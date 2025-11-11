Magazín

Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 1 hodinou
Zní to jako bizarní nápad na odvrácení globálního oteplování. Izraelsko-americký start-up Stardust Solutions to ale myslí vážně. Vyvíjí kontroverzní metodu, pomocí které chce odrážet část slunečního záření zpět do vesmíru a snížit tak teplotu planety. První testy plánuje společnost spustit už příští rok. Vědci ale před experimentem varují.
Izraelsko-americký start-up přichází s kontroverzní metodou ochlazování Země. Odborníci se obávají, že by mohla přinést víc škody než užitku.
Izraelsko-americký start-up přichází s kontroverzní metodou ochlazování Země. Odborníci se obávají, že by mohla přinést víc škody než užitku. | Foto: Shutterstock

Technologie, která spadá do solárního geoinženýrství, spočívá v rozptylování mikroskopických částic do stratosféry, tedy do výšky několika desítek kilometrů. Společnost chce vyrábět vlastní bezpečnější částice, které by měly odrážet část slunečních paprsků a napodobit tak přirozený efekt sopečných erupcí, které po výbuchu dočasně ochlazují Zemi. Přestože jde zatím o experiment, je o něj velký zájem. Stadust už pro svůj plán získal 60 milionů dolarů, tedy asi 1,26 miliardy korun, jde tak o největší investici v tomto odvětví.

Podle šéfa společnosti, bývalého izraelského vládního fyzika Yanaiho Yedvaba je projekt "bezpečnou, zodpovědnou a kontrolovanou možností, jak snížit dopady klimatické krize". Firma tvrdí, že vyvinula prášek, který nepoškozuje ozonovou vrstvu, nehromadí se v přírodě a nespouští kyselé deště, nezpůsobuje tedy problémy, které doprovázejí tradiční sírové aerosoly.

Související

Zatmění století. Slunce "zhasne" na šest minut. Kde bude jev nejdéle pozorovatelný?

Zatmění Slunce

Geoinženýrství však čelí značné kontroverzi. Podle zastánců by nám technologie mohla pomoci získat čas a zpomalit oteplování, než se podaří skutečně omezit emise skleníkových plynů. Kritici však varují před nebezpečím, které se s experimentem pojí. Obávají se, že by se manipulace s klimatem mohla vymknout kontrole.

Klimatická nouze versus etické dilema

"Solární geoinženýrství je ze své podstaty nepředvídatelné a hrozí dalším narušením již tak rozbitého klimatického systému. Vzhledem k předpokládaným nerovnoměrným globálním dopadům by jeho nasazení vytvořilo vítěze a poražené, podkopalo by práva miliard lidí a vyvolalo by ústřední otázku, kdo bude ovládat globální termostat," říká Mary Church z Organizace Center for International Environmental Law. 

Odborníci upozorňují, že změna množství slunečního záření by mohla ovlivnit srážky, monzunové cykly i zemědělství - a to nerovnoměrně po světě. Jedny regiony by se mohly ochladit, zatímco jiné vyschnout. Riziko představuje také tzv. terminační šok. Ten by nastal, kdyby se po letech používání projekt náhle zastavil. Teploty by pak mohly prudce vyskočit nahoru, a to mnohem rychleji než dříve.

"Při pohledu na solární geoinženýrství jde především o kompromisy v oblasti rizik," říká Gernot Wagner, klimatický ekonom z Columbia Business School. Kritiku vyvolává také skutečnost, že právě soukromé společnosti řídí vývoj a případné zavádění technologií, které by mohly mít pro planetu zásadní důsledky.

Mohlo by se vám líbit

VIDEO: Chceme trefit Měsíc, možná přepíšeme učebnice o vesmíru, říká Kapoun (3. 7. 2022)

Celý život věřím, že kosmický průmysl je jeden z mála, kde může Česká Republika ještě hrát první ligu. Máme zázemí, přístroje a infrastrukturu. | Video: Martin Veselovský
 
Mohlo by vás zajímat

VIDEO: Masivní vlna smetla lidi z útesu jak šachové figurky. Tenerife hlásí tři mrtvé

VIDEO: Masivní vlna smetla lidi z útesu jak šachové figurky. Tenerife hlásí tři mrtvé

Co si Češi letos přejí pod stromeček? Často volené dárky překvapivě pohořely

Co si Češi letos přejí pod stromeček? Často volené dárky překvapivě pohořely

“Kokain jsem v životě neměl, tohle je chřipka.” Američan v Praze sestrojil stroj času

“Kokain jsem v životě neměl, tohle je chřipka.” Američan v Praze sestrojil stroj času

Hořkosladká Léta sametová. Autor bestselleru Sudetský dům vydává nový román

Hořkosladká Léta sametová. Autor bestselleru Sudetský dům vydává nový román
Magazín.Aktuálně.cz Obsah globální oteplování Země teplota lifestyle vesmír

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Zastavení pomoci Ukrajině by bylo ještě horší než sundávání vlajek, míní prezident

ŽIVĚ
Zastavení pomoci Ukrajině by bylo ještě horší než sundávání vlajek, míní prezident

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 14 minutami
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

ŽIVĚ
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami

Exterorista v Bílém domě. Trump vítá muže, kterého Amerika kdysi chtěla mrtvého

Exterorista v Bílém domě. Trump vítá muže, kterého Amerika kdysi chtěla mrtvého
Prohlédnout si 12 fotografií
Americká vláda zrušila desetimilionovou odměnu za jeho dopadení loni v prosinci a jen před týdnem zrušila Rada bezpečnosti OSN sankce vůči němu i ministrovi vnitra Anasu Chatábovi. Následně zrušily sankce i USA a Británie a odstranily je ze seznamu "zvlášť označených globálních teroristů".
V roce 2013 ho Spojené státy označily za teroristu kvůli jeho vazbám na al-Káidu. Tehdy vystupoval pod jménem Abú Muhammad al-Džulání. Od skupiny se odtrhl v roce 2016 a upevnil svou moc na severozápadě Sýrie.
Aktualizováno před 1 hodinou
Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony trestního řízení.
před 1 hodinou
Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Start-up Stardust Solutions chce odrážet část slunečního záření zpět do vesmíru a snížit tak teplotu planety. Vědci ale před experimentem varují.
před 1 hodinou
Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

Forenzní genetik Daniel Vaněk odkrýval masové hroby ve Srebrenici. Dnes sleduje podobné obrazy z konfliktů v Gaze nebo na Ukrajině.
před 1 hodinou
ČEZ chystá poslední "výpalné" pro stát. Nechtěná daň kazí zisky, akcionáři se bouří

ČEZ chystá poslední "výpalné" pro stát. Nechtěná daň kazí zisky, akcionáři se bouří

Skupina ČEZ letos vyplatí státu na "windfall tax" až 34 miliard Kč. V příštím roce už daň z mimořádných zisků končí. Ke spokojenosti samotné firmy
Další zprávy