Společnost Procter & Gamble pokračuje v podpoře svých zaměstnanců

Rovnost, inkluze a podpora komunit je nedílnou součástí firemní politiky společnosti Procter & Gamble, která usiluje o vytvoření světa bez předsudků.

Zaměstnanci nejen na české pobočce tak mají rovné příležitosti bez ohledu na národnost nebo pohlaví. Ženy, kterých působí na české pobočce 54 % a v rakovnické továrně P&G Rakona 25 %, mohou snadno skloubit kariéru a péči o rodinu díky zkráceným pracovním úvazkům nebo 4dennímu pracovnímu týdnu. Novopečení tatínci nebo ženy ze stejnopohlavních párů zase mohou čerpat prodlouženou až 8týdenní rodičovskou dovolenou. O oblibě těchto benefitů hovoří i to, že příležitosti zkráceného úvazku i prodloužené rodičovské dovolené využilo zatím 100 % všech zaměstnanců, kteří měli na tento benefit nárok. V posledních 30 letech se také česká pobočka společnosti Procter & Gamble stala jednou z nejrozmanitějších poboček v rámci klastru - působilo v ní průběžně 19 různých národností ze 4 kontinentů.

Podle loňského průzkumu agentury Randstad je pro české zaměstnance nejdůležitější atraktivní mzda a benefity. Dávají také přednost zaměstnavateli, který nabízí jistotu a stabilitu. Kromě důležitosti mzdy a benefitů stoupá také zájem o kariérní růst a rozvoj - ten je důležitý pro zhruba 44 procent Čechů.

Mnoho firem se proto v dnešní době snaží přicházet se zajímavými benefity, které by jejich zaměstnancům pomohly lépe vybalancovat osobní a rodinný život. Řeč je například o oblíbeném formátu práce z domova neboli home office, prodloužené dovolené anebo zkráceném pracovním týdnu. Skvělým příkladem jde společnost Procter & Gamble, jejíž zaměstnanci mohou čerpat pestrou nabídku různých benefitů - a to bez ohledu na věk nebo pohlaví.

Více času na rodinu

Podle dat Eurostatu pracovalo ve třetím čtvrtletí roku 2022 jen 6,2 % českých zaměstnanců na zkrácený úvazek. Flexibilní úvazek je přitom důležitý nejen pro studenty, kteří často potřebují skloubit požadavky vysokých škol s praxí, ale i pro ženy, které se do zaměstnání vrací po mateřské dovolené. Nedostatek zkrácených úvazků v Česku je přitom pro řadu žen důvodem, který jim brání v kariérním růstu.

Proto se snaží společnost Procter & Gamble podpořit ženy v kariéře tím, že jim nabízí řadu možností, jak efektivně skloubit rodinný a pracovní život. Zaměstnankyním, které se do práce vrátily po mateřské dovolené, nabízí zkrácené pracovní úvazky nebo 4denní pracovní týden. Obě varianty jsou velice oblíbené a zaměstnankyně, které na ně mají nárok, je využívají ve 100 % případů. To stejné platí i pro prodlouženou 8týdenní rodičovskou dovolenou, kterou mohou čerpat novopečení tatínci (nebo ženy, pokud žijí ve stejnopohlavních párech), a to až do 2 let věku dítěte. Zaměstnanci společnosti Procter & Gamble tak mají díky těmto benefitům možnost nejen budovat svou kariéru, ale věnovat i patřičnou péči své rodině a dětem.

Yvette Krubl, manažerka korporátní komunikace společnosti Procter & Gamble k benefitům dodává: "Naše benefity se vždy snažíme koncipovat tak, aby přinášely našim zaměstnancům co největší užitek, a to nejenom z pracovního, ale i osobního hlediska. Snažíme se budovat inkluzivní firemní kulturu, ve které budou mít všichni zaměstnanci stejné příležitosti k růstu bez ohledu na jejich věk, pohlaví nebo to, zda jsou či nejsou rodiče."

Podpora studentů a mladých talentů

Jak již bylo zmíněno, zkrácené úvazky jsou důležité i pro nováčky a studenty, kteří se snaží skloubit pracovní zkušenosti se studiem na vysoké škole. Společnost Procter & Gamble proto nabízí zkrácenou pracovní dobu i jim, aby mohli hladce sladit nároky univerzit se svými pracovními závazky. Studenti magisterského studia pak zpravidla postupně svou pracovní dobu navyšují, a to až do úrovně plného úvazku. Stáže jsou navíc koncipovány tak, aby studenty během studia obohatily po praktické stránce, ale zároveň měli studenti dostatek prostoru i na své studijní povinnosti.

"V naší společnosti přistupujeme ke každému zaměstnanci jako k individualitě a snažíme se rozvíjet jejich talenty a tvrdé i měkké dovednosti. Našim zaměstnancům poskytujeme nejen rovné příležitosti a inkluzivní prostředí, ve kterém se mohou svobodně rozvíjet, ale i mnohá školení a příležitosti k růstu. Zaměstnáváme také velký podíl mladých lidí, kteří u nás se svou kariérou teprve začínají. Snažíme se jim proto poskytnout kvalitní individuální školení a ukazujeme jim, jakým směrem se může jejich kariéra ubírat," doplňuje k práci s mladými talenty Yvette Krubl, manažerka korporátní komunikace společnosti Procter & Gamble.

Díky podpoře mladých talentů a rovnému přístupu k ženám se může česká pobočka společnosti Procter & Gamble pochlubit úspěchy světových rozměrů. V organizaci pracuje mnoho významných manažerek, které se podílí na řadě velkých projektů v mnoha oblastech. Jednou z nich je i Klára Nováková, která působí v rakovnické továrně Rakona. Ta obdržela prestižní ocenění Women MAKE Awards v kategorii Emerging Leaders, které je udíleno mladým ženám, jež jsou budoucností daného odvětví a které prokázaly výjimečné úspěchy hned na začátku své kariéry.

O společnosti Procter & Gamble

