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Magazín

Srna před autem? Většina lidí by udělala přesně to, co může skončit tragédií

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá
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Ze šera u krajnice se vynoří srna a vběhne přímo před auto. Řidič má na reakci zlomek času a instinkt mu velí strhnout volant. Právě tím ale může způsobit ještě horší nehodu. Na podzim, a především pak po změně času, se cesty řidičů a zvěře nebezpečně protínají. Šéf BESIP Tomáš Neřold vysvětluje, kdy dát nohu z plynu, proč si neoddechnout po přeběhnutí jedné srny a co dělat, když dojde k nárazu.

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Na podzim se cesty řidičů a zvěře nebezpečně protínají. Foto: Shutterstock – GUNDAM_Ai
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Srna zmizela na druhé straně silnice, cesta je zase volná. Řidič si oddechne a šlápne na plyn. Jenže za prvním zvířetem může vyběhnout další. Právě předčasná úleva patří podle vedoucího samostatného oddělení BESIP Tomáše Neřolda k chybám, které mohou skončit srážkou.

S blížící se změnou času bude opatrnost ještě důležitější. V neděli 25. října se hodiny posunou ze tří na dvě. Řidiče, kteří dosud jezdili z práce za světla, tak může na stejné trase zastihnout soumrak. Právě tehdy je navíc zvěř nejaktivnější.

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„V říjnu se zvyšuje aktivita zvěře a zároveň se posouvá dopravní špička do doby, kdy je venku ještě šero nebo tma. Právě za svítání a soumraku je zvěř nejaktivnější,“ popisuje Neřold. Podle BESIP dochází ke střetům se zvěří nejčastěji v říjnu a listopadu. Ke kratším dnům se přidávají mlhy a zvířata přesouvající se za potravou.

Připomeňte si jedinečné snímky zvířat z českých fotopastí:

Vlk. Záběr z fotopasti instalované na území CHKO - Jizerské hory.
Vlci v noci. Záběr z fotopasti instalované na území CHKO - Jizerské hory
Vlk obecný. Záběr z fotopasti instalované na území CHKO – Brdy (výřez ze snímku)
Srnka se srnčetem. Záběr z fotopasti instalované na území CHKO - Jizerské hory.
Zobrazit
15 fotografií

Jedna srna přeběhla? Další může následovat

Sledovat jen asfalt před kapotou proto nestačí. Zvíře může stát těsně vedle silnice, schované za stromy nebo křovinami. Vyplatí se proto kontrolovat obě krajnice a v rizikových úsecích zpomalit. Za tmy mohou jeho přítomnost prozradit odlesky očí dřív, než řidič rozezná celé tělo.

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„Zvýšenou pozornost doporučujeme především za soumraku, večer a brzy ráno. Opatrnost je samozřejmě namístě po celou noc, zvlášť při průjezdu lesem nebo místy, kde komunikace protíná přirozené trasy zvěře,“ upozorňuje Neřold.

Ani rovný úsek není důvodem polevit. Podle BESIP se právě na rovných silnicích odehrává většina evidovaných střetů se zvířaty. Zdánlivě přehlednou cestu totiž může lemovat porost, ze kterého zvěř vyběhne na poslední chvíli.

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Pokud zvíře zahlédnete, uberte rychlost a počítejte s tím, že nemusí být samo. Srna, která právě zmizela za krajnicí, může být jen první ze skupiny. A ta další může vběhnout přímo před auto.

Brzdit a držet směr

Když zvíře skočí před kapotu, instinkt velí strhnout volant. Právě tím si ale řidič může připravit mnohem nebezpečnější nehodu, kor pokud jede rychle.

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„Asi nejnebezpečnější představa je, že za každou cenu musím zvířeti uhnout. Řidič se přirozeně snaží zvíře zachránit, ale stržením řízení může ohrozit sebe, posádku i protijedoucí vozidla,” vysvětluje Neřold. Riziko prudkého úhybného manévru podle něj potvrzují i případy z pojistné praxe, kdy následoval smyk či náraz do pevné překážky 

Pokud už střetu nelze zabránit, doporučuje intenzivně brzdit a držet vozidlo v přímém směru. “Klakson může zvíře upozornit, pokud je ještě dost času, ale nelze spoléhat na to, že zvíře zareaguje způsobem, který očekáváme,” dodává Neřold.

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Riziko vyhýbacího manévru dokládá také česká studie publikovaná v roce 2024 v časopise Injury. Výzkumníci z Centra dopravního výzkumu analyzovali policejní záznamy z let 2009 až 2022. U posádek aut spojili úhybný manévr s přibližně 68krát vyššími šancemi na zranění než přímý střet se zvířetem. Následky zhoršovaly také nezapnuté pásy. 

Střet nahlašte policii

Pokud ke srážce dojde, zastavte pokud možno na bezpečném místě a zapněte výstražná světla. Před vystoupením si oblékněte reflexní vestu a podle situace zabezpečte místo nehody. Je-li někdo zraněný, volejte záchrannou službu.

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Ke sraženému zvířeti se nepřibližujte a nepokoušejte se ho odtáhnout. Střet nahlašte policii. „Policie rozhodne o dalším postupu a postará se případně o kontaktování příslušného mysliveckého hospodáře,” vysvětluje Neřold. Místo a poškození auta si z bezpečné vzdálenosti vyfotografujte.

Hodiny posuneme, zvěř svůj režim nezmění

Proč po změně času zpozornět i na známé trase, naznačuje americká studie zveřejněná v roce 2022 v časopise Current Biology. V týdnu po podzimním posunu hodin zaznamenala nárůst střetů s jelenovitými o 16 procent. Stejné číslo nelze vztáhnout na Česko, protože americkou nehodovost ovlivňuje také říje tamních druhů. Ukazuje ale riziko přesunu odpolední dopravy do tmy.

V pondělí tak můžete vyrazit z práce ve stejnou hodinu jako obvykle, ale na silnici vás už zastihne šero. My si hodinky posuneme. Zvěř svůj režim nezmění.

VIDEO: Jak by vypadala postapokalyptická Praha:

Postapo Praha | Video: Vašek Krejčí

Zdroj: autorský text, Injury Journal, Current Biology

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