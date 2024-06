Dobrá zpráva pro ženy po celém světě. Studie ukázala, zda je porod do vody bezpečný

Porod ve vodní lázni při nízkorizikových těhotenstvích nezvyšuje riziko komplikací pro dítě ani jeho matku. Britská analýza se zabývala mírou závažných natržení rodiček, spolu s počtem dětí, které potřebovaly antibiotika nebo pomoc s dýcháním na novorozeneckém oddělení, a počtem dětí, které při porodu zemřely.

Porod do vody. | Foto: Shutterstock

Vědci dospěli k závěru, že rizika pro děti a jejich matky nebyla u porodů do vody vyšší než u porodů mimo vodu. Výzkumníci z Univerzity v Cardiffu vyhodnotili 73 229 záznamů z nízkorizikových těhotenství, při nichž byl při porodu v letech 2015 až 2022 použit bazén s vodou, a to ve 26 zařízeních britského systému veřejné zdravotní péče NHS v Anglii a Walesu

Porody do vodní lázně tvoří přibližně devět procent z téměř 600 tisíc porodů, které se každoročně uskuteční v rámci NHS. Podle klinických doporučení by měl být všem nastávajícím matkám nabídnut porod do vody jako jedna z možností.

Profesorka klinického porodnictví na Cardiffské univerzitě Julia Sandersová uvedla, že podle závěrů výzkumu je porod do vody bezpečnou alternativou k porodu mimo vodu. Sandersová výzkum vedla.

"Ve Spojeném království využívá porodní bazén nebo vanu pro úlevu od bolesti při porodu přibližně 60 tisíc žen ročně, ale některé porodní asistentky a lékaři se obávali, že porod do vody může přinášet další rizika," uvedla.

"Objevily se zprávy, že děti mohou po porodu do vody vážně onemocnět nebo dokonce zemřít a že u matek je větší pravděpodobnost silných natržení nebo velké ztráty krve. Chtěli jsme zjistit, zda jsou porody do vody s porodními asistentkami NHS stejně bezpečné jako porody do vody pro ženy a jejich děti s nízkým rizikem komplikací," vysvětlila Sandersová.

"Vzhledem k tomu, že deset procent žen používá při porodu ponor do vody jako úlevu od bolesti, budou mít výsledky této studie význam pro tisíce žen ročně ve Spojeném království a pro mnoho dalších žen po celém světě, kde je to běžnou praxí," řekl emeritní profesor ženského zdraví Peter Brocklehurst z oddělení klinických studií na Birminghamské univerzitě.