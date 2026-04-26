Stačilo jediné rozhodnutí a nestačí se divit. Na hypotéce najednou rodina ušetří desetitisíce

Rozhodnout se pro koupi domu bez jediné osobní prohlídky zní jako hazard, do kterého by většina lidí nikdy nešla. Přesto se jedna britská rodina k takovému kroku odhodlala – a to přitom ve chvíli, kdy čelila nemalým existenčním problémům. Přesto se po několika měsících stali živoucím důkazem toho, že někdy i zdánlivě riskantní rozhodnutí může zásadně změnit životní směr k lepšímu.
Ještě před pár lety vedla rodina Polly Lopez-Clarksonové a jejího manžela Jorgeho typický městský život v Londýně. Vysoké náklady na bydlení, hypotéka ve výši 2 100 liber měsíčně a stabilní zaměstnání držely jejich každodenní realitu v zaběhnutých kolejích. Zlom ale přišel ve chvíli, kdy Jorge přišel o práci v bankovnictví. Finanční tlak se pro rodinu rychle stal neudržitelným a bylo jasné, že bez zásadní změny se situace nevyřeší.
„Neutíkali jsme za ‚dobrým životem‘, museli jsme se přestěhovat, abychom se finančně zachránili,“ popisuje Polly okolnosti, které rodinu přiměly hledat nové bydlení mimo drahou metropoli. Volba nakonec padla na venkovskou oblast Devon, kde objevili dům, který jim dával šanci začít znovu – i když za velmi netradičních podmínek.
K samotné koupi došlo bez osobní návštěvy nemovitosti. Rodina si ji nikdy před podpisem smlouvy neprohlédla. „Museli jsme prodat auto a nemohli jsme najít způsob, jak se dostat do Devonu, abychom si dům prohlédli,“ přiznává Polly. Přesto v rozhodování sehrál roli zvláštní pocit jistoty. „S chatou a její historií jsem cítila skutečné spojení,“ vysvětluje žena. Reakce okolí na sebe nenechaly dlouho čekat. „Mysleli si, že jsme jen blázniví Londýňané,“ dodává s nadhledem.
Z banky do holínek
Z dnešního pohledu ale rodina své rozhodnutí hodnotí jako zásadní obrat k lepšímu. Jen na hypotéce ušetří přibližně 1 500 liber měsíčně, což v ročním součtu představuje výraznou finanční úlevu. Další úspory přicházejí díky změně životního stylu – vlastní pěstování zeleniny, chov slepic a omezení návštěv restaurací výrazně snižují běžné výdaje celé domácnosti.
S životem mimo město se pojí i jiné benefity. „Je skvělé být na čerstvém vzduchu. Zapomněla jsem, jak znečištěný vlastně Londýn je,“ přiznává Polly, která si pochvaluje klidnější tempo i kontakt s přírodou. Přesto upozorňuje, že venkovský život není bez kompromisů.
Pracovní příležitosti jsou hůře dostupné a často i méně placené. Jorge si našel nové uplatnění v zemědělství, zatímco Polly zůstává v domácnosti a zároveň se podílí na menším online projektu zaměřeném na stěhování a nemovitosti. Ten je zatím spíše doplňkovým zdrojem příjmů než plnohodnotným podnikáním.
Navzdory těmto omezením rodina svého rozhodnutí nelituje. Přechod z městského života na venkov pro ně neznamenal jen finanční úlevu, ale i změnu životních priorit. „Všechno není jen procházka růžovým sadem,“ připomíná Polly, zároveň ale dodává, že by neměnila. „Příroda je léčivá a skvělá pro duši,“ uzavírá.
