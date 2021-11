Božena Němcová dostává od Čechů bídu, říká Karolína a převléká se za ni na TikToku

Karolína Zoe Meixnerová přibližuje mladým lidem slavné obrozenecké autory. Vybírá zajímavosti a pikanterie ze života českých spisovatelů a ve videích podle aktuálních trendů na TikToku hraje třeba Boženu Němcovou nebo Ladislava Fukse. Za svoje videa získala i nominaci na cenu Křišťálová lupa, jejíž výsledky budou vyhlášeny 25. listopadu.

Ve videích osmadvacetileté Karolíny, která na Instagramu vystupuje pod přezdívkou cojezoe, se objevuje Josef Kajetán Tyl, který zplodil osm dětí se svou švagrovou, aniž by se rozvedl, nebo Ladislav Fuks, jenž prchnul z vlastní svatební hostiny spolu s rumunským číšníkem. Všechny postavy hraje sama, přestože si nemyslí, že by měla herecký talent. "Exhibicionismus na Instagramu mi nevadí, ale nevím, jestli bych toho byla schopná před živým publikem," přiznává Karolína Zoe Meixnerová.

Absolventka bohemistiky a žurnalistiky tvrdí, že jí samotné pomáhalo při studiu, když detailně prozkoumala osobní životy českých spisovatelů. "Pomohlo mi to vždy, když jsem si musela na škole něco přečíst a úplně se mi do toho nechtělo. Zjistila jsem si, jak autor vypadal, co dělal, jaké měl pletky, a hned mi přišlo snazší přečíst si jeho dílo," vzpomíná. "I když vím, že by se to úplně nemělo, protože bychom neměli interpretovat dílo na základě spisovatelova života," dodává.

Během studia na Univerzitě Karlově dokonce jeden vyučující Karolíně řekl, že by byla v 19. století skvělou bulvární novinářkou, protože si vždy pamatuje "každou blbost". Rozhodla se ho tedy vzít za slovo. Dnes se věnuje hlavně předminulému století a obrozeneckým autorům. Přestože bývá právě tato etapa méně oblíbenou kapitolou české literatury, publikum na Instagramu i na TikToku o ni projevuje zájem.

Sama Karolína si 19. století oblíbila až během vysokoškolského studia, ale přiznává, že si raději zapne Netflix, než aby se začetla do Babičky. "Ale snažím se to přečíst. Spousta lidí se o to ani nesnaží a to je podle mě škoda. Babička je těžká, ale čím je člověk starší, tím je to snazší," myslí si. Největší překážkou při čtení obrozenecké literatury je podle ní jazyk a témata, která se dnešnímu člověku vzdalují.

Právě k Boženě Němcové má Karolína ze všech autorů nejblíže a v její tvorbě se spisovatelka objevuje poměrně často. Vysvětluje, že je jí blízká jako žena, která měla na svou dobu poměrně feministické smýšlení, a navíc si podle Karolíny zaslouží nápravu reputace. "Od společnosti dostává hroznou bídu. Nejprve si ji oblíbili komunisti, kteří ji stavěli na piedestal, po revoluci se z ní udělala prostitutka, a děti ji obecně nenávidí, protože je nutí číst Babičku v jedenácti letech, což je nesmysl," říká. Sama si ke spisovatelce našla cestu spíše skrze povídky Divá Bára nebo Cesta z pouti.

Nudné věci ať si odříkají učitelé

S videi o spisovatelích začala nejprve na TikToku, paradoxně v době, kdy jí prostředí sociálních sítí připadalo toxické, a na platformě, kterou využívá spíše mladší publikum, si chtěla odpočinout. Nyní tam vyhledává aktuální trendy, které pak využívá pro vlastní vzdělávací videoobsah. "Sledují mě tam hlavně studenti, kdežto na Instagramu především knihomolky a holky mého věku. Studenti si chtějí nechávat vysvětlovat různé věci, ptají se. Přijde mi, že jsem tam v pozici učitelky, které se vyká a má respekt. Překvapuje mě, že si nedovolují žádné hnusné komentáře, protože jinak je tam hodně nenávisti," říká.

Studentům by chtěla hlavně pomáhat s literaturou a motivovat je ke čtení. "Denně mi chodí reakce, že si díky mně něco vyhledali nebo že si šli půjčit Boženu Němcovou do knihovny a zkouší ji číst. Jestli se to pak povede, to nevím, ale aspoň mají snahu," oceňuje. I když se na ni obracejí i češtináři s tím, že se těší, až její videa využijí ve výuce, sama Karolína, která pracuje jako produkční, by se pedagogice věnovat nechtěla. "Ty nudné věci ať si odříkají učitelé ve škole," směje se.

Někteří studenti se na ni prý obracejí s tím, že je jejich češtinář laxní, protože jeho samotného období národního obrození nebaví a snaží se jej mít rychle za sebou. "Druhý extrém je, že se učitel snaží výuku zpestřit, a tak se neostýchá před studenty říct, že Božena Němcová byla coura. Myslím, že to jde říct lépe, třeba že měla spoustu vztahů, že hledala lásku a že se to nějakým způsobem promítá do její tvorby," navrhuje.

Sítě jsou nejisté pozlátko

Karolína se ani přes poměrně vysoký počet sledujících nepovažuje za influencerku. "Pod tímto pojmem si představuji povolání, které vynáší nějaké peníze. Myslím si, že toto já nikdy dělat nebudu, proto se za influencerku nepovažuju," vysvětluje. Nabídky na spolupráci už dostává, ale žádná jí nepřišla vzhledem k zaměření profilu vhodná.

"Neříkám, že bych nechtěla za svou práci finanční odměnu, ale nechci, aby byla vedle Boženy a Jana Nerudy reklama na masážní podložku. Nepřijde mi to vhodné. Ve vtipu říkám, že mi dochází řasenky, se kterými si kreslím kníry. Jinak bych brala cokoliv, co se týče knih, papírenských nebo školních potřeb. Oslovují mě i divadla, tomu, myslím, nechám do budoucna na svém Instagramu prostor," říká autorka profilu cojezoe.

Nominace v anketě Křišťálová lupa po několika měsících intenzivního působení na sociálních sítích ji prý překvapila. "Byl to obrovský šok, protože tu cenu sama několikátým rokem sleduju a hlasuju v ní. Říkala jsem si, že by bylo fajn, kdybych se tam jednou dostala. Že se tam dostanu s tímto projektem, to by mě ani ve snu nenapadlo," přiznává. "Na výhru si myslím, moc bych si to přála a byl by to můj splněný sen," dodává s tím, že chápe, že v kategorii One (wo)man show proti ní stojí velká jména.

Nyní se Karolína chystá expandovat i do off-line světa, první tři přednášky pro veřejnost bude mít během prvního listopadového víkendu. "On-line je takové nejisté pozlátko. Teď se ukáže, jestli jsou přednášky směr, kterým bych se mohla ubírat a třeba se tím do budoucna živit, věnovat se tomu více a lépe. Doufám, že to bude lidi bavit, budou se ptát a diskutovat," přeje si.

