Společnost Huawei rozšiřuje chytrých zařízení a přináší špičkové inovace

Společnost Huawei v úterý 7. května na akci Huawei Innovative Product Launch uvedla nové chytré hodinky, sluchátka a kancelářské produkty. Jde o stylové hodinky Huawei Watch Fit 3, výkonné hodinky Huawei Watch 4 Pro Space Edition, inovovaný MateBook X Pro a tablet Huawei MatePad 11.5"S s nejnovější generací displeje PaperMatte Display.

Společnost Huawei uvedenými novinkami potvrzuje své vedoucí postavení na trhu se spotřební elektronikou a zaměřuje se na technologický pokrok s cílem vytvářet inovativnější produkty. Investice proto směřuje zejména do výzkumu, vývoje a inovací. "Toto uvedení produktů má pro nás velký význam, protože je to poprvé za posledních několik let, kdy pořádáme mezinárodní akci takového rozsahu a uvádíme na mezinárodní trh tolik produktů najednou," uvedl Zhou Lin, vedoucí manažer Huawei pro Českou republiku a Slovensko.

Huawei Watch Fit 3 jako dokonalé spojení moderních technologií, módy a sportu

Nové hodinky Watch Fit 3 jsou designovým průkopníkem celé řady Fit. Po svých předchůdcích totiž nezdědily tradiční obdélníkový design, ale přešly na nadčasový design čtverce a dočkaly se také otočné korunky. Komplexní posun na vyšší úroveň dokazuje nejen design, ale také obsažené materiály, výrobní postupy a rozšířený výběr řemínků. Mimořádně velký 1,82" plovoucí displej AMOLED s vysokým rozlišením uživatelům nabízí širší a skutečně trojrozměrný vizuální zážitek. Tenké a elegantní tělo hodinek z hliníkové slitiny s tloušťkou pouhých 9,9 mm a hmotností 26 g je dosud nejlehčím a nejtenčím z této řady. Díky rozmanité škále barevných variant a vypilovanému uživatelskému rozhraní, které integruje oproti starším modelům otočnou korunku, se hodinky Watch Fit 3 nejen snadno používají, ale také přitahují pozornost. Všechny inovace designových prvků přispívají k ucelené realizaci konceptu Huawei "Fashion Squared".

Kromě stylového designu si hodinky Watch Fit 3 kladou za cíl být osobním trenérem přímo na zápěstí uživatele. S tímto cílem došlo k vylepšení aplikace Stay Fit. Přidána do ní byla nová funkce nutriční analýzy, která uživatelům pomáhá najít rovnováhu mezi stravou a cvičením a pomáhá k dosažení zdravějšího hubnutí. Hodinky také uvádí zcela novou funkci Smart Sports suggestion, která uživatelům doporučuje typ a délku cvičení na základě jejich zvyklostí. Hodinky jsou také vybaveny technologií TruSleep™4.0 a funkcí Sleep Breathing Awareness, které dohromady nabízí dokonalý přehled o spánku uživatele. Nechybí ani systém monitorování zdravotních ukazatelů TruSeen™ 5.5, který nabízí o 30 %[1] stabilnější monitorování srdečního tepu. Rozhraní SpO2 se dočkalo přepracování a uživatelé si mohou zkontrolovat aktuální SpO2 již za 25 sekund.

Watch 4 Pro Space Edition: Hodinky pro skutečné objevitele

Hodinky Watch 4 Pro Space Edition jsou vyrobené z odolných a elegantních materiálů určených pro letecký průmysl. Design je inspirovaný úspěchy lidstva na cestě do vesmíru a jejich estetickou dominantou je především koncept LAVAL. Ten je inspirovaný tryskou de Laval používanou v raketách a kosmických lodích a je převzat do nanokrystalického keramického rámečku a exkluzivního interaktivního ciferníku LAVAL.

Žádný správný objevitel a dobrodruh se neobejde bez skvělé kondice, proto ani u těchto hodinek nechybí vylepšení zdravotních a sportovních funkcí. Byla do nich například přidána funkce TruSeenTM 5.5+ pro přesnější sledování zdravotního stavu a také funkce Health Overview 2.0. Ta nyní zpřístupňuje nové zdravotní údaje a nabízí novou funkci analýzy zdravotních trendů, díky které si uživatel může přímo ze zápěstí nechat otestovat několik základních zdravotních ukazatelů během 60 sekund.

Kreativní nástroj pro každého vyvinutý společností Huawei

Již v minulém roce společnost Huawei uspořádala akci zaměřenou na představení produktů s názvem "Creation of Beauty". Akce, která se konala 12. prosince tak ukázala, že koncepce produktů se posouvá od chytrých kancelářských zařízení k produktům, jejichž cílem je probudit kreativitu v každém uživateli. Představené novinky Huawei tak měly pomoci uživatelům vytvářet jedinečné výtvory.

