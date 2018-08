Stále více mladých chce žít jako digitální nomádi - cestovat a neřešit peníze

Bali, Chamonix nebo Beskydy. Tam všude narazíte na lidi, kteří pracují na volné noze pro firmy po celém světě. A jejich počet raketově roste.

Digitální nomádi jsou pořád na cestách. Díky tomu přesně ví, jaké aplikace potřebují, aby si ulehčili život. Navíc jejich příjmy za poslední dobu několikanásobně vyskočily a mění se i jejich nároky na správu financí. Nová služba Filip a Sofie proto kolem sebe buduje komunitu lidí, která bude naslouchat i jim.

Kanceláří digitálních nomádů jsou kavárny, open offices neboli "huby" po celém světě nebo třeba bary na pláži někde v exotice. Taky pro ně komunita kolem nové služby Filip a Sofie řeší, jak při všem tom lítání po světě spolehlivě organizovat finance. Bude to snadné jako nikdy. Digitalizované finanční produkty navíc nebudou stát na názorech pár produktových manažerů, ale vzniknou podle přání tisíců běžných lidí.

Pošlete je na Bali

Některé firmy už přišly nomádství na chuť a efektivně s ním pracují. Firma na startupy CreativeDock například do jednoho svého projektu spojila vývojáře z Prahy s těmi, co přechodně žijí ve Vietnamu nebo v Chamonix. Tým startupu Gamee pak dokonce rovnou vyslali na měsíc do vily na Bali. Když to pomůže výsledku, proč ne?

Člověk s takhle pestrým životem má logicky i specifické požadavky na finanční služby. Průzkum CreativeDocku to jasně potvrdil. Nějaké chození na pobočky pro ně neexistuje, někam volat a řešit časová pásma je samozřejmě taky passé. Chtějí přehledné mobilní aplikace, digitalizované faktury, QR kódy, spolehlivé a bleskové platby přes internet nebo ideálně taky přímo telefonem. Vypisování platebních údajů je zdržuje.

Dovolená každý den

Nejnovější generace mluví taky do podoby cestovního ruchu. I díky nim vznikly třeba nízkonákladové aerolinky s internetem na palubě. Chtějí poznat co nejvíc míst za co nejmíň peněz a při tom být pořád online. Protože neplánují. Přes web a sociální sítě si hledají místní zajímavosti, inspiraci od známých, co vidět, a fotky a zážitky pak ihned sdílí. Potřebují mít snadný přehled v útratách za noclehy, kafe a kulturu, najít levné letenky a cestovat za pár kaček. A i to jim Filip a Sofie vyřeší.

Digitální nomádi jsou ale jenom jedna ze skupin, která má specifické potřeby kolem financí. Někdo chce výhodně směnit peníze, jiný ušetřit, aby se nemusel bát konce měsíce. Spousta lidí uvažuje o malých investicích, další o velkých. Chcete finanční služby takové nebo makové? Řekněte o tom Filipovi nebo Sofii. Jak je libo.