniveč. Šaty jsme začali řešit, ale pokud se svatba nebude konat, šaty se nezkazí," říká Vojta. "Zvládáme to v pohodě, je spousta důležitějších stresujících věcí, svatba prostě jednou bude," dodává optimisticky.