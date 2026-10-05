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Stál od dob Kolumba. Jedna z největších havajských ikon teď náhle zmizela

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Na okraji největšího havajského ostrova stál déle, než Evropa ví o Americe, teď přišel jeho konec. Ikonický oblouk se zřítil do oceánu, aniž by bylo přesně známo, kdy k tomu došlo. Jak je to možné?

Skalní oblouk Hōlei měřil 27,4 metru.
Skalní oblouk Hōlei měřil 27,4 metru.Foto: FB Hawai'i Volcanoes National Park – Janice Wei
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Lidé se u něj fotili po tisících, teď se ikonické místo stalo po 550 letech pouze minulostí. Lávu, z níž oblouk Hōlei kdysi vznikl, vyvrhla sopka zhruba v době, kdy se Čechy vzpamatovávaly z husiských válek a Kolumbus byl ještě dítě.

Hōlei se tyčil do výšky 27 metrů, tedy asi jako devítipatrový dům a ještě 23. září byl podle svědků na svém místě. Kdy přesně se zřítil, nikdo neví.

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Bouře jako viník?

Park byl o posledním zářijovém víkendu kvůli tropické bouři Nolo dočasně zavřený a správci se domnívají, že právě bouři oblouk podlehl. Turisté, kteří se k němu vydali po skončení bouře, našli už jen prázdné místo.

Oblouk stál na konci silnice Chain of Craters Road na ostrově Havaj, kterému místní říkají Velký ostrov. Patřil k nejfotografovanějším místům celého parku.

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Jakkoliv zpráva nyní zní možná překvapivě, o nečekanou událost rozhodně nešlo. „Pobřeží kolem oblouku vykazovalo známky nestability už několik let,“ uvedla Správa národního parku.

Ikonický havajský oblouk se během bouře zřítil do moře. Druhá fotografie je z 30. září.
Ikonický havajský oblouk se během bouře zřítil do moře. Druhá fotografie je z 30. září.Foto: FB Hawai'i Volcanoes National Park﻿ – J. Wei

Útesy poškodila už mohutná erupce sopky Kīlauea v roce 2018, jejíž vrchol se tehdy propadl, což způsobilo zemětřesení.

V lednu 2020 se ve skalách objevily nové praskliny a správa parku vyhlídku přesunula na vzdálenější, bezpečnější místo. Ještě téhož roku utrhly vlny tropické bouře kus skály ze spodní části oblouku.

Jedna brána padne, jiná vyroste

V roce 2021 už správci mluvili otevřeně o tom, že se blíží okamžik, kdy se zřítí do moře. Mořské oblouky vznikají tak, že vlny vytrvale bijí do útesu a vymílají měkčí části horniny. Nejdřív vyhloubí jeskyni, pak ji prorazí skrz. A stejně trpělivě pak vlny narušují i zbytek oblouku, až se nakonec rozpadne také.

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Pro sopečnou Havaj je to přirozený koloběh. Správa parku zřícení označila za „další proměnu odlehlého a divokého pobřeží“. A jak dodává, časem předpokládají vznik nějakého nového oblouku, protože útes se pomalu posouvá do vnitrozemí.

VIDEO: Vědci NASA připravili speciální výzkum, který zkoumal pohyb a reakci horních vrstev atmosféry

Vědci NASA připravili speciální výzkum, který zkoumal pohyb a reakci horních vrstev atmosféry. | Video: NASA

Zdroj: bbc.com, nps.gov

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