Dnes společnost Huawei posunula tuto filozofii o další krok dál. V Dubaji představila vlastní aplikaci GoPaint, která má dát prostor kreativitě a přinést radost z malování všem spotřebitelům. "Dnes nenabízíme spotřebitelům pouze nový inovativní hardware, ale představujeme také naši vlastní aplikaci GoPaint. Jejím výzkumem a vývojem jsme strávili tři roky. Prostředky, které jsme tomu věnovali, by stačily na vývoj nového tabletu. My jsme ale chtěli uživatelům tabletů Huawei po celém světě nabídnout aplikaci pro malování, která by byla ke stažení zdarma, v naději, že každý bude moci vytvářet krásné věci," vysvětluje Zhou Lin.

Tuto aplikaci společně vyvinuly laboratoře Huawei 2012 a další výzkumné a vývojové týmy z mnoha oblastí. Společnost Huawei také spolupracovala se špičkovými týmy výtvarného umění, aby dosáhla aplikace s živými a realistickými efekty psaní a malování. Aplikace GoPaint tak obsahuje více než 100 různých virtuálních štětců[2] a textury, které uživatelům poskytují realistická plátna k malování[3]. Díky malovací FangTian Engine podporuje GoPaint velký počet vrstev, nízkou latenci a vysokou snímkovou frekvenci pro okamžitou odezvu na tahy štětce uživatele. V kombinaci se silným výkonem tabletů Huawei přináší GoPaint inteligentní a snadno použitelnou aplikaci pro malování, která osloví jak amatéry, tak profesionální tvůrce. Společnost Huawei vybavuje aplikaci také kompletní sadou výukových programů, které uživatelům pomohou osvojit si jednotlivé nástroje. Uživatelé se tak mohou učit za pochodu a své schopnosti postupně prohlubovat.

Vlajková loď tvůrců MatePad 11.5"S a novinka MateBook X Pro

Po loňském uvedení první generace tabletu MatePad 11.5" PaperMatte a prvního tabletu s ohebným OLED displejem v oboru Huawei MatePad Pro 13,2", dosáhl nyní koncept "Creation of Beauty" svého vrcholu. Pro tvůrce všeho druhu, včetně těch, kteří si chtějí užít výhod aplikace GoPaint, společnost Huawei představila zcela nový tablet MatePad 11,5"S. Díky inovativní konstrukci displeje PaperMatte snižuje odrazivost povrchu pod 2 % a eliminuje 99 %[4] rušivého světla. Uživatelé tak mohou pohodlně číst text, sledovat video nebo malovat v aplikaci GoPaint i v jasně osvětleném vnitřním prostředí nebo dokonce venku na slunci.

Společnost Huawei představila v Dubaji také nejnovější verzi laptopu MateBook X Pro, která zdědila technologické inovace a estetický design, které jsou zakódovány hluboko v DNA počítačů Huawei. Díky technickým inovacím společnost Huawei vytvořila notebook, který je lehký a výkonný zároveň. Celé zařízení váží pouhých 980 g a jeho tloušťka je jen 13,5 mm. Je to jediný notebook s vysoce výkonným procesorem Intel® Core™ Ultra 9, který váží méně než 1 kg. Na akci byl představen také MateBook 14 - notebook s profesionálním 2,8K OLED displejem, sluchátka FreeBuds 6i s vylepšenou funkcí potlačení hluku a 41mm hodinky Watch GT 4 v zelené barvě.

Ceny a dostupnost

Huawei Watch Fit 3, Huawei Watch 4 Pro Space Edition, MateBook X Pro, FreeBuds 6i nebo MatePad 11.5S si budete moci zakoupit i na českém trhu. Hodinky Watch Fit 3 jsou v předprodejích již od 7. května za cenu od 3 999 Kč. Ke hodinkám dostanete při jejich koupi na oficiálních stránkách Huawei sluchátka FreeBuds SE 2 zdarma. Zakoupit půjdou také na e-shopu Alza.

V prvním květnovém týdnu dorazí také Watch 4 Pro Space Edition, které budou k dostání za 15 999 Kč. Na FreeBuds 6i, MateBook X Pro a MatePad 11.5S si počkáte do konce května, začátku června. Sluchátka budou k zakoupení za 2 499 Kč, MateBook X Pro za 49 999 Kč a nový tablet za 10 999 Kč.

[1] Tento výrobek není zdravotnickým prostředkem. Všechny údaje jsou pouze referenční.

[2] Počet a typy štětců se může lišit.

[3] Realistické textury jsou podporovány pouze u některých modelů tabletů Huawei. Podrobnosti naleznete v oficiální informační zprávě.

[4] Pouze sklo tabletu HUAWEI MatePad 11.5"S (PaperMatte Edition) využívá technologii leptání v nanorozměrech. Údaje pocházejí z laboratorních testů společnosti Huawei provedených v simulovaném venkovním prostředí bez rušení. Vzhledem k tomu, že okolní osvětlení se může značně lišit, skutečný podíl sníženého rušení se bude lišit v závislosti na prostředí.