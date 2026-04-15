Supertajfun udeřil. Takovou bouři nikdo nečekal, meteorologové mluví o velké zvláštnosti

„Déšť pronikal úplně všude,“ popsal jeden z obyvatel Saipanu okamžiky, kdy supertajfun Sinlaku zasáhl tichomořské ostrovy. Vítr měl ničivou sílu a demoloval vše, co mu stálo v cestě. Tamní obyvatelé jsou na podobné scénáře zvyklí, supertajfun je ale překvapil. „Tropické bouře se v západním Pacifiku mohou objevit kdykoliv během roku, duben je pro ně ale hodně netypický,“ vysvětlují meteorologové.
Supertajfun Sinlaku se na začátku týdne přehnal přes Severní Mariany, americké území v západním Pacifiku, a zanechal za sebou rozsáhlé škody. Ostrovy Saipan a Tinian, kde žije dohromady zhruba padesát tisíc lidí, čelily hodinám extrémního větru a vytrvalého deště, který ničil infrastrukturu a ochromil běžný život.
Sinlaku dorazil na Saipan v úterý večer místního času. Podle americké meteorologické služby dosahoval vítr při nárazech ryhlosti až 240 kilometrů za hodinu, což z něj činilo ekvivalent hurikánu čtvrté či páté kategorie. Bouře postupovala pomalu, rychlostí zhruba osm kilometrů za hodinu, což paradoxně zvyšovalo její ničivý potenciál. Místo rychlého přechodu se totiž nad ostrovy „zdržela“ a měla více času způsobit škody.
„Většina silnic je neprůjezdná,“ uvedl starosta Saipanu Ramon Camacho, který hned ráno po po bouři vyrazil do terénu zmapovat situaci. Silný vítr převracel auta, vyvracel stromy a strhával plechové střechy z domů. Velká část ostrova zůstala bez elektřiny. Podobná situace panovala i na menším ostrově Tinian, kam bouře dorazila ze Saipanu.
Obyvatelé popisují noc plnou hluku, strachu a nejistoty. „Vůbec jsem nespal. Bál jsem se, že voda zaplaví dům,“ popsal pětapadesátiletý Mathew Masga z Tinianu. Bouře mu zničila skleník a polámala sloup elektrického vedení před domem. Okolní vegetaci pak doslova oholila silným větrem. „Je tu strašný nepořádek,“ zhodnotil muž.
Na Saipanu zaznamenali lidé ještě dramatičtější obrazy. V jedné části ostrova vítr převrátil osobní auta a v jiném případě skončilo jedno vozidlo doslova na střeše dvou dalších. „Doufám, že si lidé uvědomí, jak velké škody tu jsou, a pomohou,“ napsal jeden z obyvatel na sociálních sítích.
Podle místního lékaře Michaela Phama, který na ostrově žije a pracuje, udeřila bouře nejsilněji v brzkých ranních hodinách. „Okna v nemocnici se třásla. Museli jsme evakuovat některá oddělení, abychom zajistili bezpečí pacientů,“ popsal. Voda se dostala i do prostor urgentního příjmu, ale personál ji dokázal zastavit. „Vzhledem k tomu, jak dlouho bouře trvala a jak omezené máme zdroje, jsme zvládli překvapivě dobře,“ dodal.
Přestože první zprávy hovořily o nulových ztrátách na lidských životech, rozsah škod je značný. Úřady evidují zaplavené oblasti, popadané elektrické vedení i rozsáhlé výpadky proudu. Úřady zároveň tamní obyvatele opakovaně vyzývaly, aby zůstali v bezpečí svých domovů a nevycházeli ven, dokud nebude situace stabilizovaná. Meteorologové zároveň upozorňovali, že i po odeznění nejhorší fáze mohou silné poryvy větru přetrvávat i nadále.
Bouře zasáhla i další části regionu. Na Guamu, dalším americkém teritoriu, způsobily silné deště a vítr bleskové záplavy. Humanitární organizace, včetně amerického Červeného kříže, poskytly nouzové přístřeší více než tisícovce lidí. Federální úřady zároveň vyhlásily stav nouze a vyslaly na místo pomocné týmy.
Sinlaku navíc nezasáhl oblast, která by byla na podobné události plně připravená. Saipan se stále vzpamatovává ze supertajfunu Yutu z roku 2018, který zničil velkou část infrastruktury. Následná pandemie covidu-19 výrazně navíc oslabila místní ekonomiku závislou na turismu. „Právě když jsme se začali zotavovat, přišlo tohle,“ posteskl si agentuře AP prezident místní univerzity Galvin Deleon Guerrero. Podle něj je problémem nejen fyzická destrukce, ale i psychické dopady na obyvatele. Mnozí z nich si stále nesou trauma z předchozích katastrof. „Jsme neuvěřitelně odolní lidé,“ říká. „Ale to neznamená, že bychom měli být vystaveni takovým událostem tak často.“
Meteorologové upozorňují, že tajfuny jsou v této části světa běžné, jejich sezóna vrcholí mezi létem a podzimem. Výskyt tak silného tajfunu už na jaře je ale spíše neobvyklý. „Tropické bouře se v západním Pacifiku mohou objevit kdykoliv během roku. Duben ale není typický,“ vysvětlují odborníci. Sinlaku se nyní postupně vzdaluje směrem na sever a očekává se, že v následujících dnech zeslábne. Pro obyvatele zasažených ostrovů ale práce teprve začíná – čeká je odklízení škod, obnova infrastruktury a návrat k běžnému životu.
Zdroj: AP, The New York Times
