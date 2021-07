Jako křeček v kleci. Američan chtěl jít po vodě až do New Yorku, skončil už na startu

Ray "Reza" Baluchi z americké Floridy plánoval jít pěšky do více než 1500 kilometrů vzdáleného New Yorku. Cestu však neplánoval po souši, ale po vodě v plavidle připomínajícím křeččí kolo. Na moři měl strávit až čtyři týdny, cestu ale musel ukončit ani ne po jednom dni.

Ray "Reza" Baluchi v pátek vyplul z floridského města St. Augustine a plánoval se dostat ke Golfskému proudu, který by mu pomohl doplout až do New Yorku.

Problémy s vybavením ho však donutily po necelém dni od tohoto úsilí upustit a k překvapení i znepokojení návštěvníků pláže vystoupil na břeh o několik desítek kilometrů dále ve městě Palm Coast, píše server CNN.

"Musel jsem se vrátit, protože se mi porouchalo sledovací zařízení a náhradní jsem neměl," řekl Baluchi s tím, že se jeho tým snažil mezitím zakoupit nové, aby mohl pokračovat v cestě.

Pobřežní stráž mu to však nedovolila a vydala Baluchimu příkaz, aby měl specifické bezpečnostní a navigační vybavení a doprovodnou loď. Musel také vyplnit plán plavby.

Fotografie Baluchiho plavidla v sobotu na Facebooku zveřejnil úřad šerifa okresu Flagler. Zpráva o incidentu popisovala člun jako "kovový rám s uzavřenými bójemi, poháněný ručně za chodu".

Není to přitom první Baluchiho neúspěšná cesta. Už dvakrát se pokusil přejít z Floridy na Bermudy v nafukovací bublině, ani jednou však cesta neskončila zdarem. Nevnímá to však jako selhání. "Potřebuji lidem ukázat, že pokud se něco nepodaří, v žádném případě se nesmí vzdát svého snu," prohlásil.

Cestu do New Yorku proto plánuje zopakovat. "Můj tým teď pracuje na tom, aby sehnal nějakou rybářskou společnost s lodí, která by mě sponzorovala," doplnil Baluchi, jenž hodlá peníze z cesty věnovat charitě.

