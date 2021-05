Společnost Dr. Oetker představuje své ambiciózní cíle v Chartě udržitelnosti

Práce na Chartě udržitelnosti, která zahrnuje celkem 27 projektů, byly zahájeny v roce 2020. Mezi jinými chce Dr. Oetker dosáhnout klimatické neutrality, omezit plasty a zajistit úplnou recyklovatelnost svých obalů. Dále firma investuje velké částky do nutričních profilů svých výrobků.

"Jako rodinná potravinářská firma s výrobními a distribučními společnostmi na všech světadílech jsme si vědomi naší velké odpovědnosti vůči lidem i přírodě. Implementací Charty udržitelnosti podporuje Dr. Oetker vyvážený životní styl našich zákazníků, zajišťuje spravedlivé a udržitelné podmínky v celém dodavatelském řetězci a současně minimalizuje svou ekologickou stopu. Dr. Oetker zůstává věrný své nejsilnější stránce - vyrábět kvalitní potraviny udržitelným způsobem s výbornou chutí a nabízet svým zákazníkům stále vhodnější řešení jejich potřeb v rámci sortimentu Dr. Oetker," říká Dr. Albert Christmann, předseda představenstva společnosti.

Charta udržitelnosti zastřešuje mezioborové týmy pracující na dosažení cílů udržitelnosti. Jednotlivé cíle jsou přiřazeny třem základním pilířům: Our Food (Naše potraviny), Our World (Náš svět) a Our Company (Naše firma).

Our Food se zaměřuje na přístup, který našim zákazníkům umožní vést udržitelný životní styl orientovaný na zdraví. Dr. Oetker mimo jiné posílí své současné aktivity a bude pokračovat ve vývoji zdravějších potravin. Do roku 2025 chce firma mimo jiné optimalizovat nutriční profily svých výrobků a například až o 20 % snížit používání cukru, soli a tuků.

Our World spojuje všechny činnosti, kterými Dr. Oetker pozitivně ovlivňuje sociální a environmentální dopad svých firemních aktivit. Do roku 2022 dosáhne firma ve všech závodech klimatické neutrality. Plýtvání potravinami, které může Dr. Oetker přímo ovlivnit, bude do roku 2025 sníženo o 25 %. S cílem zajistit do roku 2025 recyklovatelnost všech obalových materiálů firma také zásadně přispívá k redukci plastového odpadu. Dále Dr. Oetker plánuje zajistit udržitelnost svých dodavatelských řetězců - jak sociální, tak ekologickou.

Our Company se vztahuje k zaměstnancům Dr. Oetker. Firma je nadále sociálním zaměstnavatelem, zajišťuje rovnost a podporuje rozmanitost. Dr. Oetker zavede nový systém řízení odpovídající mezinárodně uznávanému standardu ISO 45001, jehož cílem je úplné zamezení pracovním úrazům do roku 2025.

Všechny cíle a doplňující informace najdete v angličtině na: www.oetker.com/sustainability

Zaměření na potřeby zákazníků

Při vytváření svých cílů myslí Dr. Oetker i na své zákazníky, jak vysvětluje Dr. Judith Güthoff, vedoucí oddělení Sustainability & Compliance ve společnosti Dr. Oetker: "Kromě našich vlastních přesvědčení jsou důležitým základem pro cíle, které jsme si stanovili v Chartě udržitelnosti, výsledky interních průzkumů a zpětná vazba od našich zákazníků. Dr. Oetker se vždy zaměřoval na zákazníka. Je proto přirozené, že chceme znát jeho názor a zohlednit jeho přání. V tomto kontextu je Charta udržitelnosti společnosti Dr. Oetker také odrazem společenského vývoje, jehož cílem je zaměřit naše jednání na ochranu klimatu, dobré životní podmínky zvířat a rozmanitost. Naše jednání zároveň odráží narůstající zájem veřejnosti o zdraví. Zákazníci o jídle více přemýšlejí a je pro ně čím dál důležitější udržitelnost stravy. To zohledňujeme v našich cílech udržitelnosti."