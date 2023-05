Stát je nebere jako rodinu, tak si dítě "upekly" doma. Doufají, že se jednou vezmou

Lucie pochází z menšího města a dříve ji vůbec nenapadlo, že by mohla preferovat vztahy se ženami. Až na vysoké škole začala přemýšlet o svých preferencích, zatímco stále měla přítele. Dnes má po deseti letech vztahu několikaměsíční dcerku se svou někdejší kamarádkou a spolubydlící z vysoké školy Karolínou. Celý jejich příběh si poslechněte v podcastu Co z tebe bude?!

Lucie s Karolínou vychovávají několikaměsíční holčičku a chtěly by další dítě. | Foto: Libor Fojtík

Ačkoliv si Lucie na rozdíl od Karolíny uvědomila svou vztahovost a sexualitu až po dvacítce, byla to právě ona, kdo Karolínu "uhnal". "Měla jsem v té době přítele a na začátku jsme se kamarádili všichni tři. Postupně jsem se do ní zamilovala a začala si ji namlouvat," směje se. "Z malého města jsem neznala žádné LGBT páry. Ty jsem potkala až na vysoké," vysvětluje.

Karolína si zpočátku vztahem nebyla jistá. Nechtěla "lézt do zelí" Lucčině partnerovi a svému kamarádovi a zároveň se obávala, že Lucie, která do té doby žádný vztah se ženou neměla, chce pouze experimentovat. "Já jsem jí ale vysvětlila, že to není experiment, že jsem o tom přemýšlela už déle a je tam z mé strany opravdový cit," říká Lucie.

Vztah se nakonec vydařil a zhruba před třemi lety po začátku pandemie začal mladý pár přemýšlet i o dítěti. "Děti jsem vždycky chtěla, ale s mým bohémským životním stylem to nešlo dohromady. Lockdown nás v životě posunul do místa, kde jsme si uvědomily, že 'party život' nám nechybí," vypráví Karolína.

Partnerky se tedy začaly zajímat o možnosti otěhotnění. Zvítězila u nich domácí metoda, která je nejlevnější, nejintimnější a nevyžaduje lhaní na klinikách. Česko totiž rodičovství ani sňatky stejnopohlavních párů stále neuznává, a tak by musely Lucie s Karolínou přemluvit kamaráda či známého, aby šel jedné z nich dělat na kliniku otce.

Dnes mají Lucie s Karolínou několikaměsíční holčičku. Plánují ještě jedno dítě, jehož biologickou matkou by tentokrát byla Karolína. Musí ale řešit také řadu praktických problémů, které vyplývají z toho, že nemohou být manželkami. "Návštěva u lékaře nebo vyzvednutí ze školky se dá vyřešit plnou mocí. Ale kdyby Lucka nedej bože skončila v kómatu nebo jsme se rozešly, nemám k dceři žádná rodičovská práva," připomíná.

Zároveň však mají mladé maminky pocit, že společnost je na rozdíl od státu a institucí přijímá velmi vstřícně. "Všude, kde jsme byly, se nikdo neptal na nic nemístného. Měly jsme porodní asistentku, která na nás byla strašně hodná, opečovávala nás a měla nás ráda. Kamkoliv přijdeme, lidé jsou vstřícní, fandí nám, ptají se, proč dávno nemáme stejná práva," říkají s tím, že doufají, že než půjde dcera do školy, budou se moct vzít. Rozhovor najdete ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty.