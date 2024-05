Společnost AŽD zajišťuje bezpečnost na železnici od roku 1954

Letos je to sedmdesát let, co společnost AŽD zabezpečuje železnici nejenom u nás, ale i v dalších dvaceti zemích světa.

Původně státní podnik, který v roce 1993 přešel v rámci privatizace do soukromých rukou, se za tu dobu významně změnil, ale stále zůstává v rukou českých vlastníků a má tomu tak být i nadále. Změnily se i technologie. Zatímco v roce 1954 se začínalo s mechanickými a elektromechanickými zařízeními, dnes společnost AŽD vyvíjí, vyrábí a instaluje nejmodernější digitální systémy. Jeden ze sálů Centrálního dispečerského pracoviště Praha z produkce AŽD | Foto: komerční článek "Není v naší historii mnoho ryze českých společností, oslavujících takové jubileum, které by zůstaly věrny svému jménu a poslání. Globalizace zasáhla stovky českých společností, které vymizely z podnikatelské mapy jako pára nad hrncem. Naše společnost se naopak loni umístila na 28. místě unikátního žebříčku Česká elita - 100 nejhodnotnějších firem, které jsou pod kontrolou českých vlastníků. Stojí za tím stabilita, jednota, důvěra a vzájemný respekt v rámci firmy. Máme více než dvacet dceřiných společností a zaměstnáváme přes 2 000 pracovníků. Náš výzkum a vývoj produkoval po celou dobu historie firmy systémy takové kvality, že jsme byli v každé etapě naší historie konkurenceschopní a dnes patříme k technologické světové špičce," říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD | Foto: komerční článek Důkazem je nedávno prezentovaný plně digitální systém inteligentní železnice DIGITAL 4.0, který společnost AŽD poprvé nainstalovala na své Švestkové dráze (Čížkovice - Obrnice), kterou společně s Kopidlnkou (Kopidlno - Dolní Bousov) koupila v roce 2016 od státu coby zbytný majetek. Na Švestkové dráze AŽD testuje současné i vyvíjené technologie, na Kopidlnce dokončuje nutnou modernizaci, aby zde mohla testovat systémy pro autonomní provoz vlaků na širé trati bez strojvedoucích. Technologie pro autonomní provoz má společnost AŽD na takové úrovni, že systém zajímá řadu nadnárodních společností. DIGITAL 4.0 | Foto: komerční článek Vlastní tratě, inteligentní digitální systémy, autonomní vlaky a mnoho dalšího stojí za tím, že se společnost AŽD významně prosazuje na zahraničních trzích. Aktuálně najdete technologie této české společnosti ve dvaceti zemích světa včetně exotických míst, jako je Sýrie, Indie či Malajsie. Nečastějším místem obchodních aktivit je ovšem Evropa. "V zahraničí dnes máme zhruba 30 % našich aktivit. Pokud zmíním ty, které jsou pro nás aktuálně nejdůležitější, je to určitě dokončování modernizace zabezpečovacího zařízení a telekomunikace na polské trati Poznaň - Štětín v hodnotě 3,5 miliardy korun, modernizace bulharské železniční tratě Sofie - Dragoman - srbská hranice, úsek Volujak - Dragoman v hodnotě 415 milionů korun, dále modernizace zabezpečovacího zařízení pro srbskou železniční trať Cvetojevac - Sobovica za 300 milionů korun anebo dodávka zabezpečovacího zařízení a jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS pro maďarskou železniční trať Szeged - Röszke v hodnotě 170 milionů korun," uzavírá aktivity AŽD Zdeněk Chrdle. Experimentální autonomní vůz EDITA | Foto: komerční článek