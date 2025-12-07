Magazín

Stolování budoucnosti. V Dubaji vede restauraci první AI šéfkuchař na světě

Linda Veselá
před 3 hodinami
Už při pohledu na „dinosauří tatarák“ nebo máslo z mořských řas je jasné, že tahle dubajská restaurace nehraje podle běžných pravidel. Její filozofie je jednoduchá: nabídnout hostům zážitek stolování budoucnosti. K futuristickému prostředí se tu navíc přidává světový unikát – kuchyni velí první AI šéfkuchař.
Chef Aiman je velký jazykový model vycvičený přímo pro kulinární prostředí. U plotny sice fyzicky nestojí, ale každý pokrm vzniká podle jeho receptů. Ilustrační foto
Chef Aiman je velký jazykový model vycvičený přímo pro kulinární prostředí. U plotny sice fyzicky nestojí, ale každý pokrm vzniká podle jeho receptů. Ilustrační foto | Foto: Josef Krčil

Jakmile vstoupíte do dubajského podniku Woo-Hoo, kromě výhledu na ikonickou nejvyšší budovu světa Burdž Chalífu vás uhrane atmosféra, jako by vás stroj času přenesl o padesát let do budoucnosti.

"Vítejte v roce 2071", hlásá jídelní lístek. Obklopí vás interiér inspirovaný sci-fi estetikou: elegantní kyberpunkové linie, pulzující digitální umění, LED panely reagující na každý pohyb hosta a k tomu salónek ve stylu vesmírné lodi, příznačně pojmenovaný Spock.

Související

Nejpřísnější zákaz světa? Třináctileté školačce stačilo pět minut, aby ho zesměšnila

Děti a mobily

Tohle všechno ale jen dotváří kulisu. Skutečnou hvězdou podniku je šéfkuchař Aiman - digitální génius, který sestavuje excentrické menu, jaké jinde neuvidíte.

Kuchař bez chuťových buněk

Jak už napovídá jeho jméno vzniklé spojením AI (umělá inteligence) a man (člověk), Chef Aiman je velký jazykový model vycvičený přímo pro kulinární prostředí. U plotny sice fyzicky nestojí, ale každý pokrm vzniká podle jeho receptů, postupů a plánování, které kompletně generují algoritmy.

Umělá inteligence byla trénována na tisících receptů a desítkách let gastronomického i molekulárně-kulinářského výzkumu. Výsledkem je šéfkuchař, který místo instinktu používá data. Kombinuje informace o chutích, chemickém složení ingrediencí i preferencích hostů, aby vytvářel odvážné variace.

"Reakce lidí na mé návrhy mi pomáhají pochopit, co funguje i mimo svět čistých dat," vysvětlil sám Chef Aiman v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Finální chuť a prezentaci však v kuchyni stále hlídá člověk - šéfkuchař Serhat Karanfil. Ten přiznává, že se s umělou inteligencí občas musí "pohádat". "Když třeba ochutnám jídlo a je příliš pikantní, vrátím se za Aimanem. Probereme to a najdeme rovnováhu," popisuje spolupráci. Společně pak tvoří pokrmy spojující světové chutě s asijskými vlivy, od sushi až po robata špízy z japonského grilu.

Je libo dinosauří tatarák?

Nejzajímavější položkou menu je tajemně nazvaný "dinosauří tatarák", který má podle restaurace "napodobovat chuť vyhynulých plazů". Směs syrového masa je servírována na talíři, který díky vizuálním efektům působí, jako by dýchal. Co v něm skutečně je? Restaurace Woo-Hoo záměrně mlží, v jídelníčku však alespoň přiznává, že základem je kachní maso.

Související

Mrakodrapy, bída a chaos Jakarty. Češka popisuje život v nejlidnatějším městě světa

Jakarta, město, Indonésie, lidé
14 fotografií

Další z netradičních AI lahůdek je máslo z mořských řas, podávané s hovězím Wagyu v japonské hliněné nádobě. Ačkoliv to zní zvláštně, z chemického hlediska jde o logický krok - mořské řasy mají přirozeně vysoký obsah glutamátu, který dodává pokrmům slavnou chuť "umami". Ač to tedy vypadá jako bláznivý výmysl počítače, chuťově může jít o trefu do černého.

Budoucí Gordon Ramsay?

Spoluzakladatel restaurace Ahmet Oytun Cakir má s Aimanem velké plány. Tvrdí, že se jejich digitální kuchař jednoho dne stane "dalším Gordonem Ramsayem - jen v digitální podobě". "AI možná bude v budoucnu tvořit lepší jídla než lidé," dodal odvážně.

