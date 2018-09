Americký starosta zakázal nakupovat u Nike. Vadí mu hráč, který si klekl během hymny

Starosta louisianského města Kenner vydal nařízení, aby městem zřizovaná sportoviště nenakupovala a nevyužívala výrobky Nike. Jako důvod uvedl, že městská správa nebude "zneužívat dolary daňových poplatníků na propagaci firemního nebo individuálního politického názoru". Jedná se tak o další z řady protestů proti nejnovější reklamní kampani Nike s Colinem Kaepernickem.

Aféra kolem odvážné reklamy Nike má pokračování. Minulý týden Američané na sociálních sítích zveřejňovali fotky a videa, na kterých na protest proti nové reklamní kampani této sportovní značky s hráčem amerického fotbalu Colinem Kaepernickem pálí a ničí své Nike oblečení.

Nyní vyšlo najevo, že Ben Zahn, starosta louisianského města Kenner, vydal nařízení, aby městem zřizovaná sportoviště nenakupovala a nevyužívala výrobky Nike. Zprávu přinesla americká stanice CNN.

"Za žádných okolností nesmí být produkty značky Nike, nebo věci s logem Nike, nakupovány ani využívány v žádném rekreačním zařízení města Kenner," píše se v memorandu, které již koluje po sociálních sítí. Původně přitom nebylo určeno pro zveřejnění, ale šlo pouze o vnitřní předpis.

Někteří členové městské rady se o nařízení navíc dozvěděli až před pár dny. "Vůbec jsem na něj nebyl upozorněn dopředu a je zcela v rozporu s tím, jaký názor zastávám já a co by mělo zastávat i město Kenner," nechal se slyšet jeden z členů rady Gregory Carroll.

V memorandu se mimo jiné píše, že nákupy veškerého vybavení musí schválit příslušná oddělení městské správy.

Starosta: Nebudeme zneužívat peníze daňových poplatníků

Starosta Zahn v pondělním prohlášení uvedl, že se pouze snaží ochránit daňové poplatníky od politické kampaně. "Tato správa nebude zneužívat dolary daňových poplatníků na propagaci firemního nebo individuálního politického názoru," sdělil Ben Zahn. A dodal, že lidé stále můžou chodit ve svém vlastním oblečení Nike do městských parků a na hřiště.

Gregory Carroll se nechal slyšet, že se plánuje setkat se starostou i ostatními radními, aby prosadili stažení memoranda.

Nařízení starosty je další z řady protestních akcí proti reklamní kampani americké značky Nike. Kaepernick, společně s dalšími sportovními hvězdami, jako je tenistka Serena Williamsová a basketbalista LeBron James, se objevuje v kampani firmy k 30. výročí jejího sloganu Just Do It. Reklamy zobrazují Kaepernicka s heslem: "Věř v něco. I když to znamená obětovat všechno."

Bývalý quarterback sanfranciského klubu v roce 2016 odmítl povstat při hymně před přípravným zápasem na novou sezonu Národní fotbalové ligy (NFL). Učinil tak na znamení protestu proti policejnímu násilí na černoších.

Louisiana se nachází na jihu Spojených států a během americké občanské války byla součástí států Konfederace. Afroameričtí obyvatelé tvoří víc než třetinu obyvatel tohoto státu.

