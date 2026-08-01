Stačí zvednout hlavu. Srpen přinese podívanou, kterou by byla škoda prospat

Milovníci noční oblohy se mají na co těšit. Už za pár dní vrcholí meteorický roj Perseid, který každoročně patří k nejkrásnějším nebeským úkazům. Letos navíc budou podmínky naprosto ideální. Pokud vyjde počasí, lidé mohou během jediné noci spatřit desítky „padajících hvězd“.
Maximum Perseid připadá na noc z 12. na 13. srpna a podle astronomů nebude pozorování rušit ani Měsíc.
„Podmínky budou naprosto ideální. V noci maxima tohoto meteorického roje bude Měsíc v novu, takže nebude svým svitem rušit pozorování. Pokud tedy nebudeme ve městě, ale v tmavé krajině a pod tmavou oblohou, máme letos opravdu ty nejlepší podmínky k pozorování,“ říká tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan.
Perseidy jsou na obloze viditelné od 17. července do 24. srpna, nejvyšší aktivita ale připadá právě na noc z 12. na 13. srpna. „Celá noc maxima bude na meteory bohatá, nejvíc jich ale uvidíme v druhé polovině noci. Maximum připadá na pátou hodinu ranní, takže před rozbřeskem se předpovídá až 100 meteorů za hodinu,“ vysvětluje Suchan.
Hned ale dodává, že toto číslo může být zavádějící. „Pozor, to je součet všech meteorů po celé obloze. Celou oblohu ale my jedním pohledem neobsáhneme, a tak běžně člověk uvidí přibližně 20 meteorů za hodinu. Některé mohou být i hodně jasné,“ dodává.
Perseidy sice můžeme pozorovat i několik dní před samotným maximem a po něm, jejich počet ale s každou další nocí od vrcholu roje rychle klesá.
Kam se dívat?
Kterým směrem se dívat? „Odpověď je jednoduchá - kamkoliv. Do všech stran je to možné, protože meteory létají po celé obloze,“ říká Suchan. Pokud by si ale lidé přece jen chtěli vybrat vhodnější směr, doporučuje pohled jinam než přímo k radiantu.
Řada lidí si myslí, že je potřeba sledovat souhvězdí Persea. Ve skutečnosti je to právě naopak. „Nedívat se přímo do souhvězdí Persea, odkud Perseidy vyletují, protože tam jsou meteory velmi krátké. Spíš tedy na druhou stranu oblohy, nad jih.“
Co vlastně na obloze hoří?
Perseidy vznikají díky kometě 109P/Swift-Tuttle, která při každém průletu kolem Slunce zanechává na své dráze drobný materiál.
„Když se Země při svém oběhu kolem Slunce vždy jednou ročně dostane do tohoto pásu drobných tělísek meziplanetární hmoty, sráží se s nimi a my tak vidíme zánik nepatrné části této komety. Proud těchto částic, které letí za kometou, tak pozorujeme jako meteorický roj,“ vysvětluje Suchan.
Letošní Perseidy budou mimořádné i tím, že jejich maximum přijde jen několik hodin po výrazném částečném zatmění Slunce. Pokud bude přát počasí, čeká tak pozorovatele jedna z nejkrásnějších nocí letošního roku.
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