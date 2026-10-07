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Poráží i citron. Vědci objevili v červené paprice skrytého spojence

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Papriky jsou na jednu stranu velmi obyčejná zelenina, které málokdo věnuje pozornost. Obsahují přitom spoustu látek, které jinde nenajdete nebo aspoň ne v takovém množství. Vědci je rádi zkoumají ze všech stran a tentokrát přišli s tím, že by červená paprika mohla pomoci s léčbou neurodegenerativních onemocnění – aspoň teoreticky.

Na barvě záleží. Rozdíly mezi různými barvami paprik jsou až překvapivě veliké.
Na barvě záleží. Rozdíly mezi různými barvami paprik jsou až překvapivě veliké.Foto: Shutterstock – 360VP
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Když se řekne bohatý zdroj vitaminu C, většina lidí automaticky sáhne po citronech nebo exotickém ovoci. Přitom jedna z nejvýživnějších plodin běžně roste na každé české zahrádce a koupíte ji celoročně v obchodech.

Červená paprika si ale svou pověst nevysloužila jen vitaminem C. Sytou barvu jí dává barvivo kapsantin, které v jiné zelenině ani ovoci nenajdete. Co je zač?

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Paprika ve zkumavce

Tým kolem biochemičky Ramóny Pap získal kapsantin přímo z dužiny zralých červených paprik a vyčistil ho na jemný červený prášek a pak s ním ošetřil lidské buňky, které se v laboratoři chovají podobně jako neurony.

Buňky vědci nejprve vystavili nadbytku glutamátu. Ten mozek běžně potřebuje, protože předává signály mezi neurony a bez něj by nefungovala paměť.

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Ve velkém množství ale nervové buňky přetěžuje a ničí. Podílí se tak na Alzheimerově a Parkinsonově nemoci, epilepsii i na škodách, které napáchá mozková mrtvice.

Není glutamát jako glutamát

Pokud vám glutamát zní povědomě z obalů potravin, máte pravdu – chemicky jde o stejnou látku. Ten z jídla se ale do mozku prakticky nedostane: většinu ho spotřebují už střeva a mozek se navíc chrání vlastní bariérou. Nadbytek, o kterém mluví studie, vzniká přímo v mozku.

Barvivo, které hasí požár

Glutamát v buňkách spustil řetězovou reakci: vzrostlo v nich množství škodlivých kyslíkových radikálů, rozjel se zánět a buňkám začala docházet energie. Kapsantin tenhle požár výrazně ztlumil: snížil množství kyslíkových radikálů, vrátil do rovnováhy vlastní obranné enzymy buněk, utlumil zánětlivé signály a posílil ty protizánětlivé a rovněž udržel buňkám zásobu energie.

Zatím jde samozřejmě jen o studii s buňkami v laboratoři a ne s lidmi rozhodně to ale stojí za další výzkum.

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Zkoumání paprik má v Maďarsku ostatně tradici, už před skoro sto lety se do toho v Szegedi pustil biochemik Albert Szent-Györgyi, který z papriky získal čistý vitamin C a v roce 1937 za to dostal Nobelovu cenu.

Barevný kód

Barviva a vitamin C je to, v čem se papriky liší i podle barvy – a rozdíly to umí být znatelné.

Zelená paprika se obvykle sklízí před plným dozráním, což je mimochodem důvod, proč bývají nejlevnější. Má nejméně energie a nejvíc vlákniny.

Vitaminu C obsahuje méně než žlutá a červená, pořád je to ale ale zhruba dvakrát tolik než v citronu. Za její typickou, trochu nahořklou vůni může látka, kterou lidský nos zachytí i ve velmi malém množství. Proto someliéři u některých vín mluví o tónech zelené papriky.

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Žlutá paprika má vitaminu C víc než zelená. Za svou barvu vděčí hlavně luteinu, látce, která se v našem těle ukládá na sítnici a pomáhá chránit zrak. Pro oči je tak ze všech paprik nejlepší volbou, spolu s oranžovou. Ta podle srovnávací studie z roku 2024 obsahuje celkově nejvíc barviv.

Červená paprika je vždycky už úplně zralý plod. Vyniká obsahem beta-karotenu, ze kterého si tělo vyrábí vitamin A – podle české databáze potravin ho má asi šestnáctkrát víc než zelená. Jako jediná obsahuje zmíněné barvivo kapsantin a jemu příbuzný kapsorubin.

Syrová, barevná a s kapkou oleje

„Červená paprika obsahuje i 2,5krát více vitaminu C než citron, což z ní činí mimořádně silný přírodní zdroj cenného antioxidantu. Už jedna středně velká paprika spolehlivě pokryje doporučený denní příjem vitaminu C,“ říká výživová specialistka Šárka Měřičková z @MyHarmonyKitchen.

„Pro maximální zachování živin je vhodné ji konzumovat v syrovém stavu, kdy je obsah vitaminu C nejvyšší,“ dodává. „Doporučuji červenou papriku v jídelníčku kombinovat s další barevnou zeleninou, čímž tělu zajistíte pestré spektrum vitaminů a minerálních látek.“

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Kapsantin i beta-karoten se navíc rozpouštějí v tucích. Aby je tělo dobře vstřebalo, přidejte k paprice třeba lžičku olivového oleje nebo smetanový jogurt.

Vitamin C: víc než imunita

Že vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému, je stará známá věc. V těle toho ale dělá mnohem víc.

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Tělo ho potřebuje také k tvorbě kolagenu, bílkoviny, která drží pohromadě kůži, cévy, kosti, zuby i dásně. Proto nedostatek vitaminu C tolik trápil námořníky při dlouhých plavbách.

Vitamin C dále chrání buňky před poškozením, snižuje únavu a pomáhá tělu vstřebat železo. Pár proužků syrové papriky se proto hodí k čočce nebo fazolím, ze kterých tělo železo vstřebává hůř než z masa.

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Až tedy budete příště krájet papriku do salátu, nevybírejte jen podle barvy.

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Zdroj: autorský článek, nih.gov, szte.hu, nutridatabaze.cz

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