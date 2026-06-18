Archeologové nedaleko Stonehenge narazili na překvapivou stopu po jeho starší dřevěné verzi. Nález v Bulfordu naznačuje, že tamní lidé sledovali slunce už asi o 500 let dříve, než vznikl slavný kamenný monument, a místo mohlo fungovat jako jakýsi pravěký kalendář.
Na jednom místě u městečka Bulford, vzdáleném asi pět kilometrů od Stonehenge, objevili archeologové v zemi dvě hluboké jámy. V nich v minulosti stály masivní dřevěné sloupy o průměru půl metru a výšce až čtyři metry. Byly od sebe vzdálené 120 metrů a fungovaly jako obří zaměřovač – ležely v přímé linii s východem slunce během letního slunovratu a jeho západem při zimním slunovratu.
Šéf výzkumu Phil Harding, v Británii populární z televizních dokumentů, přiznal pro BBC, že objev málem minuli. Spojitost mu došla, až když si sedl k mapě s obyčejnou tužkou a pravítkem.
„Byl to moment absolutního nadšení. Spojil jsem dvě jámy a zjistil, že svírají úhel 50 stupňů od severu – což přesně odpovídá letnímu slunovratu,“ popsal Harding. Počítačová analýza, kterou pro tým vypracoval astrofyzik Fabio Silva, následně potvrdila, že tehdejší lidé zaměřili slunce s přesností na jeden jediný stupeň. Jde tak o nejstarší prokazatelně solárně orientovanou stavbu v celé Británii.
Vzácný nůž
Archeologové v lokalitě objevili také keramiku, pazourkové nástroje a zvířecí kosti. Předpokládají, že se tam shromažďovali tehdejší obyvatelé. Vědci nevylučují, že šlo o tábořiště samotných stavitelů první fáze Stonehenge.
„Vypovídá to o celé komunitě, vypovídá to o tom, jak mysleli, jak se chovali, jak pojímali nebe,“ dodal vedoucí archeolog výzkumu Harding.
V jedné z jam navíc objevili unikát: extrémně vzácný pazourkový nůž opracovaný do dokonalého kruhu. Podle archeologů může jít o symbolické znázornění slunečního disku.
„Když mluvíme o slunovratu, mluvíme o náboženství. O tom, jak pravěcí lidé chápali vesmír a své místo v něm,“ vysvětlil význam nálezu Matt Leivers z Wessex Archaeology.
Nejstarší svatyně v obýváku
Samotný kamenný Stonehenge vznikl přibližně před 5000 lety (kolem roku 2500 př. n. l.), přičemž dřevěný předchůdce z Bulfordu (datovaný radiokarbonovou metodou do roku 2950 př. n. l.) dokazuje, že uctívání slunovratu mělo v tamní krajině mnohem hlubší kořeny, než se dosud vědělo.
Vykopávky sice probíhaly už v letech 2015 až 2017, ale vyhodnocení dat a analýzy trvaly řadu let. Archeologický průzkum předcházel výstavbě bytů pro rodiny vojáků britského ministerstva obrany, lokalita je proto dnes veřejnosti nepřístupná.
Phil Harding s úsměvem poznamenal, že jedna z historických jam pro obří dřevěný sloup se dnes nachází na soukromém pozemku.
„Za pár dní budou tisíce lidí slavit slunovrat přímo u Stonehenge. Málokdo z nich si ale uvědomí, že jedna z nejstarších svatyní slunce na světě leží dnes pravděpodobně pod něčím obývacím pokojem,“ uzavřel s nadsázkou archeolog. Druhý sloup naštěstí zůstal na volně přístupný.
Zdroj: ČTK, BBC
ŽIVĚ Moskva v noci na čtvrtek čelila největšímu dronovému útoku za dva roky
Moskva v noci na čtvrtek a ve čtvrtek ráno podle agentury TASS čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. Protivzdušná obrana podle starosty ruské metropole Sergeje Sobjanina sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Hlášeni jsou zranění, jejich počet se upřesňuje. Provoz na všech velkých moskevských letištích byl z bezpečnostních důvodů přerušen. Později byla omezení zrušena.
Zákeřná nemoc se šíří. Lékaři varují před rizikem, o kterém se dlouho nevědělo
Začíná nenápadně: škrábáním v krku a zvětšenými mandlemi. Pokud se ale mononukleóza neléčí, může vyústit až v postižení jater, poruchy krve i neurologické komplikace. V posledních letech se navíc objevily důkazy, že choroba spouští i roztroušenou sklerózu. O to varovněji znějí data Státního zdravotního ústavu, podle kterých jsou počty nakažených oproti předchozím letům rekordní.
Češi na sociálních sítích tráví 137 minut denně, oproti loňsku si polepšili
Čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o šest minut na 137 minut. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli. Spíše je používají úsporněji, otevírají je jako každodenní rutinu, ale méně aktivně na nich hledají, komentují nebo publikují vlastní obsah. Vyplývá to z květnového průzkumu Ami Digital Index mezi více než tisícovkou respondentů.
„Duchovní otec české politiky.“ Macinka ocenil Klause medailí, v minulosti pro něj přitom pracoval
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ve čtvrtek v Černínském paláci předal bývalému prezidentovi Václavu Klausovi medaili Za zásluhy o diplomacii. U příležitosti jeho pátečních 85. narozenin mu poděkoval za celoživotní přínos české zahraniční politice a označil ho za „duchovního otce“ moderního českého politického systému.
Legendární sherwoodský dub spojený s Robinem Hoodem odumřel
Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi odumřel. Shodují se na tom britští odborníci, podle nichž stromu starému až 1200 let na jaře poprvé nevyrašily nové listy.