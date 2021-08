Středověkým mnichům zkomplikovalo povolení jíst maso život, měli zažívací problémy

Český fotbalový obránce David Heidenreich zamířil na roční hostování do druholigového italského celku Spal Ferrara. Kmenový hráč Atalanty Bergamo v minulé sezoně působil v Teplicích. Spal o příchodu jednadvacetiletého stopera informoval na svém webu.

Heidenreich za Teplice stihl odehrát devět ligových zápasů s bilancí jeden gól, jedna asistence. Poté si vážně poranil koleno a v březnu absolvoval operaci postranního vazu, po níž přišel o zbytek ročníku i mistrovství Evropy do 21 let. Rodák z Ústí nad Labem v Bergamu hrál za výběry do 17 a 19 let.