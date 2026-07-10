Nenápadný vřídek nebo bílá skvrna v ústech často nevzbuzují velkou pozornost. Přesto mohou být prvním příznakem rakoviny, jejíž výskyt ve světě rychle roste. Vědci nyní představili nový test, který dokáže nemoc odhalit během jediné hodiny: bez bolesti a bez nutnosti chirurgického odběru tkáně. Pokud uspěje v praxi, mohl by změnit způsob, jakým se pacienti vyšetřují.
Rakovina dutiny ústní nepatří mezi nejčastěji zmiňované nádory, její výskyt ale celosvětově narůstá. Stejně jako u většiny onkologických onemocnění platí, že čím dříve je odhalena, tím větší má pacient šanci na úspěšnou léčbu. Právě včasná diagnostika je však často problematická, protože dnes obvykle vyžaduje bolestivou biopsii.
Tým vědců z Velké Británie a Indie nyní představil novou diagnostickou metodu, která by mohla tuto situaci výrazně proměnit. Namísto skalpelu používá pouze jemný stěr štětičkou z podezřelého místa v ústech. Výsledek je známý přibližně do jedné hodiny.
„Tento test poskytuje lékařům rychlý, přesný a neinvazivní způsob, jak posoudit pacienty. Zásadní je také to, že jej lze opakovat,“ říká orální onkolog Muy-Teck Teh z Queen Mary University of London.
Podle něj by nová metoda mohla umožnit pravidelné sledování pacientů s přetrvávajícími přednádorovými změnami a zachytit případný vznik rakoviny mnohem dříve, než bylo doposud možné.
Na co si dát pozor
Rakovina dutiny ústní se nejčastěji projevuje nehojícími se vřídky nebo neobvyklými bílými či červenými skvrnami na rtech, jazyku, dásních nebo vnitřní straně tváří. Většina těchto změn je sice nezhoubná, lékaři ale přesto doporučují jejich vyšetření.
Jednodušší a bezbolestné
Dnes se při podezření standardně provádí biopsie, při níž lékař odebere skalpelem malý vzorek tkáně. Vyšetření může být nepříjemné a u pacientů, kteří potřebují dlouhodobé sledování, je často nutné biopsii opakovat. Právě kvůli její invazivitě někteří lidé další kontroly odmítají.
Nová metoda označovaná jako qMIDS (Quantitative Malignancy Index Diagnostic System) funguje výrazně jednodušeji. Lékař štětičkou odebere buňky z podezřelého ložiska a zároveň i kontrolní vzorek ze zdravé části ústní dutiny. Laboratoř následně analyzuje aktivitu čtyř genů, jejichž exprese ve formě molekul mRNA úzce souvisí s výskytem rakoviny dutiny ústní.
Předchozí verze testu už v minulosti vykazovaly slibné výsledky. V nové studii chtěli vědci ověřit, zda třetí generace systému dokáže spolehlivě odlišit zhoubné nádory od neškodných změn.
Do výzkumu zařadili 545 pacientů s podezřelými lézemi v dutině ústní. Výsledky ukázaly celkovou přesnost 95,5 procenta, přičemž podíl falešně pozitivních i falešně negativních výsledků zůstal pod pěti procenty. Výsledek byl navíc dostupný během jediné hodiny.
V praxi během dvou let
„Upřímně nás překvapilo, že výkon testu založeného na stěru je srovnatelný s mikrobiopsií,“ přiznal Muy-Teck Teh. Nový test by podle autorů mohl přinést výhodu hned dvěma skupinám pacientů.
U lidí s nízkým rizikem by mohl zabránit zbytečným invazivním zákrokům. Naopak u rizikových pacientů by umožnil častější kontroly a včasné zachycení okamžiku, kdy se původně nezhoubná změna začne měnit v nádor.
To je důležité i proto, že počet případů rakoviny dutiny ústní se podle autorů od roku 1990 ve světě více než zdvojnásobil. Stejným tempem narůstá i počet úmrtí. Ke známým rizikovým faktorům patří kouření, nadměrná konzumace alkoholu, časté pití slazených nápojů nebo infekce lidským papilomavirem (HPV).
Výzkumníci nyní pracují na komercializaci nové metody. Pokud budou další studie úspěšné a podaří se získat potřebná povolení, mohl by být test podle jejich odhadů dostupný v běžné klinické praxi už během příštích dvou let.
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Zdroj: Biomarker Research, Queen Mary University of London , Medical Xpress
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