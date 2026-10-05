Na okraji největšího havajského ostrova stál déle, než Evropa ví o Americe, teď přišel jeho konec. Ikonický oblouk se zřítil do oceánu, aniž by bylo přesně známo, kdy k tomu došlo. Jak je to možné?
Lidé se u něj fotili po tisících, teď se ikonické místo stalo po 550 letech pouze minulostí. Lávu, z níž oblouk Hōlei kdysi vznikl, vyvrhla sopka zhruba v době, kdy se Čechy vzpamatovávaly z husiských válek a Kolumbus byl ještě dítě.
Hōlei se tyčil do výšky 27 metrů, tedy asi jako devítipatrový dům a ještě 23. září byl podle svědků na svém místě. Kdy přesně se zřítil, nikdo neví.
Bouře jako viník?
Park byl o posledním zářijovém víkendu kvůli tropické bouři Nolo dočasně zavřený a správci se domnívají, že právě bouři oblouk podlehl. Turisté, kteří se k němu vydali po skončení bouře, našli už jen prázdné místo.
Oblouk stál na konci silnice Chain of Craters Road na ostrově Havaj, kterému místní říkají Velký ostrov. Patřil k nejfotografovanějším místům celého parku.
Jakkoliv zpráva nyní zní možná překvapivě, o nečekanou událost rozhodně nešlo. „Pobřeží kolem oblouku vykazovalo známky nestability už několik let,“ uvedla Správa národního parku.
Útesy poškodila už mohutná erupce sopky Kīlauea v roce 2018, jejíž vrchol se tehdy propadl, což způsobilo zemětřesení.
V lednu 2020 se ve skalách objevily nové praskliny a správa parku vyhlídku přesunula na vzdálenější, bezpečnější místo. Ještě téhož roku utrhly vlny tropické bouře kus skály ze spodní části oblouku.
Jedna brána padne, jiná vyroste
V roce 2021 už správci mluvili otevřeně o tom, že se blíží okamžik, kdy se zřítí do moře. Mořské oblouky vznikají tak, že vlny vytrvale bijí do útesu a vymílají měkčí části horniny. Nejdřív vyhloubí jeskyni, pak ji prorazí skrz. A stejně trpělivě pak vlny narušují i zbytek oblouku, až se nakonec rozpadne také.
Pro sopečnou Havaj je to přirozený koloběh. Správa parku zřícení označila za „další proměnu odlehlého a divokého pobřeží“. A jak dodává, časem předpokládají vznik nějakého nového oblouku, protože útes se pomalu posouvá do vnitrozemí.
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