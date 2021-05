Spojené arabské emiráty aneb luxusní dovolená

Hledáte místo pro luxusní nezapomenutelnou dovolenou? Poleťte S CK Blue Style do SAE!

Spojené arabské emiráty leží na území arabského poloostrova při Perském zálivu. Jedná se o federaci sedmi emirátů, z nich nejznámější jsou Abu Dhabi a Dubaj. Právě zde naleznete nejluxusnější stavby světa, úchvatné pláže s jemným pískem, průzračně čisté moře a zajímavou arabskou kulturu.

Během dovolené můžete relaxovat na pláži a koupat se v azurově modrém moři nebo navštívit některý z aquaparků s jeho vodními atrakcemi pro děti i dospělé. Luxusní hotely jsou jako z pohádky a naleznete tu to největší pohodlí. Lehátka a slunečníky na hotelových plážích bývají zdarma. Lze zmínit například pláž Jumeirah, ze které si můžete užít koupání s výhledem na Jumeirah Beach Hotel a hotel Burdž al-Arab přezdívaný Plachetnice, ležící na umělém ostrově.

Mezi zajímavé zážitky patří výlet do pouště, a to na velbloudech, džípem nebo čtyřkolkami. Projedete se po písečných dunách, navštívíte beduínskou vesnici a možná spatříte i úchvatný západ slunce. Velice vyhledávané jsou také arabské trhy nebo lyžování v obchodním centru Mall of the Emirates v Dubaji.

V Abu Dhabi najdete tu nejkrásnější a nejznámější mešitu šejka Zayeda. Uchvátí vás velký prostor se spoustou světla, bílý mramor a květinová výzdoba z perleti a drahokamů. Vše je obrovské a dotažené do detailu. Navíc vstup je zdarma a půjčí vám zde i oblečení, abyste se mohli zahalit. Unikátní stavbou je také Muzeum Guggenheim Abu Dhabi nebo galerie Louvre Abu Dhabi, od francouzského architekta Jeana Nouvela. Fanoušci rychle a zběsile by v hlavním městě SAE neměli vynechat Etihad Towers. Poblíž stojí luxusní hotel Emirates Palace. K dalším zajímavým stavbám patří Capital Gate. Za návštěvu v Abu Dhabi stojí také zábavní park Ferrari World, v jehož vstupní hale můžete vidět kombinézu jezdců Formule 1 a přímo v parku pak vyzkoušet nejrychlejší horskou dráhu na světě Formula Rossa.

V Dubaji stojí momentálně nejvyšší budova světa, slavná Burdž Chalífa. Spojené arabské emiráty bývají někdy označovány za nákupní ráj. Není divu, v Dubaji najdete největší obchodní centrum Dubai Mall s více jak tisícem obchodů, největším akváriem na světě, vodopády, kluzištěm a venkovními fontánami. A samozřejmě tady také najdete již zmíněné obchodní centrum Mall of the Emirates, ve kterém lze zažít během celého roku spoustu zimních radovánek. Dubaj je zkrátka plná nej.

Spojené arabské emiráty mají zkrátka co nabídnout. Na své si tu přijdou milovníci moře, pláží, nákupů, arabské kultury, architektury i milovníci golfu. Zažijete zde nepochybně dokonalou dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků.