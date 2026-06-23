Někdo odchází z letního večera bez jediného štípance, zatímco jiný je během pár minut doslova posetý komářími kousanci. Dlouhá léta kolovaly teorie o krevních skupinách nebo barvě vlasů, nová vědecká zjištění ale ukazují mnohem složitější obraz. Výzkumníci nyní odhalují, jaké signály komáři sledují a proč některé lidi považují za neodolatelný cíl.
Komáři patří k nejnepříjemnějším průvodcům léta a mnozí lidé mají pocit, že si je vybírají častěji než ostatní. Podle vědců nejde o pouhou domněnku. „Není to mylná představa, komáři skutečně přitahují některé lidi více než jiné,“ uvedl pro agenturu AFP entomolog Frederic Simard z francouzského Institutu pro výzkum a rozvoj.
Výběr oběti je podle odborníků výsledkem kombinace několika signálů. Komáři reagují především na oxid uhličitý, který vydechujeme, tělesné teplo, vlhkost a také na specifické chemické látky uvolňované z pokožky. Štípou přitom výhradně samičky, které tyto podněty zachycují pomocí velmi citlivých receptorů.
„Už více než sto let víme, že komáry přitahuje oxid uhličitý, který vydechujeme. Je to první signál, který spouští jejich chování, když jsou vzdáleni desítky metrů,“ vysvětluje švédský vědec Rickard Ignell. Jakmile se přiblíží zhruba na deset metrů, začínají podle něj vnímat také lidský pach. V kombinaci s oxidem uhličitým se atraktivita potenciální oběti dále zvyšuje. Na kratší vzdálenost pak hraje roli i tělesná teplota a vlhkost pokožky.
Naopak některé populární teorie vědecké důkazy nepodporují. Podle Simarda například neexistují přesvědčivé důkazy, že by komáři upřednostňovali určité krevní skupiny. „Tato představa nemá vědecký základ,“ říká. Podobně se nepotvrdila ani souvislost s barvou očí, vlasů nebo odstínem pokožky.
Co je houbový alkohol?
Klíčovou roli naopak hraje tělesný pach. Vědci upozorňují, že lidské tělo uvolňuje stovky různých aromatických látek vznikajících mimo jiné činností kožního mikrobiomu. Právě jejich kombinace může rozhodovat o tom, zda bude člověk pro komára atraktivní.
Rickard Ignell a jeho kolegové proto ve své nedávné studii zkoumali chování komárů druhu Aedes aegypti, který přenáší například žlutou zimnici nebo horečku dengue. V laboratorních podmínkách sledovali preference komárů vůči 42 ženám. Výzkumníci identifikovali 27 pachových látek, které komáři dokážou rozpoznat a využívají je při výběru hostitele.
Největší pozornost vzbudila sloučenina označovaná jako oktenol, někdy nazývaná také „houbový alkohol“. Vzniká při rozkladu kožního mazu a ženy, které sloučeninu produkovaly ve vyšší míře, byly pro komáry výrazně přitažlivější. Mezi často vyhledávanými účastnicemi studie byly také těhotné ženy ve druhém trimestru. „Překvapilo nás, že i malé zvýšení množství této látky mělo znatelný efekt,“ uvedl Ignell.
Dalším faktorem může být konzumace alkoholu. Několik studií naznačilo, že zejména pivo pro komáry zvyšuje přitažlivost člověka. Důvodem je kombinace vyšší tělesné teploty, větší produkce vydechovaného oxidu uhličitého a změn v tělesném pachu.
V experimentu provedeném v Burkina Fasu dobrovolníci v některých dnech pili pivo a v jiných pouze vodu. Komáři rodu Anopheles, kteří mohou přenášet malárii, následně častěji reagovali na pach lidí po konzumaci piva. Podobný výsledek přinesla i nizozemská studie z roku 2023 zahrnující 465 dobrovolníků. Lidé, kteří během předchozích 24 hodin pili pivo, byli pro komáry přibližně 1,35krát atraktivnější.
Výzkum přichází v době, kdy se kvůli klimatickým změnám rozšiřuje výskyt řady druhů komárů do nových oblastí. Například komár tygrovaný, který může přenášet virus chikungunya, se objevuje stále severněji. Loni byly případy této nákazy poprvé zaznamenány i v severovýchodní Francii. „Toto riziko se týká stále většího počtu lidí,“ upozorňuje Simard.
Jak se tedy před komáry chránit? Odborníci doporučují volnější oblečení zakrývající co největší část těla, používání repelentů a moskytiér. Simard přidává ještě jednu radu: „Snažte se jíst lehčí jídla a nepřehánějte to s alkoholem.“ Právě drobné změny v každodenních návycích totiž mohou rozhodnout o tom, zda se stanete pro komáry snadnou kořistí.
VIDEO: S klimatickou změnou se v Česku mohou rozšířit i druhy komárů, které přenáší závažné choroby, říká parazitolog
Zdroj: AFP, ScienceAlert, Time Magazine
Kundera je v češtině konečně kompletní. Vychází jeho poslední dosud nepřeložený román
V brněnském nakladatelství Atlantis vyšel román Milana Kundery Pomalost, původně napsaný ve francouzštině. Všechny Kunderovy romány jsou tak již dostupné v českém jazyce.
„Je to fér?“ Vondroušovou masivně podpořily i soupeřky, případ může změnit pravidla
České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole.
Nejde o jednu židli. Pavel hraje o budoucí pravomoci prezidentů, říká ústavní právník
Měsíce trvající přetahovaná mezi Hradem a vládou míří k Ústavnímu soudu. Prezident Petr Pavel v úterý podal kompetenční žalobu kvůli tomu, že ho kabinet nechce vyslat na summit NATO. Podle Jana Kysely, ústavního právníka a někdejšího prezidentova poradce jde ve skutečnosti o mnohem víc - spor o cestu do Ankary může podle něj určit hranice prezidentských pravomocí na roky dopředu.
Akrobaté na komíně i nad hlavami návštěvníků. Český Krumlov ožije pouličním festivalem
Tři dny nového cirkusu, akrobacie, pohybového divadla a představení pod širým nebem čekají diváky v historickém centru Českého Krumlova. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry se od středy do pátku z Městského parku rozšíří do ulic, na mosty a do prostoru kolem Vltavy.
ŽIVĚ Teherán neumožní inspektorům MAAE návštěvu jaderných zařízení poničených údery
Teherán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) návštěvu jaderných zařízení poškozených americko-izraelskými údery. Na tiskové konferenci to v úterý podle agentury AFP řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí.