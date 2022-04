Stěhování jako bezva příležitost zbavit se nepotřebných věcí

Za život člověk nashromáždí spoustu věcí. K některým máme citový vztah, jiné jsou víceméně „krámy“ – staré a nepotřebné. Stěhování je tak skvělou příležitostí, jak si udělat pořádek v tom, co máme doma.

Plné policie, narvané skříně. Znáte tu větu - Co kdyby se to náhodu hodilo později, že? A pak, když zrovna potřebujete najít například rámečky na fotografie, o kterých víte, že ji máte několik schovaných, nejsou k nalezení. A koupíte nové. Nebo se vám nechce vyhodit starou rychlovarnou konvici. Používáte novou, kterou jste dostali k Vánocům, ale ta stará se může jednou hodit. A tak bychom mohli pokračovat dlouho…

Stěhování jako inventura všeho, co máme doma

Hromadění věcí je normální. Dostáváme dárky, zdobíme si obývací pokoje, kupujeme knihy, měníme elektrické spotřebiče za výkonnější. K některým věcem nás vážou vzpomínky, rádi si je schováme, protože v nás vyvolávají příjemné emoce. Pokud plánujete stěhování bytu nebo domu, je to vhodná doba udělat si inventura svých věcí. Stěhování nemáme obecně rádi, stojí to úsilí a dřinu a pořádně nic hmotného to nepřináší. Ale na stěhování se dá podívat i z jiného soudku. Jako příležitost jednou pro vždy věci minimalizovat, roztřídit na potřebné, méně potřebné a nepotřebné. Během příprav na stěhování Brno snadno roztřídíte své věci na ty, které jsou zastaralé, dlouho jste je nepoužívaly, nebo dokonce zavazí. A pak na ty, které si chcete uchovat z důvodu citové vazby apod. Inu, není to stěhování skvělá příležitost spojit méně příjemné s velmi užitečným?

Co s věcmi, které už nepotřebujeme?

Nejčastější věci, které lidé nepotřebují, a tudíž jsou prvními kandidáty na to, aby se jich při stěhování zbavili, jsou obnošené oděvy, dárky, které se netrefily do vkusu, hračky, staré a nefunkční zařízení. Možností, jak s nimi naložit, je více. "Mohou se hodit nebo líbit někomu jinému - darujte je nebo je prodejte. Nefunkční, staré či rozbité zařízení je potřeba zlikvidovat, samozřejmě ekologicky," radí Martin Skoupý ze společnosti STĚHOVACÍ SLUŽBY BRNO s.r.o. Pokud se například jedná o drobnou elektroniku, využijte červené kontejnery. Ostatně i malé nebo obnošené oblečení nemusí končit na skládkách. Vhoďte je do textilního kontejneru nebo přineste do nějaké charitativní organizace, které je předají těm, kteří je potřebují. A pak tu jsou nechtěné věci, třeba křeslo, šatní skříň, kancelářská židle. Nabídněte je na internetovém bazaru, a ještě za ně získáte peníze. To, co vy už nechcete, může udělat radost i dobrou službu někomu jinému.

Garáž a sklep. Tam se toho vejde!

Podle Martina Skoupého, jehož stěhovací firma se specializuje na stěhování v Brně, spousta lidí zapomene na další místnosti, ve kterých se také nachází jejich věci. Jsou to sklepy a garáže, často používané jako úschovna kol, pneumatik, stěhovacích krabic, nářadí, lyží, sklenic od zavařenin, starých knih, použitého nábytku. I tady platí to stejné, jako v případě domácí inventury. Zvažte, co opravdu potřebujete a které věci vám nebudou chybět. Stará dětská kola se dají v Brně bez problémů nabídnout v bazaru, to stejné platí o lyžích. Před stěhováním bytu nabídněte svůj starý nábytek nabídněte sousedům, třeba zrovna hledají nějaký na jejich chalupu. Poptejte se známých, jestli by se jim nehodilo něco z toho, co máte v garáži a ve sklepě. Uvidíte, že po takové přípravě bude stěhování zase o něco příjemnější - na nošení a převážení toho totiž budete mít podstatně méně.