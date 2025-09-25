Sportovní režimy i dlouhá výdrž: 6 důvodů, proč si vás Huawei Watch GT 6 Pro získají

1. Přesný GPS systém při outdoorových sportech
Funkce, která potěší všechny dobrodruhy preferující venkovní sporty nad posilovnou, je jednoznačně navigace i mimo dosah signálu. Hodinky si poradí jak v horách, tak i v hustých lesích, kde připojení běžně pokulhává. Polohovací systém Sunflower naviguje s přesností na centimetry a poskytne vám přesné údaje pro sledování rychlosti i tras vašich tréninků. Ať jste tedy milovníky trailového běhu, nebo jen rádi vyrážíte na výlety do přírody a objevujete nová místa, s novinkou od Huawei se neztratíte na žádné cestě.
2. Výdrž baterie, co nevyžaduje každodenní nabíjení
Obavám z vybitých hodinek uprostřed jízdy na kole nebo během túry v horách už odzvonilo. Jednou z největších předností nových chytrých hodinek od Huawei je jejich dlouhá výdrž baterie. Zatímco většinu chytrých hodinek musíte nabíjet hned několikrát týdně, Watch GT 6 Pro zvládnou bez obtíží až 21 dní na jedno nabití. Což je o týden déle, než jejich generační předchůdce GT 5 Pro.
3. Profesionální trasování pro milovníky cyklistiky
Huawei Watch GT 6 Pro jako první chytré hodinky v oboru podporují virtuální výkon při jízdě na kole a poskytují svým uživatelům jasný přehled o jejich progresu. S připojením externího měřiče tak snadno získáte údaje, které vám hodinky vypočítají na základě rychlosti v reálném čase, sklonu a hmotnosti jezdce i samotného kola. To ocení zejména profesionální cyklisté, pro něž je komplexní přehled o tréninku cenným podkladem pro efektivní plánování a zlepšování výkonu.
4. Stylové i odolné díky prémiovým materiálům
S koupí chytrých hodinek přirozeně vyvstává i otázka, zda je opravdu můžete nosit všude. O Watch GT 6 Pro se ale nemusíte obávat - díky safírovému sklíčku letecké třídy a titanové slitině odolají všemožným škrábancům i nárazům. Zvládnou tak aktivity i ve ztížených podmínkách. Watch GT 6 Pro jsou voděodolné a neublíží jim ani slaná voda v moři, takže jsou ideálním společníkem i pro nadšence freedivingu nebo jiných vodních sportů.
5. Sledování srdeční aktivity s analýzou EKG
Ještě nedávno patřil elektrokardiogram mezi vyšetření, ke kterým byly potřebné speciální přístroje v ordinacích. Chytré hodinky GT 6 Pro vám dnes ale umožňují provádět EKG analýzu přímo na zápěstí a mít tak přehled o zdraví svého srdce doslova na dosah ruky. Při pravidelném měření hodinky mohou zaznamenat i drobné anomálie, které by za běžných okolností pravděpodobně zůstali bez povšimnutí. Hodinky lékaře nenahradí, ale poskytnou cenné výsledky měření, které můžete s lékařem zkonzultovat. Nové Huawei smartwatch vám tak mohou pomoci s kontrolou, prevencí i navozením pocitu, že máte své srdce pod kontrolou.
6. Bezproblémová kompatibilita se systémy iOS i Android
Huawei Watch GT 6 Pro nabízejí párování také s operačními systémy iOS a Android, a to bez jakýchkoli obtíží. Nové hodinky si tak mohou pořídit i majitelé smartphonů jiných značek. Uživatelé mohou využívat zobrazování notifikací, také přijímat hovory nebo ovládat přehrávání hudby v přehledném uživatelském rozhraní.
Kde a za jakou cenu nové hodinky pořídit
To, že chytré hodinky mohou být skutečným parťákem pro každý den Huawei Watch GT 6 Pro dokazují s přehledem. Nabídnou kombinaci elegantního designu, odolnosti a chytrých funkcí, které pomohou s péčí o vaše zdraví a podpoří váš sportovní výkon. Díky dlouhé výdrži baterie a univerzální kompatibilitě jsou praktickým doplňkem, na který se můžete spolehnout v práci, na cestách i ve volnočasových aktivitách.
Pokud hledáte hodinky, které zvládnou spojit styl s funkčností, Huawei Watch GT 6 Pro jsou volba, se kterou nešlápnete vedle. Dostupné jsou na oficiálním e-shopu Huawei od 9 499 Kč. K dispozici je samozřejmě i Standardní verze, kterou pořídíte od 6 299 Kč.
Uživatelé se mohou přihlásit k odběru exkluzivních kupónů na oficiálním webu Huawei a zapojit se tak do soutěže o nové hodinky Huawei Watch GT 6. Při nákupu této řady hodinek na oficiálním e-shopu Huawei zákazníci navíc obdrží i 10% slevu. Ta platí od 19. září 2025 do 2. listopadu 2025.