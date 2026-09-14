Za sportovní kroužek, dentální hygienu, očkování nebo psychoterapii mohou zdravotní pojišťovny letos vrátit stovky až tisíce korun. Nejde ale o automatický nárok. Každá pojišťovna má vlastní pravidla, někdy je nutná preventivní prohlídka a je potřeba dodržet termíny. Přinášíme velký přehled toho, co si letos pohlídat.
Zaplatili jste dítěti fotbal, byli na dentální hygieně nebo si pořídili očkování, které není hrazené z veřejného zdravotního pojištění? Část peněz můžete dostat zpět. Zdravotní pojišťovny mají vlastní fondy prevence, ze kterých letos přispívají na desítky různých aktivit.
Právě u těchto peněz se vyplatí číst podmínky. Nestačí být u pojišťovny přihlášený a mít účtenku. U některých příspěvků rozhoduje věk, jinde absolvovaná preventivní prohlídka. Největší past je přitom jednoduchá: „až“ neznamená, že právě tolik dostanete a termíny bývají často šibeniční.
Sport, zuby i očkování
Pojišťovny dnes nepřispívají jen na léčbu, ale také na věci, které mají zdravotním problémům předcházet. Mezi časté oblasti patří sport a další pohybové aktivity, dentální hygiena nebo očkování. Přidávají se také rehabilitace, psychoterapie, podpora v těhotenství nebo ozdravné pobyty.
Kolik člověk skutečně dostane, se ale liší nejen podle pojišťovny, ale i podle konkrétního programu. Někde lze příspěvek postupně vyčerpat z několika účtenek, jinde se žádá jednou za rok. U některých benefitů navíc pojišťovna neproplatí celou zaplacenou částku, ale jen její část.
To je vidět například u dětské dentální hygieny. Zatímco VZP ji zahrnuje společně se sportem do jednoho limitu, jiné pojišťovny mají pro tyto dvě oblasti samostatné příspěvky. A právě proto nemusí být nejvyšší částka v nabídce pojišťovny automaticky tím nejvýhodnějším benefitem. Před zaplacením se vyplatí zkontrolovat především tři věci: na co přesně pojišťovna přispívá, kolik skutečně proplatí a do kdy lze o peníze požádat.
Některé částky, které stojí za pozornost
VZP: děti až 2000 Kč společně na pohyb a dentální hygienu.
OZP: dětská dentální hygiena až 1000 Kč, sportovní aktivity dětí až 1000 Kč, ostatní očkování až 1000 Kč.
ČPZP: sportovní kroužky pro děti až 700 Kč, duševní zdraví až 6000 Kč.
ZP MV ČR: dětské sportovní aktivity až 1000 Kč, těhotenský program až 5000 Kč.
ZP Škoda: SPORT Junior až 800 Kč, stomatologická péče pro děti až 1000 Kč.
RBP: dětský letní prázdninový pobyt až 1500 Kč, v září 2026 mimořádně dalších 1000 Kč na pohybovou aktivitu.
VoZP: očkování dětí až 2000 Kč.
Na co si dát pozor
Máte zaplacený sportovní kroužek a čekáte, že vám pojišťovna část peněz vrátí? Možná ano. Samotné slovo „sport“ ale ještě neznamená, že projde každá položka. Pojišťovny si totiž určují, co do svých programů zahrnou.
VZP například nepřispívá na pronájem sportoviště, online sportovní a rehabilitační programy ani na aktivity hrazené kartou MultiSport. Podobná omezení má i ZP Škoda, která ve svém sportovním programu neuznává například členské příspěvky nebo pronájem sportovišť.
Pozor je potřeba dát také na účtenku. Pokud z dokladu není jasné, kdo službu nebo aktivitu zaplatil, případně kolik konkrétně stála, může pojišťovna žádost odmítnout. Než tedy za něco zaplatíte, vyplatí se podívat přímo na podmínky svého programu. Rozhoduje totiž nejen to, co děláte, ale i to, jakým způsobem za to platíte.
