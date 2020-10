Studentům se vyplatí vzdělávací programy. Vylepší si pozici na trhu práce

Firmy učí studenty znalosti a dovednosti, které budou v praxi potřebovat. Často lépe než školy.

Mladá výzkumnice Andrea Exnerová při psaní své diplomové práce absolvovala stáž v programu INSTITUT v české biotechnologické firmě Contipro. Pro její kariéru to byla zásadní zkušenost, protože se díky tomu rozhodla věnovat do budoucna výzkumu. "Měla jsem možnost si vyzkoušet různé metody a práci s přístroji, které bych ve škole viděla jen na exkurzi nebo při práci ve skupině. Také oceňuji přátelský přístup, kdy ode mě neočekávali, že budu vše znát, a zároveň mě toho spoustu naučili," popisuje mladá výzkumnice, která tento rok po státnicích do Contipra nastoupila jako odborná asistentka.

Pro mladé vědce čerstvě po škole má následně Contipro program Mladý výzkumník. "Program je nastaven jako tříletý. Během něho by měl být absolvent schopen se vypracovat na výzkumného či vývojového pracovníka. Během té doby se mu věnuje vědecký kouč a mentor, dostává příspěvek na výuku anglického jazyka a jednou ročně má možnost vyjet na zahraniční evropské sympozium," říká Vladimír Velebný, majitel, ředitel a vedoucí výzkumu společnosti Contipro. Účastníky programu firma vybírá z řad soutěžících o nejlepší diplomovou práci Cena Contipro, nebo je nominuje z řad přijatých absolventů během jejich prvního půlroku působení ve společnosti. Společnost spolupracuje i s gymnázii v programu FYBICH a založila a sponzoruje základní školu Erudio.

Znalosti a dovednosti, které školy neumí nabídnout

Vzdělávací programy jsou výhodné i pro studenty, protože jim dávají možnost, jak se na pracovním trhu odlišit. Vzděláváním při praxi ve firmách získávají dovednosti a znalosti odpovídající nejnovějším standardům, na které školské osnovy nestíhají reagovat. "Vysokoškolský titul už na sehnání dobrého místa nestačí. Firmy hledají zaměstnance, které budou moci začlenit do pracovního kolektivu co nejdříve bez zdlouhavého zaškolování. Je proto výhodné se už během studií zajímat o možnosti stáží či výukových programů u potenciálních zaměstnavatelů," vysvětluje personalista Jan Pazdera.

Potvrzují to i slova Zuzany Mravík Zelenické, Corporate Citizenship Manager společnosti Samsung pro Česko a Slovensko: "Vlivem technologií, společenských změn a globalizace se každým dnem mění i nároky trhu práce na znalosti a dovednosti. Není v silách klasického školského systému ani rodičů na tyto změny dostatečně rychle a flexibilně reagovat. Mladí lidé jsou tak ve složité situaci, kdy často netuší, kde čerpat informace a jak požadované dovednosti získat."

Firma ve svém vzdělávacím programu Samsung Tvoje šance #futureskills myslí i na sociálně znevýhodněné mladé lidi ve věku 17 až 21 let: "Ještě více ztížené podmínky mají znevýhodnění mladí lidé. Proto jsme se rozhodli, jako nositel technologických změn, vzdělávat nové generace v oblasti technologií, dovedností budoucnosti a dalších klíčových tématech," doplňuje Mravík Zelenická.