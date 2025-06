Stát chtěl umlčet kritiku nové vyhlášky. Vedoucí školní jídelny se ale nedala

Se Zděnkem Pohlreichem o systému školního stravování

Nová vyhláška má podle kritiků výrazně omezit množství masa ve školním

stravování. Jaký je váš osobní pohled? Mají děti podle vás masa příliš?

Já bych ten celej spotřební koš nejradši zmuchlal a všechny, kdo ho vymýšleli, bych s rozběhem nakopal do příslušných míst. Fakt. Úředníci si myslí, že můžou lidem říkat, co mají jíst. Ať už s tím všichni jdou do háje. Pokud je tohle začátek nějaké převýchovy k veganství - protože máme dojem, že tím zabráníme klimatický katastrofě - tak to považuju za naprostý nesmysl. Pokusy na lidech jsou odporný a pokusy na dětech ještě víc.



Kritici říkají, že bude -li se vařit podle nové vyhlášky, děti budou jíst méně a že spousta jídla skončí rovnou v koši. Myslíte, že to hrozí?

Nevím, co se stane. Ale já jsem to říkal už několikrát - já nenávidím státem řízený

stravování. Z principu. Je to špatná politika i strategie. Já věřím ve zdravý rozum, ne v úřednický vyhlášky, který dětem zkazily stravovací návyky už před desítkami let. Takový systém je naprosto přežitej. Nechápu, že to ještě někdo bere vážně.



Proti návrhu nové vyhlášky se ozvali především lidé z praxe. Kuchaři a kuchařky někde pracují za 22 tisíc korun hrubého, ale pracují často jaksi srdcem, protože ví, že je to potřeba…

No, přesně, takže tyhle věci odnese ten personál - ti, co v těch jídelnách dělají. Lidi jim shora diktují, co mají vařit, kontrolují je, vyplňují se dotazníky, reporty, všechno papírování. A přesto ti lidé tu práci dělají. Dávají dětem najíst. To je obdivuhodné. Ale neměli by být obdivovaní za to, že to dělají za suchý z nosu. Já paní vedoucí jídelny úplně rozumím. Že jí chtěli zavřít pusu? Nedivím se. Já ty lidi obdivuju. Taky jsem točil dvě epizody o školním stravování a ti lidé jsou neskutečně oddaní. Že to vůbec dělají, za těch podmínek? Klobouk dolů.