Chef Aiman je navíc naprogramován tak, aby dbal na udržitelnost. Vyvíjí recepty, které využívají suroviny, jež restaurace běžně vyhazují, jako jsou odřezky masa nebo tuk. Tvůrci však uklidňují, že cílem není vymazat lidské kuchaře z kuchyně, ale poskytnout jim nástroj, který posune hranice gastronomie.

Mohlo by vás zajímat

Spotlight moment: Fine dining mě nezajímá, raději si dám drškovou s houskou, říká Těhotnej kuchař | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla
Infografika

Nejpřísnější zákaz světa? Třináctileté školačce stačilo pět minut, aby ho zesměšnila

Nejpřísnější zákaz světa? Třináctileté školačce stačilo pět minut, aby ho zesměšnila

Rekonstrukce pražské Čapkovy vily začne ještě letos. Bude v ní muzeum

Rekonstrukce pražské Čapkovy vily začne ještě letos. Bude v ní muzeum

Femme fatale, nebo sobec a vlastizrádce? Marlene Dietrichovou zbožňovali i zavrhovali

Femme fatale, nebo sobec a vlastizrádce? Marlene Dietrichovou zbožňovali i zavrhovali
9 fotografií
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle kuchař umělá inteligence restaurace Dubaj kuchyně michelinská restaurace šéfkuchař

Právě se děje

před 1 minutou
Soupeřka nemohla uvěřit, experti šíleli. Muchová si podmanila anketu o úder roku

Soupeřka nemohla uvěřit, experti šíleli. Muchová si podmanila anketu o úder roku

Karolína Muchová zahrála úder roku. To, o čem mnoho tenisových fanoušků nepochybovalo, se o víkendu stalo skutečností.
Aktualizováno před 51 minutami
Turka do vlády normálně nominujeme, trvá na svém šéf Motoristů

ŽIVĚ
Turka do vlády normálně nominujeme, trvá na svém šéf Motoristů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Co od dalšího ministra chtějí ředitelé? Stabilitu a peníze, na látce se ale neshodnou

Co od dalšího ministra chtějí ředitelé? Stabilitu a peníze, na látce se ale neshodnou

Ředitelé škol uvádějí priority pro další roky: stabilita a jasný směr. Největší neshody míří k revizím vzdělávacích programů.
Aktualizováno před 1 hodinou

"Už jsem dlouho neplakal." Norris emotivně oslavil titul mistra světa formule 1

"Už jsem dlouho neplakal." Norris emotivně oslavil titul mistra světa formule 1
Prohlédnout si 32 fotografií
Norris se v kokpitu při komunikaci s boxy McLarenu rozbrečel.
Slezám se neubránila ani Magui Corceirová, přítelkyně Landa Norrise.
Aktualizováno před 1 hodinou
KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla
Infografika

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla

Co když na obraze nějaký detail překryje červená skvrna? Dokážete při výběru ze čtyřech možností určit, co tam chybí?
před 2 hodinami
"Dobře, že ho odvolali." Nový šéf Správy železnic by neměl mít politickou "tlačenku"

"Dobře, že ho odvolali." Nový šéf Správy železnic by neměl mít politickou "tlačenku"

"Jakmile je v organizaci problém ve vedení, tak se to vždy špatně řeší, protože tam nemohou fungovat vnitřní mechanismy," říká protikorupční expertka.
Aktualizováno před 2 hodinami

Výročí tenisové extáze: Lendlovu partu naháněly holky, nezvladatelní Italové zuřili

Výročí tenisové extáze: Lendlovu partu naháněly holky, nezvladatelní Italové zuřili
Prohlédnout si 18 fotografií
A pak už šel do akce Lendl. Proti Corradovi Barazzuttimu splnil roli velkého favorita, přestože nečekaně ztratil úvodní sadu. Pak už ale dominoval a radoval se po setech 4:6, 6:1, 6:1, 6:2. Praha byla na nohou, Čechoslováci byli po pátku jedinou výhru od vysněného triumfu.
Žádná procházka růžovým sadem to ale proti Italům nebyla. Čechoslováci museli nejprve překonat obrovské problémy, do kterých se dostal čtyřiadvacetiletý Tomáš Šmíd. V předvečer zápasu jej postihly silné žaludeční potíže, spekulovalo se o tom, že se otrávil jídlem (pravděpodobně rybou). Celou noc bojoval na toaletě s průjmem a zvracením. Ráno místo přípravy na zápas musel na vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice a do Sportovní haly dorazil až těsně před zápasem s italskou jedničkou Adrianem Panattou.
Další zprávy