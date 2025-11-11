Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Technologie, která spadá do solárního geoinženýrství, spočívá v rozptylování mikroskopických částic do stratosféry, tedy do výšky několika desítek kilometrů. Společnost chce vyrábět vlastní bezpečnější částice, které by měly odrážet část slunečních paprsků a napodobit tak přirozený efekt sopečných erupcí, které po výbuchu dočasně ochlazují Zemi. Přestože jde zatím o experiment, je o něj velký zájem. Stadust už pro svůj plán získal 60 milionů dolarů, tedy asi 1,26 miliardy korun, jde tak o největší investici v tomto odvětví.
Podle šéfa společnosti, bývalého izraelského vládního fyzika Yanaiho Yedvaba je projekt "bezpečnou, zodpovědnou a kontrolovanou možností, jak snížit dopady klimatické krize". Firma tvrdí, že vyvinula prášek, který nepoškozuje ozonovou vrstvu, nehromadí se v přírodě a nespouští kyselé deště, nezpůsobuje tedy problémy, které doprovázejí tradiční sírové aerosoly.
Geoinženýrství však čelí značné kontroverzi. Podle zastánců by nám technologie mohla pomoci získat čas a zpomalit oteplování, než se podaří skutečně omezit emise skleníkových plynů. Kritici však varují před nebezpečím, které se s experimentem pojí. Obávají se, že by se manipulace s klimatem mohla vymknout kontrole.
Klimatická nouze versus etické dilema
"Solární geoinženýrství je ze své podstaty nepředvídatelné a hrozí dalším narušením již tak rozbitého klimatického systému. Vzhledem k předpokládaným nerovnoměrným globálním dopadům by jeho nasazení vytvořilo vítěze a poražené, podkopalo by práva miliard lidí a vyvolalo by ústřední otázku, kdo bude ovládat globální termostat," říká Mary Church z Organizace Center for International Environmental Law.
Odborníci upozorňují, že změna množství slunečního záření by mohla ovlivnit srážky, monzunové cykly i zemědělství - a to nerovnoměrně po světě. Jedny regiony by se mohly ochladit, zatímco jiné vyschnout. Riziko představuje také tzv. terminační šok. Ten by nastal, kdyby se po letech používání projekt náhle zastavil. Teploty by pak mohly prudce vyskočit nahoru, a to mnohem rychleji než dříve.
"Při pohledu na solární geoinženýrství jde především o kompromisy v oblasti rizik," říká Gernot Wagner, klimatický ekonom z Columbia Business School. Kritiku vyvolává také skutečnost, že právě soukromé společnosti řídí vývoj a případné zavádění technologií, které by mohly mít pro planetu zásadní důsledky.