Další past je čas
I tady na vás čekají různá úskalí, kdy se svého příspěvku nemusíte dočkat. Problém může být, že je účtenka příliš stará nebo vám může chybět preventivní prohlídka, kterou pojišťovna předem požaduje. U řady programů je potřeba doklad uplatnit během několika měsíců od zaplacení a některé pojišťovny podmiňují příspěvek také návštěvou praktického či zubního lékaře.
ČPZP to vyžaduje například u řady benefitů pro dospělé včetně pohybu a dentální hygieny. U VZP je preventivní prohlídka podmínkou příspěvku pro dospělé na pohyb a dentální hygienu, ZP MV ČR ji vyžaduje u dospělé dentální hygieny. Nestačí tedy účtenku schovat do šuplíku a vzpomenout si na ni před koncem roku. U některých příspěvků je potřeba nejdřív splnit podmínky a pak teprve žádat o peníze.
Důležité termíny
VZP: elektronicky lze žádosti podávat do 31. prosince 2026, osobně nebo poštou do 30. listopadu 2026. U jednotlivých benefitů ale mohou platit vlastní limity stáří účtenky.
ČPZP: u většiny programů je termín do 30. listopadu 2026, účtenka bývá nejvýše tři měsíce stará. U letních táborů je termín dřívější, do 30. září.
OZP: řada programů končí 30. listopadu, u dětské dentální hygieny je potřeba hlídat také stáří dokladu.
ZP Škoda: sportovní programy včetně SPORT Junior lze čerpat do 1. prosince 2026, jiné zdravotní programy až do 22. ledna 2027. U většiny programů platí limit tří měsíců na účtenku.
ZP MV ČR: elektronické žádosti lze obecně podávat do 31. prosince 2026, některé programy však mohou skončit dříve po vyčerpání vyčleněných peněz.
S žádostí proto nečekejte automaticky na konec roku. U některých benefitů může být problém už několik měsíců stará účtenka.
Než za prevenci zaplatíte, vyplatí se na chvíli podívat, co přesně vaše pojišťovna proplácí a za jakých podmínek. Stačí pár minut navíc a můžete předejít tomu, že na příspěvek sice máte nárok, ale kvůli staré účtence nebo nesplněné podmínce o něj přijdete. A byla by škoda nechat peníze, které vám pojišťovna nabízí, ležet ladem.
Kolik mohou pojišťovny v roce 2026 přispět
VZP
- děti: až 2000 Kč na pohybové aktivity a dentální hygienu dohromady; částku lze rozdělit nejvýše do dvou žádostí
- dospělí: až 500 Kč na pohyb a dentální hygienu
OZP
- dětské sportovní aktivity: až 1000 Kč
- dentální hygiena dětí: až 1000 Kč, pojišťovna hradí polovinu účtenky
- očkování: až 1000 Kč, očkování proti chřipce až 500 Kč
ZP MV ČR
- dětské sportovní a pohybové aktivity: až 1000 Kč
- podpora duševního zdraví pro děti: až 5000 Kč
- těhotné a ženy po porodu: až 5000 Kč v rámci společného programu
ČPZP
- sportovní kroužky: až 700 Kč
- duševní zdraví: až 6000 Kč
- děti mohou z preventivních programů celkem čerpat až 1500 Kč podle konkrétního programu
RBP
- dětský letní pobyt nebo příměstský sportovní tábor: až 1500 Kč
- duševní zdraví a psychohygiena: až 5000 Kč
- v září 2026 mimořádně dalších 1000 Kč na dětskou pohybovou aktivitu
VoZP
- nehrazené očkování dětí: až 2000 Kč
- pohybové aktivity dětí: až 1000 Kč
- HPV očkování: až 1500 Kč
Zdroj: vzp.cz, ozp.cz, zpmvcr.cz, cpzp.cz, rbp213.cz, vozp.cz
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