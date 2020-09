Středočeský kraj podporuje domácí a paliativní zdravotní péči

Ve Středočeském kraji se rozvíjí zdravotní péče, kraj podporuje investiční akce a stavby ve zdravotnictví. Vedle toho podporuje organizace poskytující sociální služby - v uplynulých třech letech jim poslal 300 milionů Kč. Další miliarda jde z evropských peněz.

Jednotlivé složky zdravotnictví Středočeského kraje spolu vzájemně spolupracují tak, aby byla péče o pacienty ucelená a komplexní. Zásadní pro kraj je zdravotnická záchranná služba. V roce 2017 kraj zavedl standardy lékařské pohotovostní služby a tím sjednotil obsah, formu i organizaci všech druhů pohotovostní zdravotní služby v kraji.

Došlo také k uzavření dohody o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání v rámci integrovaného záchranného systému mezi Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, Středočeským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou.

Domácí zdravotní péče

Ve středních Čechách se rozvíjí také domácí zdravotní péče, kterou poskytuje většina páteřních nemocnic (s výjimkou Benešova a Kladna). Podpory se dostává také paliativní, mobilní hospicové a domácí péči prostřednictvím Humanitárního fondu.

Investice do nemocnic

V nemocnicích proběhla v uplynulém období modernizace přístrojového vybavení a podpora investičního rozvoje. Situace z prosince loňského roku v nemocnici v Benešově však naznačuje, jak důležité je investovat víc než jen do moderních přístrojů. Podle odborníků dorazila digitalizace do českého zdravotnictví výrazně později než do jiných oborů, je však nezbytná a děje se ve prospěch pacientů.

Sdílení informací mezi lékaři (resp. lékárníky) je klíčem ke všemu. Z pohledu pacienta je velmi důležité, aby jeho lékař pracoval se všemi dostupnými daty. Proto je tak zásadní dokonalá výměna informací mezi lékaři, kteří pečují o jednoho pacienta. Využívání umělé inteligence při poskytování zdravotní péče je velkým krokem kupředu.

Na druhou stranu to znamená vysoké požadavky na zabezpečení osobních údajů pacientů a to pochopitelně klade na kraj další nároky včetně investic.

Sociální služby prioritou

Stále více prostředků směřuje také do sociálních organizací zřizovaných Středočeským krajem. Celkem 300 milionů Kč přispělo k významným rekonstrukcím objektů, ve kterých příspěvkové organizace poskytují sociální služby. Vyrostla nová budova Domova Oáza Nové Strašecí za 22 milionů korun. Kapacita domova se zvláštním režimem se tak navýšila o 22 lůžek.

V obci Žižice na Kladensku vzniklo 48 nových lůžek v domově pro seniory Domov Slaný. Domov vybavený lůžkovým výtahem, relaxační zahradou a bezbariérovým vstupem otevřel pro provoz v listopadu loňského roku. Kraj také pořídil nemovitost pro zřízení vysoce specializované služby pro klienty s nízkofunkčním autismem.

Kraj rovněž čerpá z prostředků Evropského sociálního fondu - do podpory sociálních služeb směřuje okolo 1 miliardy korun.

Příprava na další období

V současnosti probíhá příprava krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v letech 2020-2022.