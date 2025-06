Čeští studenti zmizeli beze stopy v Prokletých horách. Jejich osud je dodnes záhadou

Měla to být dobrodružná výprava do jedné z nejdivočejších oblastí Balkánu. Místo toho zůstávají tři čeští studenti nezvěstní už dlouhých 24 let. Po stopách Lenky Tučkové a bratrů Jana a Michala Pavelkových se vydali policisté, dobrovolníci i novináři. Pravda o tom, co se v létě 2001 v albánských Prokletých horách stalo, zůstává dodnes skryta.

Foto: Profimedia.cz Pohřešovaní studenti Lenka Tučková (23) a sourozenci Michal (23) a Jan (22) Pavelkovi se v létě roku 2001 vydali do albánských Prokletých hor. Trojice zkušených cestovatelů plánovala dobrodružnou trasu napříč těžko přístupným a divokým pohořím. Domů už se ale nikdy nevrátili.