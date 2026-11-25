Na první pohled působí jako drobný domek, který se v liberecké zástavbě snadno přehlédne. Má čtvercový půdorys, stanovou střechu a jednoduchou fasádu. Jenže za nenápadným vzhledem se skrývá více než sto let historie. Malá vilka vznikla v roce 1914 jako součást promyšlené obytné kolonie. Později ji poznamenaly stavební úpravy, přístavba garáže i kancelářský provoz.
Když se projektu ujaly architektky Jana Janďourková Medlíková a Michaela Doležalová z ateliéru atakarchitekti, čekal je nelehký úkol. Potřebovaly vrátit domu jeho někdejší jednoduchost, zároveň ale musely vyřešit zásadní problém: pro současnou čtyřčlennou rodinu byl původní prostor příliš malý. Místo aby historickou stavbu násilně zvětšily, navrhly k ní nízkou přístavbu, která se téměř celá schovala za původní hmotu.
Dělnická kolonie s vlastní tváří
Vilka stojí v Liebiegově městečku, jednom z nejpozoruhodnějších urbanistických celků Liberce. Jeho vznik souvisel s textilním podnikem Johann Liebieg & Co., který patřil k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v regionu. Majitelé chtěli svým zaměstnancům nabídnout důstojnější bydlení v blízkosti továrny. Postupně proto nad továrním areálem vyrostla celá obytná kolonie.
Rozhodující podobu jí vtiskl norimberský architekt Jakob Schmeissner. V letech 1911 až 1920 navrhoval domy i urbanistické uspořádání, které vycházelo z principů zahradních měst. Nešlo o nahodilou skupinu budov. Schmeissner pracoval s členitým terénem, zahradami, ulicemi i náměstím Pod Branou, kolem něhož se soustředil společenský život kolonie. V přízemí některých domů fungovaly obchody a nechyběl ani hostinec.
Liebiegovo městečko vznikalo jako malé město ve městě, jehož obyvatelé měli v dosahu bydlení i základní služby. Podle Národního památkového ústavu šlo o hodnotný příklad plánované zaměstnanecké výstavby, která dokázala citlivě využít poměrně dramatickou přírodní scenérii Liberce.
Jednu z malých vilek v horní části kolonie Schmeissner umístil doprostřed parcely, která svým tvarem připomíná kapku. Dům tak téměř ze všech stran obklopují komunikace. Na rozdíl od ostatních staveb v okolí mu tato poloha neposkytuje tolik soukromí. Podle architektek pravděpodobně sloužila rodině zahradníka nebo hlídače. Její skromné rozměry tomu odpovídají.
Garáž narušila jednoduchost domu
Původní domek měl jasnou kompozici. Čtvercový půdorys, stanovou střechu a souměrné uspořádání. V devadesátých letech však přišly úpravy, které jeho podobu výrazně změnily. Největší zásah představovala přístavba garáže. Architektky proto při rekonstrukci nejprve odstranily právě garáž. Chtěly znovu zdůraznit původní čtvercovou hmotu a vrátit stavbě její někdejší jednoduchost.
Další problém představoval interiér. Před rekonstrukcí totiž domek nesloužil k bydlení, ale kancelářskému provozu. Jeho dispozice se tomu přizpůsobila a ztratila logiku rodinného domu. Architektky musely znovu promyslet uspořádání místností, jejich vzájemné propojení i každodenní fungování domácnosti. Původní stavba navíc nabízela jen omezené možnosti. Stísněné podkroví komplikovala stanová střecha a sloupky, které nesou její konstrukci. Pro čtyři lidi by samotný historický domek zkrátka nestačil.
Přístavba se schovala za původní dům
Architektky se rozhodly nepřidávat další patro ani se nesnažily původní domek zvětšit tak, aby ztratil svou charakteristickou podobu. Místo toho navrhly nízkou přístavbu, která navazuje na západní stranu stavby. Její střecha se rozprostírá téměř přes celou šířku pozemku, od jednoho plotu ke druhému.
Z ulice přitom nová část neupoutá pozornost. Obytný prostor umístily přímo za původní dům a jeho stěny mírně zkositily, aby přístavba zůstala při pohledu zvenčí téměř skrytá. Hlavní pozornost tak dál patří historické vilce, zatímco za ní se otevírá současné rodinné bydlení.
Rozměrná střecha přitom nechrání jen obytnou část. Pod její severní částí se nachází dřevěný sklad na zahradní nářadí, na jižní straně pak vzniklo kryté parkovací stání. Nad novou částí se uplatňuje subtilní betonová deska se zelenou střechou. Velká prosklená plocha propojuje interiér se zahradou a dřevěné obložení skladu navazuje na materiály, které architektky použily v dalších částech přístavby.
Původní dům si ponechal historizující charakter, přístavba naopak pracuje se současnými materiály a jednoduchými liniemi. Proměnou prošla také zahrada. Nové uspořádání ji rozdělilo na dvě části. Přední zůstala otevřenější směrem do Svatoplukovy ulice, prostor za domem získal větší soukromí. Přístup k domu a chodník kolem něj pokrývá místní žula, na terasu architektky zvolily modřínová prkna.
Zachovaly schodiště, změnily celý život domu
Architektky se při obnově historické části zaměřily na detaily, které určovaly její původní výraz. Stanové střeše vrátily pálené bobrovky, tedy tradiční střešní tašky s oblým zakončením. Původní špaletová okna už kvůli špatnému stavu nemohly zachovat, nahradily je proto věrnými replikami. Doplnily je také laťovými okenicemi, které patřily k typickým prvkům Schmeissnerovy architektury.
Proměnily se i vikýře. Jejich původní podoba s neproporčními trojúhelníkovými okny podle architektek narušovala klidnou kompozici střechy. Nové řešení přineslo souměrnější tvary, které lépe odpovídají měřítku malého domu.
Důležitou roli při obnově interiéru sehrálo původní schodiště. Architektky ho zrenovovaly a zachovaly jako výrazný prvek schodišťové haly. Tu mírně prodloužily, takže se stala přirozenou osou celého domu. Kolem ní nově uspořádaly kuchyň, koupelnu, technické zázemí i ložnici.
Kuchyň už neslouží jen k přípravě jídla. Stala se pomyslnou křižovatkou domácnosti. Přes průchozí spíž propojuje původní část domu s pracovnou a zároveň navazuje na nový obytný prostor v přístavbě. Po odstranění západní stěny se kuchyň otevřela do jídelny a obývacího pokoje, které dohromady tvoří hlavní společenské centrum domu. Velká okna přitom přivádějí do interiéru zahradu.
Ani podkroví nepřišlo nazmar. Jeho dispozici určují původní vikýře a sloupky nesoucí konstrukci střechy. Architektky prostor rozdělily do tří částí. V severozápadním sektoru vznikla koupelna, zbývající dvě části slouží jako dětské pokoje. U schodiště našly místo také toaleta a malý sklad.
Z někdejší kancelářské budovy tak vznikl plnohodnotný rodinný dům s dispozicí 5+1. Projekt architektek Jany Janďourkové Medlíkové a Michaely Doležalové vznikal v letech 2020 až 2022, stavební práce pokračovaly mezi lety 2022 a 2024. Kolaudaci dům získal 10. července 2025.
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Zdroj: atakarchitekti, npu.cz, archiweb.cz
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