Magazín

Studený superúplněk rozzářil prosincovou oblohu. Podobný úkaz spatříme až za 17 let

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 7 hodinami
Noc ze čtvrtka na pátek byla výjimečná. Krátce po západu slunce totiž oblohu ozdobil poslední superúplněk tohoto roku – tzv. Studený měsíc, který označuje začátek mrazivého ročního období. A nabídl pohled, který se nám znovu naskytne až v roce 2042.
Letošní rok nám naservíroval vzácnou sérii tří po sobě jdoucích superúplňků. Ten čtvrtý - a poslední – nás čeká už 3. ledna 2026.
Letošní rok nám naservíroval vzácnou sérii tří po sobě jdoucích superúplňků. Ten čtvrtý - a poslední – nás čeká už 3. ledna 2026. | Foto: Profimedia.cz

Prosincový úplněk, tzv. Studený měsíc, byl letos unikátní v mnoha směrech. Šlo totiž o superúplněk, tedy o úplněk, kdy se náš souputník na své eliptické dráze ocitne nejblíže k Zemi. V noci se přiblížil na zhruba 357 tisíc kilometrů, to je téměř o 30 tisíc kilometrů méně než při běžném úplňku. Působil tak o osm procent větší a o 16 procent jasnější než typický úplněk.

Rozdíl však není na první pohled výrazný. Jak trefně vysvětlil Astronomický ústav, je to, jako byste se ze tří metrů dívali na padesátikorunu a dvacetikorunu. Efekt "velkého Měsíce" je zčásti optickým klamem. Na obzoru ho náš mozek automaticky porovnává s blízkými objekty - domy, stromy či siluetou krajiny, takže působí mnohem mohutněji.

Prosincový superúplněk byl výjimečný v mnoha směrech. Další podobná podívaná se nám naskytne až za 17 let.
Prosincový superúplněk byl výjimečný v mnoha směrech. Další podobná podívaná se nám naskytne až za 17 let. | Foto: Profimedia.cz

Rekordně vysoký Měsíc

Prosincový superúplněk byl výjimečný také v tom, že Měsíc vystoupal na obloze opravdu vysoko. Dosáhl totiž své nejvyšší deklinace a nad severní polokoulí vyšplhal do polohy, kde ho znovu uvidíme až za 17 let. Zároveň se v tomto čase rozběhl jeden z nejkrásnějších meteorických rojů roku - Geminidy. Vrcholu dosáhnou až 14. prosince, takže o předvánoční nebeské úkazy nebude nouze.

Superměsíční hattrick

Název "Studený měsíc" pochází z dob, kdy lidé měsíční fáze používali jako orientační kalendář. Pomáhaly jim určovat začátky sklizní, lovů, sázení. Prosincový úplněk se objevoval v časech prvních velkých mrazů, signalizoval příchod zimy - a právě odtud dostal své jméno. 

Letošní rok jsme se dočkali vzácné série tří za sebou jdoucích superúplňků - Sklizňového v říjnu, Bobřího v listopadu a Studeného v prosinci. Vše završí čtvrtý a poslední superúplněk, kterému se přezdívá Vlčí. Nastane na začátku nového roku, konkrétně už 3. ledna 2026. 

 
Mohlo by vás zajímat

Kapely Vypsaná fixa a Kabát nebo šansoniérka Rozálie chystají turné na jaro

Kapely Vypsaná fixa a Kabát nebo šansoniérka Rozálie chystají turné na jaro

Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne

Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne

Z politických důvodů obvoďákem. Autor filmů o básnících psal z vlastní zkušenosti

Z politických důvodů obvoďákem. Autor filmů o básnících psal z vlastní zkušenosti

„Zrádci jsou psycho a já militantní perfekcionista,“ říká režisér show Markus Krug

„Zrádci jsou psycho a já militantní perfekcionista,“ říká režisér show Markus Krug
Magazín.Aktuálně.cz Obsah měsíc úplněk vesmír zima lifestyle

Právě se děje

Aktualizováno před 22 minutami
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

ŽIVĚ
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami
Student hrozil střelbou na ústecké univerzitě, zadržela ho policie

Student hrozil střelbou na ústecké univerzitě, zadržela ho policie

Na jeho hrozby upozornili dva spolužáci. Nikomu se nic nestalo. Uvedla to v pátek na svém webu televize CNN Prima News.
před 23 minutami
Od šikany k hlasu, který všichni milovali. Hezucký startoval rána napříč generacemi

Od šikany k hlasu, který všichni milovali. Hezucký startoval rána napříč generacemi

Hezucký zemřel ve věku 55 let po krátké těžké nemoci v pátek 5. prosince.
před 30 minutami
Hokejisté Liberce porazili i díky dvěma trefám Musila Třinec a jsou druzí

Hokejisté Liberce porazili i díky dvěma trefám Musila Třinec a jsou druzí

Hokejisté Liberce zvítězili ve 29. kole v Třinci 5:3 a Oceláře porazili v sezoně na třetí pokus poprvé. V tabulce se posunuli na druhé místo.
před 33 minutami
Unijní pokuta pro síť X je útok na americký lid, řekl ministr zahraničí

Unijní pokuta pro síť X je útok na americký lid, řekl ministr zahraničí

Šéf diplomacie to v pátek napsal právě na X, patřící americkému miliardáři Elonu Muskovi.
před 37 minutami
Pokud Češi postoupí, čekají je na MS atraktivní soupeři. Čelili by i domácímu Mexiku

Pokud Češi postoupí, čekají je na MS atraktivní soupeři. Čelili by i domácímu Mexiku

Pokud čeští fotbalisté postoupí z březnového play off na mistrovství světa, utkají se ve skupině A s Mexikem, Jihoafrickou republikou a Koreou.
před 40 minutami

„Něco takového jsem ještě nezažil“. Brutální výpověď dobrovolníka z Pokrovsku

„Něco takového jsem ještě nezažil“. Brutální výpověď dobrovolníka z Pokrovsku
5:08
Další zprávy